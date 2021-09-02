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    Главная / Торги / на право заключения договора поставки и установки комплектов видеонаблюдения для автомобилей

    на право заключения договора поставки и установки комплектов видеонаблюдения для автомобилей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 05:0002.09.2021 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110583064Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектов видеонаблюденияКрасноярскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110583064

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на право заключения договора поставки и установки комплектов видеонаблюдения для автомобилей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    25.08.2021 06:08

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_на_закупку.zip

    Программа_для_МСП.pdf

    Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ
    Все закупки и тендеры АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ

    Юридический адрес

    660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ СЕВЕРНАЯ, 9 "А",

    Почтовый адрес

    660075, г. Красноярск, ул. Северная 9 А

    Контактный телефон

    +7 391 223-12-43

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    o.katsyna@krasgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Катцына Оксана Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Красноярск

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комплектов видеонаблюдения

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.09.202102.09.2021 05:0002.09.2021 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110583064Подведение итогов не позднее Поставка комплектов видеонаблюденияКрасноярск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектов видеонаблюдения

    Начальная цена

    1 646 825,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Мобильный видеорегистратор не менее 1080р (5-канальный AHD+1 IP с поддержкой HDD до 2Тб+1SD карт до 256Гб). Встроенные суперконденсаторы. Сертифицирован по ПП969 – 35шт. 2. Видеокамера не менее 1080р (металл, размер 1,5", с микрофоном, 2,8мм с ИК-подсветкой,). Сертифицирована по ПП969- 35шт. 3. Видеокамера не менее 1080р (металл, бортовая 3", наружная, 2,8мм с ИК-подсветкой, IP67, IK10). Сертифицирована по ПП969 – 35шт. 4. Кабель удлинительный с разъемами AHD 5м – 35шт. 5. Кабель удлинительный с разъемами AHD 10м – 35шт. 6. Жесткий диск 1Тб -32шт. 7. Жесткий диск 2Тб – 3шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно раздела 9 Приложения № 1. Описание предмета закупки.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно приложения № 3. Проект договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ
    Все закупки и тендеры АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ

    Адрес местонахождения

    660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ СЕВЕРНАЯ, 9 "А",

    660075, г. Красноярск, ул. Северная 9 А

    Классификатор ОКПД2

    26.40.33.110

    Видеокамеры

    Классификатор ОКВЭД2

    26.40

    Производство бытовой электроники

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1023678/name/61307c8a940a11.54870085

    02.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство бытовой электроники"

    Кол-во: 35.00000

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    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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