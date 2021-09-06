Поставка фланцев свободных стальных для нужд ООО "РВК-Архангельск"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия оплаты: Согласно условиям Договора (Приложение № 2 к закупочной документации). Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Расчет производится в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара на базис поставки, при условии предоставления Поставщиком оригиналов счетов-фактур, товарно-транспортных накладных и всех необходимых документов согласно Договора поставки Приложение № 2 к документации о закупке. Примечание: в случае, если победителем конкурентного отбора будет определен участник, являющийся СМСП, то расчет (оплата) по договору поставки будет осуществляться в течение 15 рабочих дней с момента поставки Товара (в соответствии с требованиями п.14(3) ч.I Постановления Правительства РФ от 11 декабря 2014 № 1352). Сроки поставки: поставка Товара осуществляется партиями в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента направления заявки (отгрузочной разнарядки) Поставщику любым способом, позволяющим подтвердить ее получение.