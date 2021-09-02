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    Главная / Торги / на право заключения договора выполнения работ по капитальному ремонту и устройство мягкой (рулонной) кровли из наплавляемых материалов

    на право заключения договора выполнения работ по капитальному ремонту и устройство мягкой (рулонной) кровли из наплавляемых материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 07:0002.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110583165Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт кровлиКрасноярскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110583165

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на право заключения договора выполнения работ по капитальному ремонту и устройство мягкой (рулонной) кровли из наплавляемых материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    25.08.2021 07:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_на_закупку.zip

    Программа_для_МСП.pdf

    Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ
    Все закупки и тендеры АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ

    Юридический адрес

    660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ СЕВЕРНАЯ, 9 "А",

    Почтовый адрес

    660075, г. Красноярск, ул. Северная 9 А

    Контактный телефон

    +7 391 223-12-43

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    o.katsyna@krasgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Катцына Оксана Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Красноярск

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Капитальный ремонт кровли

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2021 07:00 GMT +302.09.2021 07:0002.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110583165Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт кровлиКрасноярск

    Дата и время вскрытия заявок

    02.09.2021 07:0002.09.2021 07:0002.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110583165Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт кровлиКрасноярск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.09.202102.09.2021 07:0002.09.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110583165Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт кровлиКрасноярск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Капитальный ремонт кровли

    Начальная цена

    1 442 421,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В приложении № 1 к Извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Красноярск, ул. Семафорная 471Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В приложении № 3 к Извещению
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ
    Все закупки и тендеры АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ

    Адрес местонахождения

    660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ СЕВЕРНАЯ, 9 "А",

    660075, г. Красноярск, ул. Северная 9 А

    Классификатор ОКПД2

    43.91.19.110

    Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий зданий и сооружений

    Классификатор ОКВЭД2

    43.91

    Производство кровельных работ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1023495/name/6130520c4cb194.67209170

    02.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство кровельных работ"

    Кол-во: 1.00000

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    Прием заявок:
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    Лоты:
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    Регион:
    Кировская область
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