Лот 1

Наша компания заинтересована в приобретении Цепи якорной Л16, ГОСТ 228-95. Прошу рассмотреть возможность поставки указанной в приложении номенклатуры и направить в наш адрес Технико-коммерческое предложение и коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз / либо DDP Таганрог) условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки