Проведение процедуры Открытого запроса предложений в электронной форме «На право заключения договора на выполнение работ по восстановлению разрушенного благоустройства дорог и тротуаров после ремонта тепловых и водопроводных сетей», для нужд ООО «Теплосеть» в 2022 год».