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    Главная / Торги / Поставка металлопроката для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Поставка металлопроката для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 14:3007.09.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110583299Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката для нужд ООО "Оренбург Водоканал"Оренбург, ул. Потехина, д. 41Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110583299

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    103

    Наименование закупки

    Поставка металлопроката для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    25.08.2021 08:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Лист_согласования_79_2021ГПБ.pdf

    79_2021ГПБ___металлопрокат_Оренбург.pdf

    Приложение_3___Форма_подачи_предложений__товары_.xlsx

    Приложение_4___Критерии_оценки.xlsx

    Приложение_5___ГЛБ.docx

    Приложение_6___Согласие_о_готовности_использования_ЮЗДО.doc

    Приложение_7___Обоснование_НМЦ.xlsx

    Информационная_карта.docx

    Приложение_1___Техническое_задание.xlsx

    Приложение_2___Проект_договора.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    Почтовый адрес

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Контактный телефон

    +7 3532 37-00-00 доб. 6260

    Факс

    +7 3532 37-00-00

    Адрес электронной почты

    a.belousova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белоусова Анастасия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка металлопроката для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.09.2021 14:30 GMT +307.09.2021 14:3007.09.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110583299Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката для нужд ООО "Оренбург Водоканал"Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Подведение итогов не позднее

    21.09.2021 07:0021.09.2021 07:0021.09.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110583299Подведение итогов не позднее Поставка металлопроката для нужд ООО "Оренбург Водоканал"Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.09.202121.09.2021 07:0021.09.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110583299Подведение итогов не позднее Поставка металлопроката для нужд ООО "Оренбург Водоканал"Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлопроката для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Начальная цена

    172 305,36

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно технической документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Оренбург ул. Потехина, д.41. Базис поставки может быть изменен в пределах МО г. Оренбург.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    а) форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика (Подрядчика, Исполнителя); б) сроки и порядок оплаты: Оплата за поставленный Товар осуществляется в течение 15 рабочих дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара или с даты получения Покупателем документов, указанных в п. 8.1. и 8.2. настоящего Договора (в зависимости от того, что произойдет позднее), и при условии предоставления счета-фактуры посредством ЭДО либо оригинала не позднее, чем за 10 (десять) дней до наступления последнего дня срока оплаты. Срок поставки (выполнения работ, оказания услуг): - в течение 10 дней с момента подписания договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Классификатор ОКПД2

    24.10.23.190

    Полуфабрикаты прочие из прочих легированных сталей

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10

    Производство чугуна, стали и ферросплавов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1040817/name/614c8c45d431a2.37013670

    23.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1040816/name/614c8c3d0941a2.73160362

    23.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сталь листовая нерж t=0,5 мм, 12х18Т ГОСТ 5582-75"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Сталь листовая нерж t=1,5 мм, 12х18Т ГОСТ 5582-75"

    Кол-во: 12

    "Позиция 3"

    "Сталь листовая нерж t=3,0 мм, 12х18Т ГОСТ 5582-75"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Сталь нержавеющая 0,8х0,4, ТУ 1276-003-38279335-2013"

    Кол-во: 2.5

    "Позиция 5"

    "Уголок 40х40х4, ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 48

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