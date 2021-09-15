www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110583264
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка принадлежностей к офтальмологической микрохирургической системе
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение (конкурентный)
Дата публикации
25.08.2021 08:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
660022, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, Никитина, 1 В
Почтовый адрес
660022, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, Никитина, 1 В
Контактный телефон
+7 391 228-08-24
Факс
+7 391 228-07-10
Адрес электронной почты
kucherova_i_n_13@ocularc.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кучерова Ирина Николаевна
Место рассмотрения предложений
Красноярск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка принадлежностей к офтальмологической микрохирургической системе
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка принадлежностей к офтальмологической микрохирургической системе
Начальная цена
294 106,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КГБУЗ ККОКБ ИМ. ПРОФЕССОРА П.Г.МАКАРОВА
Все закупки и тендеры КГБУЗ ККОКБ ИМ. ПРОФЕССОРА П.Г.МАКАРОВА
Адрес местонахождения
660022, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, Никитина, 1 В
32.50.13.120
32.50
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.