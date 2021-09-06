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Номер извещения
32110583069
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка химических реагентов, бурового инструмента, буровых труб, породоразрушающего инструмента для выполнения буровых работ на участке «Верхнетатарская площадь» для нужд АО «Сибирское ПГО»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
25.08.2021 06:14
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
660020, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ БЕРЕЗИНА, 3Д,
Почтовый адрес
660020, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Березина, д. 3Д
Контактный телефон
+7 391 201-87-60
Факс
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Адрес электронной почты
KovalevaID@rusgeology.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ковалева Ирина Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Красноярск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка химических реагентов, бурового инструмента, буровых труб, породоразрушающего инструмента для выполнения буровых работ на участке «Верхнетатарская площадь» для нужд АО «Сибирское ПГО»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.09.202108.09.2021 10:3008.09.2021 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110583069Подведение итогов не позднее Поставка химических реагентов, бурового инструмента, буровых труб, породоразрушающего инструмента для выполнения буровых работ на участке «Верхнетатарская площадь» для нужд АО «Сибирское ПГО»Красноярск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка химических реагентов, бурового инструмента, буровых труб, породоразрушающего инструмента для выполнения буровых работ на участке «Верхнетатарская площадь» для нужд АО «Сибирское ПГО»
Начальная цена
3 720 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СИБИРСКОЕ ПГО
Все закупки и тендеры АО СИБИРСКОЕ ПГО
Адрес местонахождения
660020, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ БЕРЕЗИНА, 3Д,
660020, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Березина, д. 3Д
20.5
20.5
Документация лота
Кол-во: 1750.00000
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