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Номер извещения
ГП144188
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по обеспечению холодоснабжения помещения пыле-очистной установки Филиала ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова»-ЛП
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
25.08.2021 08:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 126 47-06093 доб. 128
Факс
Адрес электронной почты
Yuliya.Lenshina@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Леншина Юлия Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по обеспечению холодоснабжения помещения пыле-очистной установки Филиала ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова»-ЛП
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2021 14:00 GMT +303.09.2021 14:0003.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144188Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по обеспечению холодоснабжения помещения пыле-очистной установки Филиала ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова»-ЛПКолпино
Дата и время вскрытия заявок
03.09.2021 14:0003.09.2021 14:0003.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144188Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по обеспечению холодоснабжения помещения пыле-очистной установки Филиала ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова»-ЛПКолпино
Подведение итогов не позднее
30.09.2021 17:0030.09.2021 17:0030.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144188Подведение итогов не позднее Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по обеспечению холодоснабжения помещения пыле-очистной установки Филиала ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова»-ЛПКолпино
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Дата подведения итогов
30.09.202130.09.2021 17:0030.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144188Подведение итогов не позднее Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по обеспечению холодоснабжения помещения пыле-очистной установки Филиала ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова»-ЛПКолпино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по обеспечению холодоснабжения помещения пыле-очистной установки Филиала ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова»-ЛП
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно Извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
территория Заказчика, Санкт-Петербург, Колпино, д. б/н, Ижорская промышленная площадка.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
71.12.17
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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