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Номер извещения
ГП144185
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка ДВС в сборе для CARMIX-5,5XL (M55556) базис г. Усть-Кут
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
25.08.2021 08:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+49 5645 016 02 доб. 466
Факс
--
Адрес электронной почты
dm.volodin@stng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Володин Дмитрий Андреевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Закупка ДВС в сборе для CARMIX-5,5XL (M55556) базис г. Усть-Кут
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.08.2021 17:00 GMT +330.08.2021 17:0030.08.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144185Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ДВС в сборе для CARMIX-5,5XL (M55556) базис г. Усть-КутМосква
Подведение итогов не позднее
20.09.2021 18:0020.09.2021 18:0020.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144185Подведение итогов не позднее Закупка ДВС в сборе для CARMIX-5,5XL (M55556) базис г. Усть-КутМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка ДВС в сборе для CARMIX-5,5XL (M55556) базис г. Усть-Кут
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно запросу
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, Геологическая улица, 2 Грузополучатель: АО «АЛРОСА-ТЕРМИНАЛ» для ООО «ГАС»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
28.11.13.190
Документация лота
Кол-во: 1
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