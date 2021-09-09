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Номер извещения
32110583113
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка угля 3 БР
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение (конкурентный)
Дата публикации
25.08.2021 06:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
663850, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Р-Н НИЖНЕИНГАШСКИЙ, ПГТ НИЖНИЙ ИНГАШ, УЛ КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ, ДОМ 31
Почтовый адрес
663850, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Р-Н НИЖНЕИНГАШСКИЙ, ПГТ НИЖНИЙ ИНГАШ, УЛ КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ, ДОМ 31
Контактный телефон
+7 39171 2-24-10
Факс
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Адрес электронной почты
aliance@ingash24.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ибрагимов Магомед Сайдуллаевич
Место рассмотрения предложений
Нижнеингашский район
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка угля 3 БР
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка угля 3 БР
Начальная цена
1 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МУП НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА АЛЬЯНС
Все закупки и тендеры МУП НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА АЛЬЯНС
Адрес местонахождения
663850, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Р-Н НИЖНЕИНГАШСКИЙ, ПГТ НИЖНИЙ ИНГАШ, УЛ КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ, ДОМ 31
05.20.10.110
05.20.1
Документация лота
Кол-во: 800.00000
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