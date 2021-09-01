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Номер извещения
ГП144191
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Разработка ПД для строительства объекта «КТП 6/0,4 кВ 400 кВА с инженерными сетями»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
25.08.2021 08:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 8-01-65
Факс
+7 34949 8-04-04
Адрес электронной почты
Danchishina.Ekaterin@yung.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Данчишина Екатерина Андреевна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Разработка ПД для строительства объекта «КТП 6/0,4 кВ 400 кВА с инженерными сетями»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.09.2021 07:00 GMT +301.09.2021 07:0001.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144191Дата и время окончания срока приема заявок Разработка ПД для строительства объекта «КТП 6/0,4 кВ 400 кВА с инженерными сетями»Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
01.09.2021 07:0001.09.2021 07:0001.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144191Дата и время вскрытия заявок Разработка ПД для строительства объекта «КТП 6/0,4 кВ 400 кВА с инженерными сетями»Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
17.09.2021 10:0017.09.2021 10:0017.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144191Подведение итогов не позднее Разработка ПД для строительства объекта «КТП 6/0,4 кВ 400 кВА с инженерными сетями»Новый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка ПД для строительства объекта «КТП 6/0,4 кВ 400 кВА с инженерными сетями»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Заданию на проектирование.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Западно-Ярояхинский ЛУРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
71
Документация лота
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