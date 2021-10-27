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    Главная / Торги / Поставка офисной и оперативной мебели для нужд ООО "Газпромнефть-КС"

    Поставка офисной и оперативной мебели для нужд ООО "Газпромнефть-КС"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.10.2021 11:0027.10.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002972Дата и время окончания срока приема заявок Поставка офисной и оперативной мебели для нужд ООО "Газпромнефть-КС"ОмскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП002972

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0079416-380-2021

    Наименование закупки

    Поставка офисной и оперативной мебели для нужд ООО "Газпромнефть-КС"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    25.08.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-КС

    Юридический адрес

    644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, пр. Губкина, 1

    Почтовый адрес

    644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, пр. Губкина, 1

    Контактный телефон

    +7 3812 69-02-59

    Адрес электронной почты

    Verhoturova.MA@omsk.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Верхотурова Марина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Омск

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка офисной и оперативной мебели для нужд ООО "Газпромнефть-КС"

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.10.202127.10.2021 11:0027.10.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002972Подведение итогов не позднее Поставка офисной и оперативной мебели для нужд ООО "Газпромнефть-КС"Омск

    Предмет договора

    Поставка офисной и оперативной мебели для нужд ООО "Газпромнефть-КС"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМНЕФТЬ-КС
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-КС

    Адрес местонахождения

    644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, пр. Губкина, 1

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