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    Главная / Торги / Вспомогательный инструмент ТМ "NAREX" (Извещение №148/47-2021).

    Вспомогательный инструмент ТМ "NAREX" (Извещение №148/47-2021).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 06:1501.09.2021 06:15Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110583245Дата и время окончания срока приема заявок Вспомогательный инструмент ТМ "NAREX"ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110583245

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    148/47-2021

    Наименование закупки

    Вспомогательный инструмент ТМ "NAREX" (Извещение №148/47-2021).

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    25.08.2021 07:58

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_Запрос_котировок_СМП_2020.docx

    VHU02_NJ_RJ.pdf

    Приложение_к_ТЗ_на_NAREX.xlsx

    Расчет_НМЦ_NAREX.xlsx

    Часть_IV._Техническое_задание.docx

    Часть_V._Проект_договора.docx

    Протокол__148_47_2021ЗК_итоговый.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Опытное конструкторское бюро Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Юридический адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Почтовый адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Контактный телефон

    +7 343 264-83-40

    Факс

    +7 343 264-13-00

    Адрес электронной почты

    snabjenie@okb-novator.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бродский Е А

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Вспомогательный инструмент ТМ "NAREX"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.09.202110.09.2021 16:0010.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110583245Подведение итогов не позднее Вспомогательный инструмент ТМ "NAREX"Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Вспомогательный инструмент ТМ "NAREX"

    Начальная цена

    19 017,93

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Вспомогательный инструмент "NAREX" в количестве 9 шт. Описание предмета закупки в соответствии с ч. 6.1 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы определены Техническим заданием (Часть IV Извещения) и Проектом договора (Часть V Извещения).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставщик обязан своими силами или с привлечением третьих лиц доставить Товар на склад Покупателя, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, пр-т. Космонавтов, д. 18., или на склад (терминал) транспортной компании, расположенный в г. Екатеринбурге. В случае доставки Товара на склад (терминал) транспортной компании, расположенный в г. Екатеринбурге, Покупатель получает Товар путем самовывоза. Покупатель выполняет разгрузку Товара своими силами.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка Товара осуществляется партиями, согласно выставленной заявке, не позднее 40 (Сорока) рабочих дней, с момента получения Поставщиком заявки. Оплата производится Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после поставки каждой партии Товара (после подписания Покупателем товарной накладной формы ТОРГ-12 без замечаний). Счет на оплату Поставщик обязан выставить в евро не позднее поставки каждой партии Товара. Датой выставления Поставщиком счета на оплату является дата его получения Покупателем в порядке, предусмотренном п. 8.5 проекта Договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОКБ Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Адрес местонахождения

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Классификатор ОКПД2

    28.49.23

    Головки делительные и прочие специальные приспособления для станков

    Классификатор ОКВЭД2

    46.9

    Торговля оптовая неспециализированная

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1027339/name/61385c377e56c6.42788837

    08.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Универсальная расточная головка VHU 36-D (201 085) 186000063"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Универсальная расточная головка VHU 56-D (201 092) 186000079"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Втулка переходная VHU 80 (301 051) 186100078"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Сменный конический хвостовик VK360 208.251 ISO50 (M24) DIN 69871/A 186000052"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Сменный конический хвостовик VK 801 208.749 ISO50 (M24) DIN 69871/A 186000020"

    Кол-во: 2

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    Регион:
    Свердловская область
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