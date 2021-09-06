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    Главная / Торги / Поставка смеси поверочной газовой

    Поставка смеси поверочной газовой

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 06:5906.09.2021 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110583272Дата и время окончания срока приема заявок Поставка смеси поверочной газовой432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 30Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110583272

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка смеси поверочной газовой

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    25.08.2021 08:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.doc

    Извещение.doc

    Коммерческое_предложение.xls

    Проект_Договора_поставки.docx

    Проект_Спецификации_к_Договору.xlsx.xlsx

    Техническое_задание.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК

    Юридический адрес

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30,

    Почтовый адрес

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30

    Контактный телефон

    +7 8422 39-92-40

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    office@ulgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белянушкина Татьяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 30

    Закупки и тендеры Ульяновская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка смеси поверочной газовой

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.09.2021 06:59 GMT +306.09.2021 06:5906.09.2021 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110583272Дата и время окончания срока приема заявок Поставка смеси поверочной газовой432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 30

    Дата и время вскрытия заявок

    06.09.2021 07:0006.09.2021 07:0006.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110583272Дата и время вскрытия заявок Поставка смеси поверочной газовой432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 30

    Подведение итогов не позднее

    08.09.2021 16:0008.09.2021 16:0008.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110583272Подведение итогов не позднее Поставка смеси поверочной газовой432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 30

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.09.202108.09.2021 16:0008.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110583272Подведение итогов не позднее Поставка смеси поверочной газовой432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 30

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка смеси поверочной газовой

    Начальная цена

    114 799,84

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК

    Адрес местонахождения

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30,

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30

    Классификатор ОКПД2

    20.11.1

    Газы промышленные

    Классификатор ОКВЭД2

    20.11

    Производство промышленных газов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство промышленных газов"

    Кол-во: 1.00000

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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    15.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    248 103
    Лоты:
    1
    Регион:
    Карелия республика
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