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Номер извещения
32110583502
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка фланцев свободных стальных для нужд ООО "РВК-Архангельск"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Дата публикации
25.08.2021 09:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15
Почтовый адрес
163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122
Контактный телефон
+7 818 269-86-76 доб. 621
Факс
--
Адрес электронной почты
a.ponomareva@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пономарева Алмара Ибадовна
Место рассмотрения предложений
Архангельская область, г. Архангельск, ул. Касаткиной, д. 9
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка фланцев свободных стальных
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.09.2021 14:00 GMT +306.09.2021 14:0006.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110583502Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фланцев свободных стальныхАрхангельская область, г. Архангельск, ул. Касаткиной, д. 9
Дата и время вскрытия заявок
06.09.2021 14:0006.09.2021 14:0006.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110583502Дата и время вскрытия заявок Поставка фланцев свободных стальныхАрхангельская область, г. Архангельск, ул. Касаткиной, д. 9
Подведение итогов не позднее
30.09.2021 12:0030.09.2021 12:0030.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110583502Подведение итогов не позднее Поставка фланцев свободных стальныхАрхангельская область, г. Архангельск, ул. Касаткиной, д. 9
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка фланцев свободных стальных
Начальная цена
232 559,14
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к документации о закупке).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
163002, Российская Федерация, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Касаткиной, д. 9.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-АРХАНГЕЛЬСК
Все закупки и тендеры РВК-АРХАНГЕЛЬСК
Адрес местонахождения
163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15
163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122
24.20.40.000
24.20
Документация лота
Кол-во: 24
Кол-во: 24
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