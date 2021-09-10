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Номер извещения
ГП144551
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Монтаж системы отопления пролета Щ-Я в осях 22-40 в рамках реализации проекта "Модернизация СПКП. ЦЛП №11"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
27.08.2021 05:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Почтовый адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Контактный телефон
+7 961 044-19-80
Факс
+7 34792 3-32-29
Адрес электронной почты
gmn@belmk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Григорьев Максим Николаевич
Место рассмотрения предложений
Белорецкий
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Монтаж системы отопления пролета Щ-Я в осях 22-40 в рамках реализации проекта "Модернизация СПКП. ЦЛП №11"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2021 12:00 GMT +310.09.2021 12:0010.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144551Дата и время окончания срока приема заявок Монтаж системы отопления пролета Щ-Я в осях 22-40 в рамках реализации проекта "Модернизация СПКП. ЦЛП №11"Белорецкий
Дата и время вскрытия заявок
10.09.2021 12:0010.09.2021 12:0010.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144551Дата и время вскрытия заявок Монтаж системы отопления пролета Щ-Я в осях 22-40 в рамках реализации проекта "Модернизация СПКП. ЦЛП №11"Белорецкий
Подведение итогов не позднее
30.11.2021 15:0030.11.2021 15:0030.11.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144551Подведение итогов не позднее Монтаж системы отопления пролета Щ-Я в осях 22-40 в рамках реализации проекта "Модернизация СПКП. ЦЛП №11"Белорецкий
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Монтаж системы отопления пролета Щ-Я в осях 22-40 в рамках реализации проекта "Модернизация СПКП. ЦЛП №11"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО БМК ЦЛП №11Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
43.22.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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