Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № 089/08.21/МИ по отбору организации для поставки товаров: пунктов газорегуляторных шкафных

    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № 089/08.21/МИ по отбору организации для поставки товаров: пунктов газорегуляторных шкафных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 10:5906.09.2021 10:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110583407Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пунктов редуцирования газа шкафныхАстраханьПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110583407

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № 089/08.21/МИ по отбору организации для поставки товаров: пунктов газорегуляторных шкафных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    25.08.2021 08:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_089.docx

    Обоснование_цены_089.xlsx

    Приложение_1._Проект_договора_089.docx

    Приложение_к_форме_1__КП_089.xls

    Приложение_к_Форме_1__ТП_089.docx

    Приложение_2_Техническая_часть_089.doc

    Приложение_3_Методика_анализа_и_оценки_заявок_089.docx

    Извещение_089.doc

    итоговый_протокол_89.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ

    Юридический адрес

    414024, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ АХШАРУМОВА, 76,

    Почтовый адрес

    г.Астрахань, ул. Ахшарумова, д.76

    Контактный телефон

    +7 8512 49-82-76

    Факс

    +7 8512 49-82-00

    Адрес электронной почты

    predvechnaya@astroblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Предвечная Евгения Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Астрахань

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка пунктов редуцирования газа шкафных

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.09.202108.09.2021 14:0008.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110583407Подведение итогов не позднее Поставка пунктов редуцирования газа шкафныхАстрахань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пунктов редуцирования газа шкафных

    Начальная цена

    445 120,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ

    Адрес местонахождения

    414024, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ АХШАРУМОВА, 76,

    г.Астрахань, ул. Ахшарумова, д.76

    Классификатор ОКПД2

    26.51

    Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1029734/name/613af934cf3142.44424516

    10.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации"

    Кол-во: 2.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБНИНСК
    Маркетинговые исследования № 32211059685
    ОТКРЫТЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (С РАЗМЕЩЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ) № 01-22-МИЭ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ПОСТАВКИ ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ
    ОТКРЫТЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (С РАЗМЕЩЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ) № 01-22-МИЭ...
    590419
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    717 917
    Лоты:
    1
    Регион:
    Калужская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ
    Маркетинговые исследования № 32211085822
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № 039/01.22/МИ по отбору организации для поставки продукции электротехнической
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № 039/01.22/МИ по отбору организации...
    594297
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 10:59(GMT+03:00)
    138 462
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Маркетинговые исследования № 32211085727
    Поставка сигнализатора загазованности
    Поставка сигнализатора загазованности
    594365
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    16.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    49 759
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211085046
    Поставка геодезических приборов и оборудования
    Поставка геодезических приборов и оборудования
    594265
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    3 267 700
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    Газпромнефть Энергосистемы
    Запрос котировок (конкурентный) № 32110894114
    Поставка измерительных приборов (п. 350 ПЗ)
    Поставка измерительных приборов (п. 350 ПЗ)
    570459
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок (конкурентный)
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    2 878 359
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
    Маркетинговые исследования № 32211084011
    на право заключения договора на поставку приборов для определения оси трассы и проверки состояния защитных покрытий (025-Т/2022)
    на право заключения договора на поставку приборов для определения оси трассы и проверки...
    594127
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    7 229 578
    Лоты:
    1
    Регион:
    Белгородская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
    Маркетинговые исследования № 32211083367
    на право заключения договора на поставку пунктов контрольно-измерительных (021-Т/2022)
    на право заключения договора на поставку пунктов контрольно-измерительных (021-Т/2022)
    594018
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    191 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Белгородская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ
    Запрос предложений № 32211041897
    Поставка сигнализаторов загазованности
    Поставка сигнализаторов загазованности
    587377
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    113 912
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тверская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить