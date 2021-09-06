Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка химических реагентов, бурового инструмента, буровых труб, породоразрушающего инструмента для выполнения буровых работ на участке «Верхнетатарская площадь» для нужд АО «Сибирское ПГО»

    Поставка химических реагентов, бурового инструмента, буровых труб, породоразрушающего инструмента для выполнения буровых работ на участке «Верхнетатарская площадь» для нужд АО «Сибирское ПГО»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 06:0006.09.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110583069Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химических реагентов, бурового инструмента, буровых труб, породоразрушающего инструмента для выполнения буровых работ на участке «Верхнетатарская площадь» для нужд АО «Сибирское ПГО»КрасноярскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110583069

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка химических реагентов, бурового инструмента, буровых труб, породоразрушающего инструмента для выполнения буровых работ на участке «Верхнетатарская площадь» для нужд АО «Сибирское ПГО»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    25.08.2021 06:14

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Закупочная_документация_ЗП_СМП.docx

    Приложение_1._Проект_договора.doc

    Приложение_1._Техническое_задание.docx

    Итоговый_протокол___32110583069_03.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СИБИРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
    Все закупки и тендеры АО СИБИРСКОЕ ПГО

    Юридический адрес

    660020, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ БЕРЕЗИНА, 3Д,

    Почтовый адрес

    660020, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Березина, д. 3Д

    Контактный телефон

    +7 391 201-87-60

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    KovalevaID@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ковалева Ирина Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Красноярск

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка химических реагентов, бурового инструмента, буровых труб, породоразрушающего инструмента для выполнения буровых работ на участке «Верхнетатарская площадь» для нужд АО «Сибирское ПГО»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.09.202108.09.2021 10:3008.09.2021 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110583069Подведение итогов не позднее Поставка химических реагентов, бурового инструмента, буровых труб, породоразрушающего инструмента для выполнения буровых работ на участке «Верхнетатарская площадь» для нужд АО «Сибирское ПГО»Красноярск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химических реагентов, бурового инструмента, буровых труб, породоразрушающего инструмента для выполнения буровых работ на участке «Верхнетатарская площадь» для нужд АО «Сибирское ПГО»

    Начальная цена

    3 720 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СИБИРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СИБИРСКОЕ ПГО
    Все закупки и тендеры АО СИБИРСКОЕ ПГО

    Адрес местонахождения

    660020, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ БЕРЕЗИНА, 3Д,

    660020, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Березина, д. 3Д

    Классификатор ОКПД2

    20.5

    Продукты химические прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    20.5

    Производство прочих химических продуктов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1029006/name/6139e881a857f3.35386652

    09.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих химических продуктов"

    Кол-во: 1750.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № АП014137
    527/КО - Стекло натриевое жидкое для нужд АО "НЗЛ" (LN1722)
    527/КО - Стекло натриевое жидкое для нужд АО "НЗЛ" (LN1722)
    592916
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    2 956 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ТРАНСОЙЛ-СЕРВИС
    Запрос (ценовых) котировок № ГП225624
    право поставки профессионального технического моющего средства (ПТМС) для нужд ООО «Трансойл-сервис»
    право поставки профессионального технического моющего средства (ПТМС) для нужд ООО...
    591783
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО МЕЧЕЛ
    Попозиционная № ГП152301
    Открытый запрос предложений на право заключения Договора/Дополнительного соглашения к действующему Договору на поставку флотационного реагента в адрес АО ХК «Якутуголь» в июне 2021 г.
    Открытый запрос предложений на право заключения Договора/Дополнительного соглашения к...
    475610
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    27.04.2021 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО МЕЧЕЛ
    Попозиционная № ГП129735
    Открытый запрос предложений на право заключения Договора/Дополнительного соглашения к действующему Договору на поставку реагентов для флотации угольных шламов и флокулянтов для интенсификации процессов осветления оборотных и сточных вод во II полугодии 2021 г. в адрес ПАО «Южный Кузбасс»
    Открытый запрос предложений на право заключения Договора/Дополнительного соглашения к...
    487669
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.05.2021 17:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить