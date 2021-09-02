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Номер извещения
32110583064
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
на право заключения договора поставки и установки комплектов видеонаблюдения для автомобилей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
25.08.2021 06:08
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ СЕВЕРНАЯ, 9 "А",
Почтовый адрес
660075, г. Красноярск, ул. Северная 9 А
Контактный телефон
+7 391 223-12-43
Факс
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Адрес электронной почты
o.katsyna@krasgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Катцына Оксана Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Красноярск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка комплектов видеонаблюдения
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплектов видеонаблюдения
Начальная цена
1 646 825,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Мобильный видеорегистратор не менее 1080р (5-канальный AHD+1 IP с поддержкой HDD до 2Тб+1SD карт до 256Гб). Встроенные суперконденсаторы. Сертифицирован по ПП969 – 35шт. 2. Видеокамера не менее 1080р (металл, размер 1,5", с микрофоном, 2,8мм с ИК-подсветкой,). Сертифицирована по ПП969- 35шт. 3. Видеокамера не менее 1080р (металл, бортовая 3", наружная, 2,8мм с ИК-подсветкой, IP67, IK10). Сертифицирована по ПП969 – 35шт. 4. Кабель удлинительный с разъемами AHD 5м – 35шт. 5. Кабель удлинительный с разъемами AHD 10м – 35шт. 6. Жесткий диск 1Тб -32шт. 7. Жесткий диск 2Тб – 3шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно раздела 9 Приложения № 1. Описание предмета закупки.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ
Все закупки и тендеры АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ
Адрес местонахождения
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ СЕВЕРНАЯ, 9 "А",
660075, г. Красноярск, ул. Северная 9 А
26.40.33.110
26.40
Документация лота
Кол-во: 35.00000
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