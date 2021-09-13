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    Главная / Торги / Электроды

    Электроды

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.09.2021 12:0013.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144182Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Электродов для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"Нижнеилимский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144182

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Электроды

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    25.08.2021 08:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    _Типовая_форма_поставки_ТМЦ_для_всех_закупок__резиденты__обновленная_июнь_21_год.docx

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_Электроды_ГП144182.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРШУНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Юридический адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Почтовый адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Контактный телефон

    +7 39566 9-61-06

    Факс

    +7 39566 3-26-05

    Адрес электронной почты

    Tatyana.Maltseva@korgok.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мальцева Татьяна Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Нижнеилимский район

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Электродов для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.09.2021 12:00 GMT +313.09.2021 12:0013.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144182Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Электродов для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"Нижнеилимский район

    Подведение итогов не позднее

    30.11.2021 10:0030.11.2021 10:0030.11.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144182Подведение итогов не позднее Поставка Электродов для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"Нижнеилимский район

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.11.202130.11.2021 10:0030.11.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144182Подведение итогов не позднее Поставка Электродов для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"Нижнеилимский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Электродов для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Базис поставки - DDP склад грузополучателя (Incoterms 2010) в г. Железногорск-Илимский. Станция назначения при доставке железнодорожным транспортом: ст. Коршуниха-Ангарская ВСЖД, код станции 925701. При доставке автомобильным транспортом - г. Железногорск-Илимский, Иркутская обл., Нижнеилимский р-н, ул. Промышленная, 5. Срок поставки 30 дней после подписания договора и спецификацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100 % отсрочка платежа, в течение 60 (шестидесяти) дней с даты поставки Продукции. В стоимость продукции включена стоимость доставки, упаковки и транспортировки. Сумму распределять равномерно по всем позициям. Оплата продукции осуществляется в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счет Поставщика. Валюта платежа — рубль РФ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Адрес местонахождения

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Классификатор ОКПД2

    27.90.13.110

    Электроды угольные

    25.93.15.120

    Электроды с покрытием

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    _Типовая_форма_поставки_ТМЦ_для_всех_закупок__резиденты__обновленная_июнь_21_год.docx

    25.08.2021

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_Электроды_ГП144182.doc

    25.08.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электроды УОНИ 13/45d 3мм"

    Кол-во: 225

    "Позиция 2"

    "Электроды УОНИ 13/45 d5мм"

    Кол-во: 1095

    "Позиция 3"

    "Электроды УОНИ 13/45 d4мм"

    Кол-во: 1475

    "Позиция 4"

    "Электроды УОНИ 13/55 d4мм"

    Кол-во: 3500

    "Позиция 5"

    "Электроды УОНИ 13/55 d5мм"

    Кол-во: 2675

    "Позиция 6"

    "Электроды УОНИ 13/55 3мм"

    Кол-во: 45

    "Позиция 7"

    "Электроды УОНИ 13/55 d2мм"

    Кол-во: 12

    "Позиция 8"

    "Электроды УОНИ 13/55 d6мм"

    Кол-во: 120

    "Позиция 9"

    "Электроды МР-ЗС d4мм"

    Кол-во: 2430

    "Позиция 10"

    "Электроды МР-ЗС d5мм"

    Кол-во: 2330

    "Позиция 11"

    "Электроды МР-3С d3мм"

    Кол-во: 390

    "Позиция 12"

    "Электроды МР-ЗС d2мм"

    Кол-во: 17

    "Позиция 13"

    "Электроды МР-З (Э46А) d6мм"

    Кол-во: 120

    "Позиция 14"

    "Электроды ЦЛ-11 d5мм"

    Кол-во: 315

    "Позиция 15"

    "Электроды ЦЛ-11 d3мм ГОСТ"

    Кол-во: 45

    "Позиция 16"

    "Электроды ЦЛ-11 d4мм ГОСТ"

    Кол-во: 195

    "Позиция 17"

    "Электроды ЦЛ-11 d5мм"

    Кол-во: 200

    "Позиция 18"

    "Электроды Т-590 4мм ГОСТ"

    Кол-во: 45

    "Позиция 19"

    "Электроды Т-590 5мм ГОСТ"

    Кол-во: 120

    "Позиция 20"

    "Электроды Т-620 d5мм ГОСТ"

    Кол-во: 375

    "Позиция 21"

    "Электроды Т-620 4мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 22"

    "Электроды ЭЖТ-1 d4мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 23"

    "Электроды ЭЖТ-1 d5мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 24"

    "Электроды Комсомолец-100 d4мм"

    Кол-во: 35

    "Позиция 25"

    "Электрод угольный ABIARC 515.0019 9,5х305мм (600А)"

    Кол-во: 600

    "Позиция 26"

    "Электроды АНП-13 d5мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 27"

    "Электрод с ниппелем ЭГ25 д.100мм"

    Кол-во: 600

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    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
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