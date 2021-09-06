Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / 296/24.08.21/ИНВ/КО/Э Поставка безалкогольных напитков

    296/24.08.21/ИНВ/КО/Э Поставка безалкогольных напитков

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 15:3006.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144183Дата и время окончания срока приема заявок Поставка безалкогольных напитковСалаватПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144183

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    296/24.08.21/ИНВ/КО/Э

    Наименование закупки

    296/24.08.21/ИНВ/КО/Э Поставка безалкогольных напитков

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    25.08.2021 08:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол____Вн_074_01_7335__от_15.09.2021.pdf

    Изменение_1.pdf

    Документация_о_закупке_КО.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-46-68

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    72elf@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Каримова Лилиана Фанильевна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка безалкогольных напитков

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.09.2021 15:30 GMT +306.09.2021 15:3006.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144183Дата и время окончания срока приема заявок Поставка безалкогольных напитковСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    07.09.2021 06:0007.09.2021 06:0007.09.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144183Дата и время вскрытия заявок Поставка безалкогольных напитковСалават

    Подведение итогов не позднее

    22.10.2021 12:0022.10.2021 12:0022.10.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144183Подведение итогов не позднее Поставка безалкогольных напитковСалават

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    22.10.202122.10.2021 12:0022.10.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144183Подведение итогов не позднее Поставка безалкогольных напитковСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка безалкогольных напитков

    Начальная цена

    357 639,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    10.8

    Продукты пищевые прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1035324/name/61444467f31ce2.10605512

    17.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка безалкогольных напитков"

    Кол-во:

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГСП-СЕРВИС
    Попозиционная № АП010686
    Поставка продовольственных и непродовольственных товаров, табачной продукции для Магазинов ОП НУР для нужд ООО «ГСП-Сервис»
    Поставка продовольственных и непродовольственных товаров, табачной продукции для Магазинов ОП...
    575832
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГНП сеть»
    Запрос (ценовых) котировок № ГП237175
    Поставка фруктовых чипсов для регионов Ростовская область и Краснодарский край для последующей перепродажи.
    Поставка фруктовых чипсов для регионов Ростовская область и Краснодарский край для последующей...
    593562
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    3 092 637
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО СНГЕО
    Запрос предложений № ГП225422
    Поставка продуктов питания для столовой в 2022 г. для нужд СП-2, СП-4, СП-6 ПАО СНГЕО
    Поставка продуктов питания для столовой в 2022 г. для нужд СП-2, СП-4, СП-6 ПАО СНГЕО
    591219
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:30(GMT+03:00)
    17 478 416
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    КОРСТОН - КАЗАНЬ
    Конкурс № ГП805564
    Закупка сырья для производства попкорна
    Закупка сырья для производства попкорна
    154695
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.05.2018 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан республика
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить