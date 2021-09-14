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    Главная / Торги / Поставка песка для Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор" в количестве 5 000 м³

    Поставка песка для Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор" в количестве 5 000 м³

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.09.2021 08:0014.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110583318Дата и время окончания срока приема заявок Поставка песка для Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор"СургутПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110583318

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка песка для Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор" в количестве 5 000 м³

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    25.08.2021 08:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение__173_от_07.09.2021_.docx

    Приложение__1.1._к_Извещению_о_закупке.xlsx

    ПРОТОКОЛ_рассмотрения_ед__заявки_32110583318_.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Юридический адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Контактный телефон

    +7 3462 22-56-54

    Факс

    +7 3462 22-51-82

    Адрес электронной почты

    oz@severavtodor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кочуров Сергей Федорович

    Место рассмотрения предложений

    Сургут

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка песка для Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.09.2021 08:00 GMT +314.09.2021 08:0014.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110583318Дата и время окончания срока приема заявок Поставка песка для Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор"Сургут

    Дата и время вскрытия заявок

    14.09.2021 08:0014.09.2021 08:0014.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110583318Дата и время вскрытия заявок Поставка песка для Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор"Сургут

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 08:0015.09.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110583318Подведение итогов не позднее Поставка песка для Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор"Сургут

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка песка для Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор"

    Начальная цена

    2 600 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Адрес местонахождения

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Классификатор ОКПД2

    08.12.11

    Пески природные

    Классификатор ОКВЭД2

    08.12.1

    Разработка гравийных и песчаных карьеров

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1033497/name/6141dcd324cf65.64502456

    15.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка гравийных и песчаных карьеров"

    Кол-во: 5000.00000

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