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    Главная / Торги / Выполнение работ по восстановительному ремонту насоса ЦН 900-310 без электродвигателя, для филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Нерюнгринский

    Выполнение работ по восстановительному ремонту насоса ЦН 900-310 без электродвигателя, для филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Нерюнгринский

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.09.2021 10:0028.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144177Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по восстановительному ремонту насоса ЦН 900-310 без электродвигателя, для филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «НерюнгринскийНерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144177

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по восстановительному ремонту насоса ЦН 900-310 без электродвигателя, для филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Нерюнгринский

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    25.08.2021 06:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП144177_second_parts_protocol.rtf

    Тех._задание_на_ремонт_насоса_цн900_310_без_эл._дв.___2021г.docx

    Тех._задание_на_ремонт_насоса.pdf

    Приложение__3_Система_контроля.docx

    Закупочная_документация_без_договора.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЯКУТУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-67-87

    Факс

    +7 41147 4-20-24

    Адрес электронной почты

    Marina.Pleshakova@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Плешакова Марина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Республика Саха (Якутия)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по восстановительному ремонту насоса ЦН 900-310 без электродвигателя, для филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Нерюнгринский

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.09.2021 10:00 GMT +328.09.2021 10:0028.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144177Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по восстановительному ремонту насоса ЦН 900-310 без электродвигателя, для филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «НерюнгринскийНерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    28.09.2021 10:0028.09.2021 10:0028.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144177Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по восстановительному ремонту насоса ЦН 900-310 без электродвигателя, для филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «НерюнгринскийНерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    01.12.2021 17:5901.12.2021 17:5901.12.2021 17:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144177Подведение итогов не позднее Выполнение работ по восстановительному ремонту насоса ЦН 900-310 без электродвигателя, для филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «НерюнгринскийНерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.12.202101.12.2021 17:5901.12.2021 17:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144177Подведение итогов не позднее Выполнение работ по восстановительному ремонту насоса ЦН 900-310 без электродвигателя, для филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «НерюнгринскийНерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по восстановительному ремонту насоса ЦН 900-310 без электродвигателя, для филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Нерюнгринский

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    33.19.10.000

    Услуги по ремонту прочего оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1140909/name/61f0a322ef3862.66525268

    26.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по восстановительному ремонту насоса ЦН 900-310 без электродвигателя, для филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Нерюнгринский"

    Кол-во: 1

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