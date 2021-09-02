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Номер извещения
32110583165
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
на право заключения договора выполнения работ по капитальному ремонту и устройство мягкой (рулонной) кровли из наплавляемых материалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
25.08.2021 07:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ СЕВЕРНАЯ, 9 "А",
Почтовый адрес
660075, г. Красноярск, ул. Северная 9 А
Контактный телефон
+7 391 223-12-43
Факс
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Адрес электронной почты
o.katsyna@krasgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Катцына Оксана Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Красноярск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Капитальный ремонт кровли
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2021 07:00 GMT +302.09.2021 07:0002.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110583165Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт кровлиКрасноярск
Дата и время вскрытия заявок
02.09.2021 07:0002.09.2021 07:0002.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110583165Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт кровлиКрасноярск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт кровли
Начальная цена
1 442 421,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В приложении № 1 к Извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Красноярск, ул. Семафорная 471Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ
Все закупки и тендеры АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ
Адрес местонахождения
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ СЕВЕРНАЯ, 9 "А",
660075, г. Красноярск, ул. Северная 9 А
43.91.19.110
43.91
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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