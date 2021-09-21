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Номер извещения
ГП144181
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Вырезка элементов труб поверхностей нагрева водогрейного котла КВГМ – 50 №1 с последующим восстановлением труб (для предоставления проб на диагностику).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
25.08.2021 07:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский пер., 33
Почтовый адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский пер., 33
Контактный телефон
+7 343 310-08-78
Факс
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Адрес электронной почты
t.a.moroz@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мороз Татьяна Александровна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Вырезка элементов труб поверхностей нагрева водогрейного котла КВГМ – 50 №1 с последующим восстановлением труб (для предоставления проб на диагностику).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.09.2021 07:00 GMT +321.09.2021 07:0021.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144181Дата и время окончания срока приема заявок Вырезка элементов труб поверхностей нагрева водогрейного котла КВГМ – 50 №1 с последующим восстановлением труб (для предоставления проб на диагностику).Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
21.09.2021 07:0021.09.2021 07:0021.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144181Дата и время вскрытия заявок Вырезка элементов труб поверхностей нагрева водогрейного котла КВГМ – 50 №1 с последующим восстановлением труб (для предоставления проб на диагностику).Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
29.10.2021 15:0029.10.2021 15:0029.10.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144181Подведение итогов не позднее Вырезка элементов труб поверхностей нагрева водогрейного котла КВГМ – 50 №1 с последующим восстановлением труб (для предоставления проб на диагностику).Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.10.202129.10.2021 15:0029.10.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144181Подведение итогов не позднее Вырезка элементов труб поверхностей нагрева водогрейного котла КВГМ – 50 №1 с последующим восстановлением труб (для предоставления проб на диагностику).Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Вырезка элементов труб поверхностей нагрева водогрейного котла КВГМ – 50 №1 с последующим восстановлением труб (для предоставления проб на диагностику).
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Вырезка элементов труб поверхностей нагрева водогрейного котла КВГМ – 50 №1 с последующим восстановлением труб (для предоставления проб на диагностику).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский пер., 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Химмаш Энерго
Все закупки и тендеры Химмаш Энерго
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский пер., 33
71.20.19.190
Документация лота
Кол-во:
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