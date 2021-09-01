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    Главная / Торги / Поставка трубы и отвода

    Поставка трубы и отвода

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 09:0001.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110583200Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубы и отводаНижневартовскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110583200

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    НКС-109

    Наименование закупки

    Поставка трубы и отвода

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    25.08.2021 07:36

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Приложение_1._Проект_договора.docx

    Приложение_2.1._Техническое_предложение_ТМЦ_СМСП.xls

    Закупочная_документация_ЗК_ТМЦ_СМСП.docx

    Приложение_7_Обоснование_НМЦ_товары_и_услуги_2021.xlsx

    Приложение_4____Отборочные_и_квалификационные_критерии_ТМЦ_ЗК_СМСП.xlsx

    Приложение_5_ЗК_Порядок_и_критерии_оценки_и_сопоставления_заявок_ТМЦ.xlsx

    Приложение_3__формы_для_заявки__ЗК_ТМЦ_СМСП.docx

    Приложение_2.2._Ценовое_предложение_ТМЦ_СМСП.xlsx

    Приложение_6_Форма_запроса_разъяснений.docx

    Приложение_1.2._Техническое_задание.docx

    итоговый_ЕИС.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НИЖНЕВАРТОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры НИЖНЕВАРТОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

    Юридический адрес

    628600, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, 2П-2, Юго-Западный промышленный узел, д.83, кабинет № 19

    Почтовый адрес

    628600, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, 2П-2, Юго-Западный промышленный узел, д.83, кабинет № 19

    Контактный телефон

    +7 3466 44-80-87

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    aa_troyan@gorvod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ткач Александр Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Нижневартовск

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка трубы и отвода

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.202130.09.2021 09:0030.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110583200Подведение итогов не позднее Поставка трубы и отводаНижневартовск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трубы и отвода

    Начальная цена

    505 188,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НИЖНЕВАРТОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры НИЖНЕВАРТОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

    Адрес местонахождения

    628600, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, 2П-2, Юго-Западный промышленный узел, д.83, кабинет № 19

    Классификатор ОКПД2

    24.20.13.130

    Трубы стальные электросварные

    Классификатор ОКВЭД2

    24.20

    Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1024451/name/6131b48410ed55.38801765

    03.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство стальных труб, полых профилей и фитингов"

    Кол-во: 2.97500

    "Позиция 2"

    "Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения"

    Кол-во: 2.00000

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