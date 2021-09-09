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    Главная / Торги / Цепь якорная Л16, ГОСТ 228-95

    Цепь якорная Л16, ГОСТ 228-95

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2021 17:0009.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144195Дата и время окончания срока приема заявок Наша компания заинтересована в приобретении Цепи якорной Л16, ГОСТ 228-95. Прошу рассмотреть возможность поставки указанной в приложении номенклатуры и направить в наш адрес Технико-коммерческое предложение и коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз / либо DDP Таганрог) условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузкиСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144195

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Цепь якорная Л16, ГОСТ 228-95

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    25.08.2021 09:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП144195_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Все закупки и тендеры СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС

    Юридический адрес

    117218, Российская Федерация, Московская область, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Котловка, ул. Большая Черемушкинская, д. 25 стр. 97, этаж 5 офис 522 Б 4

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Ленинградская область, Москва, Пресненская наб., д.8, строен.1, этаж 10, помещение IN, комната 16

    Контактный телефон

    +7 916 957-72-95

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki5@smetalls.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Я. Елена Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Наша компания заинтересована в приобретении Цепи якорной Л16, ГОСТ 228-95. Прошу рассмотреть возможность поставки указанной в приложении номенклатуры и направить в наш адрес Технико-коммерческое предложение и коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз / либо DDP Таганрог) условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.09.2021 17:00 GMT +309.09.2021 17:0009.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144195Дата и время окончания срока приема заявок Наша компания заинтересована в приобретении Цепи якорной Л16, ГОСТ 228-95. Прошу рассмотреть возможность поставки указанной в приложении номенклатуры и направить в наш адрес Технико-коммерческое предложение и коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз / либо DDP Таганрог) условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузкиСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    13.09.2021 11:0013.09.2021 11:0013.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144195Подведение итогов не позднее Наша компания заинтересована в приобретении Цепи якорной Л16, ГОСТ 228-95. Прошу рассмотреть возможность поставки указанной в приложении номенклатуры и направить в наш адрес Технико-коммерческое предложение и коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз / либо DDP Таганрог) условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузкиСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    13.09.202113.09.2021 11:0013.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144195Подведение итогов не позднее Наша компания заинтересована в приобретении Цепи якорной Л16, ГОСТ 228-95. Прошу рассмотреть возможность поставки указанной в приложении номенклатуры и направить в наш адрес Технико-коммерческое предложение и коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз / либо DDP Таганрог) условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузкиСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Наша компания заинтересована в приобретении Цепи якорной Л16, ГОСТ 228-95. Прошу рассмотреть возможность поставки указанной в приложении номенклатуры и направить в наш адрес Технико-коммерческое предложение и коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз / либо DDP Таганрог) условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Все закупки и тендеры СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС

    Адрес местонахождения

    117218, Российская Федерация, Московская область, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Котловка, ул. Большая Черемушкинская, д. 25 стр. 97, этаж 5 офис 522 Б 4

    123112, Российская Федерация, Ленинградская область, Москва, Пресненская наб., д.8, строен.1, этаж 10, помещение IN, комната 16

    Классификатор ОКПД2

    25.93.17

    Цепи (кроме шарнирных цепей) и их детали

    Классификатор ОКВЭД2

    25.9

    Производство прочих готовых металлических изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1032766/name/6140ab41d22121.27270459

    14.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Цепь якорная Л16, ГОСТ 228-95"

    Кол-во: 400

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