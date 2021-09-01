Вспомогательный инструмент ТМ "NAREX" (Извещение №148/47-2021).

Условия договора

Вспомогательный инструмент "NAREX" в количестве 9 шт. Описание предмета закупки в соответствии с ч. 6.1 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы определены Техническим заданием (Часть IV Извещения) и Проектом договора (Часть V Извещения).

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставщик обязан своими силами или с привлечением третьих лиц доставить Товар на склад Покупателя, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, пр-т. Космонавтов, д. 18., или на склад (терминал) транспортной компании, расположенный в г. Екатеринбурге. В случае доставки Товара на склад (терминал) транспортной компании, расположенный в г. Екатеринбурге, Покупатель получает Товар путем самовывоза. Покупатель выполняет разгрузку Товара своими силами.Рассчитать логистику >