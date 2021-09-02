"Поставка модульного здания поста охраны для нужд ООО «Оренбург Водоканал»"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

а) форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика (Подрядчика, Исполнителя); б) сроки и порядок оплаты: Оплата за поставленный Товар осуществляется в течение 15 рабочих дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара или с даты получения Покупателем документов, указанных в п. 8.1. и 8.2. настоящего Договора (в зависимости от того, что произойдет позднее), и при условии предоставления счета-фактуры посредством ЭДО либо оригинала не позднее, чем за 10 (десять) дней до наступления последнего дня срока оплаты.