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    Главная / Торги / Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по обеспечению холодоснабжения помещения пыле-очистной установки Филиала ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова»-ЛП

    Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по обеспечению холодоснабжения помещения пыле-очистной установки Филиала ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова»-ЛП

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 14:0003.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144188Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по обеспечению холодоснабжения помещения пыле-очистной установки Филиала ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова»-ЛПКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144188

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по обеспечению холодоснабжения помещения пыле-очистной установки Филиала ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова»-ЛП

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    25.08.2021 08:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Приложение__1_к_Извещению_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    ТЗ_стр.монтаж.работ..pdf

    Поставка_и_монтаж_оборудования_проект_договора.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 126 47-06093 доб. 128

    Факс

    Адрес электронной почты

    Yuliya.Lenshina@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Леншина Юлия Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по обеспечению холодоснабжения помещения пыле-очистной установки Филиала ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова»-ЛП

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.09.2021 14:00 GMT +303.09.2021 14:0003.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144188Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по обеспечению холодоснабжения помещения пыле-очистной установки Филиала ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова»-ЛПКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    03.09.2021 14:0003.09.2021 14:0003.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144188Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по обеспечению холодоснабжения помещения пыле-очистной установки Филиала ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова»-ЛПКолпино

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2021 17:0030.09.2021 17:0030.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144188Подведение итогов не позднее Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по обеспечению холодоснабжения помещения пыле-очистной установки Филиала ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова»-ЛПКолпино

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    30.09.202130.09.2021 17:0030.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144188Подведение итогов не позднее Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по обеспечению холодоснабжения помещения пыле-очистной установки Филиала ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова»-ЛПКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по обеспечению холодоснабжения помещения пыле-очистной установки Филиала ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова»-ЛП

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно Извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    территория Заказчика, Санкт-Петербург, Колпино, д. б/н, Ижорская промышленная площадка.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней от даты подписания Акта приемки выполненных работ.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    71.12.17

    Услуги по инженерно-техническому проектированию производственных процессов и производств

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по обеспечению холодоснабжения помещения пыле-очистной установки Филиала ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова»-ЛП"

    Кол-во: 1

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