на право заключения договора поставки и установки комплектов видеонаблюдения для автомобилей

Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Мобильный видеорегистратор не менее 1080р (5-канальный AHD+1 IP с поддержкой HDD до 2Тб+1SD карт до 256Гб). Встроенные суперконденсаторы. Сертифицирован по ПП969 – 35шт. 2. Видеокамера не менее 1080р (металл, размер 1,5", с микрофоном, 2,8мм с ИК-подсветкой,). Сертифицирована по ПП969- 35шт. 3. Видеокамера не менее 1080р (металл, бортовая 3", наружная, 2,8мм с ИК-подсветкой, IP67, IK10). Сертифицирована по ПП969 – 35шт. 4. Кабель удлинительный с разъемами AHD 5м – 35шт. 5. Кабель удлинительный с разъемами AHD 10м – 35шт. 6. Жесткий диск 1Тб -32шт. 7. Жесткий диск 2Тб – 3шт.