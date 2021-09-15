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    Главная / Торги / Поставка принадлежностей к офтальмологической микрохирургической системе

    Поставка принадлежностей к офтальмологической микрохирургической системе

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.09.2021 05:0015.09.2021 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110583264Дата и время окончания срока приема заявок Поставка принадлежностей к офтальмологической микрохирургической системеКрасноярскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110583264

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    5-21а

    Наименование закупки

    Поставка принадлежностей к офтальмологической микрохирургической системе

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение (конкурентный)

    Дата публикации

    25.08.2021 08:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Обоснование_начальной__максимальной__цены__Приложение__2_к_документации_.xlsx

    Форма_ко_2_й_части_заявки.doc

    Спецификация__Приложение___1_к_договору_.docx

    Техническая_спецификация__Приложение___2_к_договору_.docx

    Описание_предмета_закупки__Приложение___1_к_документации_.docx

    Проект_договора__Приложение___3_к_договору_.doc

    Документация.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОЯРСКАЯ КРАЕВАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ ПРОФЕССОРА П.Г.МАКАРОВА
    Все закупки и тендеры КГБУЗ ККОКБ ИМ. ПРОФЕССОРА П.Г.МАКАРОВА

    Юридический адрес

    660022, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, Никитина, 1 В

    Почтовый адрес

    660022, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, Никитина, 1 В

    Контактный телефон

    +7 391 228-08-24

    Факс

    +7 391 228-07-10

    Адрес электронной почты

    kucherova_i_n_13@ocularc.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кучерова Ирина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Красноярск

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка принадлежностей к офтальмологической микрохирургической системе

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.09.202120.09.2021 06:0020.09.2021 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110583264Подведение итогов не позднее Поставка принадлежностей к офтальмологической микрохирургической системеКрасноярск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка принадлежностей к офтальмологической микрохирургической системе

    Начальная цена

    294 106,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КГБУЗ ККОКБ ИМ. ПРОФЕССОРА П.Г.МАКАРОВА
    Все закупки и тендеры КГБУЗ ККОКБ ИМ. ПРОФЕССОРА П.Г.МАКАРОВА

    Адрес местонахождения

    660022, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, Никитина, 1 В

    Классификатор ОКПД2

    32.50.13.120

    Инструменты и приспособления офтальмологические

    Классификатор ОКВЭД2

    32.50

    Производство медицинских инструментов и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор для факоэмульсификации"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 2"

    "Аспирационный наконечник для бимануальной хирургии"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 3"

    "Ирригационный наконечник для бимануальной хирургии"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 4"

    "Наконечники (иглы) факоэмульсификационные MicroFlow 30 гр.(2,2)"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 5"

    "Ирригационные патрубки для миникоаксиальной процедуры"

    Кол-во: 1.00000

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