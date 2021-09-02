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    Главная / Торги / Поставка модульного здания поста охраны для нужд ООО «Оренбург Водоканал»

    Поставка модульного здания поста охраны для нужд ООО «Оренбург Водоканал»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 14:0002.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110583234Дата и время окончания срока приема заявок Поставка модульного здания поста охраны для нужд ООО «Оренбург Водоканал»Оренбург, ул. Потехина, д. 41Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110583234

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    102

    Наименование закупки

    Поставка модульного здания поста охраны для нужд ООО «Оренбург Водоканал»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    25.08.2021 07:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Лист_согласования_82_2021_ГПБ.pdf

    82_2021ГПБ___пост_охраны.pdf

    Приложение__6___Согласие_о_готовности_использования_ЮЗЭДО.doc

    Приложение__3___Форма_подачи_предложений__товары_.xlsx

    Приложение__4___Критерии_оценки.xlsx

    Приложение__7___Обоснование_НМЦ.xlsx

    Приложение__2___Проект_договора.docx

    Информационная_карта.docx

    Приложение__5___Горячая_линия_безопасности.docx

    Приложение__1___Техническое_задание.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    Почтовый адрес

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Контактный телефон

    +7 3532 37-00-00 доб. 6268

    Факс

    +7 3532 37-00-00

    Адрес электронной почты

    v.chegodaeva@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чегодаева Вероника Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка модульного здания поста охраны для нужд ООО «Оренбург Водоканал»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2021 14:00 GMT +302.09.2021 14:0002.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110583234Дата и время окончания срока приема заявок Поставка модульного здания поста охраны для нужд ООО «Оренбург Водоканал»Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Подведение итогов не позднее

    17.09.2021 07:0017.09.2021 07:0017.09.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110583234Подведение итогов не позднее Поставка модульного здания поста охраны для нужд ООО «Оренбург Водоканал»Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.09.202117.09.2021 07:0017.09.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110583234Подведение итогов не позднее Поставка модульного здания поста охраны для нужд ООО «Оренбург Водоканал»Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка модульного здания поста охраны для нужд ООО «Оренбург Водоканал»

    Начальная цена

    750 883,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно технической документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Оренбург ул. Потехина, д.41.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    а) форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика (Подрядчика, Исполнителя); б) сроки и порядок оплаты: Оплата за поставленный Товар осуществляется в течение 15 рабочих дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара или с даты получения Покупателем документов, указанных в п. 8.1. и 8.2. настоящего Договора (в зависимости от того, что произойдет позднее), и при условии предоставления счета-фактуры посредством ЭДО либо оригинала не позднее, чем за 10 (десять) дней до наступления последнего дня срока оплаты.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Классификатор ОКПД2

    41.20.20.290

    Здания нежилые, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    41.20

    Строительство жилых и нежилых зданий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1040898/name/614ca8152927f5.77638591

    23.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1040897/name/614ca8087f09b6.79712657

    23.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка модульного здания поста охраны для нужд ООО «Оренбург Водоканал»"

    Кол-во: 1

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    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
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