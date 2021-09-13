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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП144182
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Электроды
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
25.08.2021 08:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
Почтовый адрес
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
Контактный телефон
+7 39566 9-61-06
Факс
+7 39566 3-26-05
Адрес электронной почты
Tatyana.Maltseva@korgok.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мальцева Татьяна Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Нижнеилимский район
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка Электродов для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.09.2021 12:00 GMT +313.09.2021 12:0013.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144182Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Электродов для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"Нижнеилимский район
Подведение итогов не позднее
30.11.2021 10:0030.11.2021 10:0030.11.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144182Подведение итогов не позднее Поставка Электродов для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"Нижнеилимский район
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Электродов для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Базис поставки - DDP склад грузополучателя (Incoterms 2010) в г. Железногорск-Илимский. Станция назначения при доставке железнодорожным транспортом: ст. Коршуниха-Ангарская ВСЖД, код станции 925701. При доставке автомобильным транспортом - г. Железногорск-Илимский, Иркутская обл., Нижнеилимский р-н, ул. Промышленная, 5. Срок поставки 30 дней после подписания договора и спецификацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Коршуновский ГОК»
Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»
Адрес местонахождения
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
27.90.13.110
25.93.15.120
Документация лота
Кол-во: 225
Кол-во: 1095
Кол-во: 1475
Кол-во: 3500
Кол-во: 2675
Кол-во: 45
Кол-во: 12
Кол-во: 120
Кол-во: 2430
Кол-во: 2330
Кол-во: 390
Кол-во: 17
Кол-во: 120
Кол-во: 315
Кол-во: 45
Кол-во: 195
Кол-во: 200
Кол-во: 45
Кол-во: 120
Кол-во: 375
Кол-во: 15
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 35
Кол-во: 600
Кол-во: 50
Кол-во: 600
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