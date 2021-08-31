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Номер извещения
ГП144180
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
«Поставка листового нержавеющего проката для изготовления оборудования для проекта ООО "ИРКУТСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
25.08.2021 07:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 912 624-47-04
Факс
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Адрес электронной почты
nazarchuk@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Назарчук Марина Николаевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
«Поставка листового нержавеющего проката для изготовления оборудования для проекта ООО "ИРКУТСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2021 08:00 GMT +331.08.2021 08:0031.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144180Дата и время окончания срока приема заявок «Поставка листового нержавеющего проката для изготовления оборудования для проекта ООО "ИРКУТСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ"Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
31.08.2021 08:0031.08.2021 08:0031.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144180Дата и время вскрытия заявок «Поставка листового нержавеющего проката для изготовления оборудования для проекта ООО "ИРКУТСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ"Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
«Поставка листового нержавеющего проката для изготовления оборудования для проекта ООО "ИРКУТСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно заявке № 562/06617 - 2 926,00 кг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
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Документация лота
Кол-во: 3
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