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    Главная / Торги / Поставка персональных видеорегистраторов для нужд ООО "НОВОГОР-Прикамье"

    Поставка персональных видеорегистраторов для нужд ООО "НОВОГОР-Прикамье"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 19:0008.09.2021 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110583462Дата и время окончания срока приема заявок Поставка персональных видеорегистраторов для нужд ООО "НОВОГОР-Прикамье"г. Пермь, ул. Чернышевского, 28Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110583462

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    215

    Наименование закупки

    Поставка персональных видеорегистраторов для нужд ООО "НОВОГОР-Прикамье"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    25.08.2021 09:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    215.pdf

    215_в.2.zip

    Уведомление_о_внесении_изменений__котировка_.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Новая городская инфраструктура Прикамья
    Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье

    Юридический адрес

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35

    Почтовый адрес

    614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28

    Контактный телефон

    +7 342 201-71-54

    Факс

    +7 342 201-71-44

    Адрес электронной почты

    lobanov.e.p@novogor.perm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лобанов Евгений Петрович

    Место рассмотрения предложений

    г. Пермь, ул. Чернышевского, 28

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка персональных видеорегистраторов для нужд ООО "НОВОГОР-Прикамье"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2021 19:00 GMT +308.09.2021 19:0008.09.2021 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110583462Дата и время окончания срока приема заявок Поставка персональных видеорегистраторов для нужд ООО "НОВОГОР-Прикамье"г. Пермь, ул. Чернышевского, 28

    Дата и время вскрытия заявок

    08.09.2021 19:0008.09.2021 19:0008.09.2021 19:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110583462Дата и время вскрытия заявок Поставка персональных видеорегистраторов для нужд ООО "НОВОГОР-Прикамье"г. Пермь, ул. Чернышевского, 28

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.09.202117.09.2021 15:0017.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110583462Подведение итогов не позднее Поставка персональных видеорегистраторов для нужд ООО "НОВОГОР-Прикамье"г. Пермь, ул. Чернышевского, 28

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка персональных видеорегистраторов для нужд ООО "НОВОГОР-Прикамье"

    Начальная цена

    405 070,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Новая городская инфраструктура Прикамья»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВОГОР-Прикамье
    Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье

    Адрес местонахождения

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35

    614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28

    Классификатор ОКПД2

    26.40.33.190

    Аппаратура записи и воспроизведения изображения прочая

    Классификатор ОКВЭД2

    26.40

    Производство бытовой электроники

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1032901/name/61416e1a725b49.00690295

    15.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "в соответствии с техническим заданием"

    Кол-во: 1.00000

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