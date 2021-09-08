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    Главная / Торги / Поставка деталей трубопровода (отводы 90° ПЭ100, тройники ПЭ100, втулки под фланец ПЭ100, муфты э/с ПЭ100) в 2021 году для нужд АО "ОмскВодоканал" (лот делимый)

    Поставка деталей трубопровода (отводы 90° ПЭ100, тройники ПЭ100, втулки под фланец ПЭ100, муфты э/с ПЭ100) в 2021 году для нужд АО "ОмскВодоканал" (лот делимый)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 11:0008.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110588643Дата и время окончания срока приема заявок Поставка деталей трубопровода (отводы 90° ПЭ100, тройники ПЭ100, втулки под фланец ПЭ100, муфты э/с ПЭ100) в 2021 году для нужд АО "ОмскВодоканал" (лот делимый)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110588643

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    325/2021

    Наименование закупки

    Поставка деталей трубопровода (отводы 90° ПЭ100, тройники ПЭ100, втулки под фланец ПЭ100, муфты э/с ПЭ100) в 2021 году для нужд АО "ОмскВодоканал" (лот делимый)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    26.08.2021 13:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол___62_2021_от_22.09.2021_ТК_ВОЗ__вопрос_2.1_.pdf

    Документация_о_закупке_КО.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    Почтовый адрес

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Контактный телефон

    +7 3812 31-42-29 доб. 1297

    Факс

    +7 3812 30-35-49

    Адрес электронной почты

    i.orlova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Орлова И. А.

    Место рассмотрения предложений

    ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка деталей трубопровода (отводы 90° ПЭ100, тройники ПЭ100, втулки под фланец ПЭ100, муфты э/с ПЭ100) в 2021 году для нужд АО "ОмскВодоканал" (лот делимый)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2021 11:00 GMT +308.09.2021 11:0008.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110588643Дата и время окончания срока приема заявок Поставка деталей трубопровода (отводы 90° ПЭ100, тройники ПЭ100, втулки под фланец ПЭ100, муфты э/с ПЭ100) в 2021 году для нужд АО "ОмскВодоканал" (лот делимый)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Подведение итогов не позднее

    15.10.2021 17:0015.10.2021 17:0015.10.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110588643Подведение итогов не позднее Поставка деталей трубопровода (отводы 90° ПЭ100, тройники ПЭ100, втулки под фланец ПЭ100, муфты э/с ПЭ100) в 2021 году для нужд АО "ОмскВодоканал" (лот делимый)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.10.202115.10.2021 17:0015.10.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110588643Подведение итогов не позднее Поставка деталей трубопровода (отводы 90° ПЭ100, тройники ПЭ100, втулки под фланец ПЭ100, муфты э/с ПЭ100) в 2021 году для нужд АО "ОмскВодоканал" (лот делимый)ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка деталей трубопровода (отводы 90° ПЭ100, тройники ПЭ100, втулки под фланец ПЭ100, муфты э/с ПЭ100) в 2021 году для нужд АО "ОмскВодоканал" (лот делимый)

    Начальная цена

    939 840,52

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара. В случае, если победитель конкурентного отбора является субъектом малого или среднего предпринимательства, то расчет производится в течение 15 рабочих дней (в т. ч. по каждому этапу) после фактического получения Товара/выполнения работ при условии предоставления полного комплекта вышеуказанных документов в соответствии с п.14(3) ч.I Постановления Правительства РФ от 11 декабря 2014 № 1352.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    22.21.29

    Трубы, трубки и шланги и их фитинги прочие пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    22.21

    Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1044476/name/6153ef9a3fbaf6.59884312

    29.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Отвод 90° ПЭ100 SDR11 ø 110 мм литой удл."

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "Отвод 90° ПЭ100 SDR11 ø 63 мм литой удл."

    Кол-во: 28

    "Позиция 3"

    "Отвод 90° ПЭ100 SDR11 ø 160 мм литой удл."

    Кол-во: 54

    "Позиция 4"

    "Отвод 90° ПЭ100 SDR11 ø 225 мм литой удл."

    Кол-во: 32

    "Позиция 5"

    "Отвод 90° ПЭ100 SDR11 ø 315 мм литой удл."

    Кол-во: 24

    "Позиция 6"

    "Тройник ПЭ100 SDR17 ø 110х110х110 мм лит. удл."

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Тройник ПЭ100 SDR17 ø 63х63х63 мм лит. удл."

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "Втулка под фланец ПЭ100 SDR11 ø 110 мм лит. удл."

    Кол-во: 79

    "Позиция 9"

    "Втулка под фланец ПЭ100 SDR11 ø 160 мм лит. удл."

    Кол-во: 52

    "Позиция 10"

    "Втулка под фланец ПЭ100 SDR11 ø 225 мм лит. удл."

    Кол-во: 24

    "Позиция 11"

    "Втулка под фланец ПЭ100 SDR11 ø 315 мм лит. удл."

    Кол-во: 14

    "Позиция 12"

    "Втулка под фланец ПЭ100 SDR11 ø 63 мм лит. удл."

    Кол-во: 66

    "Позиция 13"

    "Муфта э/с ПЭ100 SDR11 ø 315мм"

    Кол-во: 46

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