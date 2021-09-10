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    Главная / Торги / Монтаж системы отопления пролета Щ-Я в осях 22-40 в рамках реализации проекта "Модернизация СПКП. ЦЛП №11"

    Монтаж системы отопления пролета Щ-Я в осях 22-40 в рамках реализации проекта "Модернизация СПКП. ЦЛП №11"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2021 12:0010.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144551Дата и время окончания срока приема заявок Монтаж системы отопления пролета Щ-Я в осях 22-40 в рамках реализации проекта "Модернизация СПКП. ЦЛП №11"БелорецкийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144551

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Монтаж системы отопления пролета Щ-Я в осях 22-40 в рамках реализации проекта "Модернизация СПКП. ЦЛП №11"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    27.08.2021 05:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_ГПБ.doc

    отопление_пролета_Щ_Я_в_осях__22_40.xlsx

    1862.003.00.325.jpg

    Договор_подряда_2021г._типовой__ред._июнь_.doc

    Разделительная_ведомость_325_ОВ.docx

    Техн.задание_отопление.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Белорецкий металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Юридический адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Почтовый адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Контактный телефон

    +7 961 044-19-80

    Факс

    +7 34792 3-32-29

    Адрес электронной почты

    gmn@belmk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Григорьев Максим Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Белорецкий

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Монтаж системы отопления пролета Щ-Я в осях 22-40 в рамках реализации проекта "Модернизация СПКП. ЦЛП №11"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2021 12:00 GMT +310.09.2021 12:0010.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144551Дата и время окончания срока приема заявок Монтаж системы отопления пролета Щ-Я в осях 22-40 в рамках реализации проекта "Модернизация СПКП. ЦЛП №11"Белорецкий

    Дата и время вскрытия заявок

    10.09.2021 12:0010.09.2021 12:0010.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144551Дата и время вскрытия заявок Монтаж системы отопления пролета Щ-Я в осях 22-40 в рамках реализации проекта "Модернизация СПКП. ЦЛП №11"Белорецкий

    Подведение итогов не позднее

    30.11.2021 15:0030.11.2021 15:0030.11.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144551Подведение итогов не позднее Монтаж системы отопления пролета Щ-Я в осях 22-40 в рамках реализации проекта "Модернизация СПКП. ЦЛП №11"Белорецкий

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.11.202130.11.2021 15:0030.11.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144551Подведение итогов не позднее Монтаж системы отопления пролета Щ-Я в осях 22-40 в рамках реализации проекта "Модернизация СПКП. ЦЛП №11"Белорецкий

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Монтаж системы отопления пролета Щ-Я в осях 22-40 в рамках реализации проекта "Модернизация СПКП. ЦЛП №11"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АО БМК ЦЛП №11Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа 90 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БМК
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Адрес местонахождения

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Классификатор ОКПД2

    43.22.12

    Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Монтаж системы отопления пролета Щ-Я в осях 22-40 в рамках реализации проекта "Модернизация СПКП. ЦЛП №11""

    Кол-во:

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