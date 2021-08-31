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Номер извещения
ГП144175
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Фильтра для техники, Komatsu WA 600-6, Komatsu WA 470-6, Komatsu WD 600, SDLG LG 956L, SDLG LG 953F, Shantui SL60W-2, Автогрейдер ДЗ-98, Экскаватор VOLVO EC 220 DL, Bob Cat T870, S770 Фильтр масляный 600-211-1340/600-211-1341 {600-211-1340} Фильтр главный топливный 600-319-3841 Фильтр 600-319-4500/600-319-3240/600-319-4540/FS19946/600-311-3400 {600-319-4540} Фильтр воздушный EE139200/600-185-6100 Фильтр 569-16-81160 Фильтр 209-60-77532 Фильтр 285-62-17320 Фильтр кабины РА5482 426-07-32441 Фильтр сапуна гидробака 421-60-35170 / PA5276 Фильтр масляный EE390670/600-211-1231/P551670/ZP50A {600-211-1231} Фильтр 600-319-4500/600-319-3240/600-319-4540/FS19946/600-311-3400 {600-319-3240} Фильтр 600-411-1171/P554075/BW5076 Фильтр воздушный EE139200/600-185-6100 Фильтр 41Е-16-11210 Фильтр HK25480/07063-51210/20Y-62-51691
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
25.08.2021 05:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 41147 9-71-95
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
godunov.e@kolmar.ru
Ф.И.О. контактного лица
Годунов Егор Викторович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Фильтра для техники, Komatsu WA 600-6, Komatsu WA 470-6, Komatsu WD 600, SDLG LG 956L, SDLG LG 953F, Shantui SL60W-2, Автогрейдер ДЗ-98, Экскаватор VOLVO EC 220 DL, Bob Cat T870, S770 Фильтр масляный 600-211-1340/600-211-1341 {600-211-1340} Фильтр главный топливный 600-319-3841 Фильтр 600-319-4500/600-319-3240/600-319-4540/FS19946/600-311-3400 {600-319-4540} Фильтр воздушный EE139200/600-185-6100 Фильтр 569-16-81160 Фильтр 209-60-77532 Фильтр 285-62-17320 Фильтр кабины РА5482 426-07-32441 Фильтр сапуна гидробака 421-60-35170 / PA5276 Фильтр масляный EE390670/600-211-1231/P551670/ZP50A {600-211-1231} Фильтр 600-319-4500/600-319-3240/600-319-4540/FS19946/600-311-3400 {600-319-3240} Фильтр 600-411-1171/P554075/BW5076 Фильтр воздушный EE139200/600-185-6100 Фильтр 41Е-16-11210 Фильтр HK25480/07063-51210/20Y-62-51691
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2021 01:00 GMT +331.08.2021 01:0031.08.2021 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144175Дата и время окончания срока приема заявок Фильтра для техники, Komatsu WA 600-6, Komatsu WA 470-6, Komatsu WD 600, SDLG LG 956L, SDLG LG 953F, Shantui SL60W-2, Автогрейдер ДЗ-98, Экскаватор VOLVO EC 220 DL, Bob Cat T870, S770 Фильтр масляный 600-211-1340/600-211-1341 {600-211-1340} Фильтр главный топливный 600-319-3841 Фильтр 600-319-4500/600-319-3240/600-319-4540/FS19946/600-311-3400 {600-319-4540} Фильтр воздушный EE139200/600-185-6100 Фильтр 569-16-81160 Фильтр 209-60-77532 Фильтр 285-62-17320 Фильтр кабины РА5482 426-07-32441 Фильтр сапуна гидробака 421-60-35170 / PA5276 Фильтр масляный EE390670/600-211-1231/P551670/ZP50A {600-211-1231} Фильтр 600-319-4500/600-319-3240/600-319-4540/FS19946/600-311-3400 {600-319-3240} Фильтр 600-411-1171/P554075/BW5076 Фильтр воздушный EE139200/600-185-6100 Фильтр 41Е-16-11210 Фильтр HK25480/07063-51210/20Y-62-51691Москва
Подведение итогов не позднее
16.09.2021 00:3016.09.2021 00:3016.09.2021 00:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144175Подведение итогов не позднее Фильтра для техники, Komatsu WA 600-6, Komatsu WA 470-6, Komatsu WD 600, SDLG LG 956L, SDLG LG 953F, Shantui SL60W-2, Автогрейдер ДЗ-98, Экскаватор VOLVO EC 220 DL, Bob Cat T870, S770 Фильтр масляный 600-211-1340/600-211-1341 {600-211-1340} Фильтр главный топливный 600-319-3841 Фильтр 600-319-4500/600-319-3240/600-319-4540/FS19946/600-311-3400 {600-319-4540} Фильтр воздушный EE139200/600-185-6100 Фильтр 569-16-81160 Фильтр 209-60-77532 Фильтр 285-62-17320 Фильтр кабины РА5482 426-07-32441 Фильтр сапуна гидробака 421-60-35170 / PA5276 Фильтр масляный EE390670/600-211-1231/P551670/ZP50A {600-211-1231} Фильтр 600-319-4500/600-319-3240/600-319-4540/FS19946/600-311-3400 {600-319-3240} Фильтр 600-411-1171/P554075/BW5076 Фильтр воздушный EE139200/600-185-6100 Фильтр 41Е-16-11210 Фильтр HK25480/07063-51210/20Y-62-51691Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
16.09.202116.09.2021 00:3016.09.2021 00:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144175Подведение итогов не позднее Фильтра для техники, Komatsu WA 600-6, Komatsu WA 470-6, Komatsu WD 600, SDLG LG 956L, SDLG LG 953F, Shantui SL60W-2, Автогрейдер ДЗ-98, Экскаватор VOLVO EC 220 DL, Bob Cat T870, S770 Фильтр масляный 600-211-1340/600-211-1341 {600-211-1340} Фильтр главный топливный 600-319-3841 Фильтр 600-319-4500/600-319-3240/600-319-4540/FS19946/600-311-3400 {600-319-4540} Фильтр воздушный EE139200/600-185-6100 Фильтр 569-16-81160 Фильтр 209-60-77532 Фильтр 285-62-17320 Фильтр кабины РА5482 426-07-32441 Фильтр сапуна гидробака 421-60-35170 / PA5276 Фильтр масляный EE390670/600-211-1231/P551670/ZP50A {600-211-1231} Фильтр 600-319-4500/600-319-3240/600-319-4540/FS19946/600-311-3400 {600-319-3240} Фильтр 600-411-1171/P554075/BW5076 Фильтр воздушный EE139200/600-185-6100 Фильтр 41Е-16-11210 Фильтр HK25480/07063-51210/20Y-62-51691Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Фильтра для техники, Komatsu WA 600-6, Komatsu WA 470-6, Komatsu WD 600, SDLG LG 956L, SDLG LG 953F, Shantui SL60W-2, Автогрейдер ДЗ-98, Экскаватор VOLVO EC 220 DL, Bob Cat T870, S770 Фильтр масляный 600-211-1340/600-211-1341 {600-211-1340} Фильтр главный топливный 600-319-3841 Фильтр 600-319-4500/600-319-3240/600-319-4540/FS19946/600-311-3400 {600-319-4540} Фильтр воздушный EE139200/600-185-6100 Фильтр 569-16-81160 Фильтр 209-60-77532 Фильтр 285-62-17320 Фильтр кабины РА5482 426-07-32441 Фильтр сапуна гидробака 421-60-35170 / PA5276 Фильтр масляный EE390670/600-211-1231/P551670/ZP50A {600-211-1231} Фильтр 600-319-4500/600-319-3240/600-319-4540/FS19946/600-311-3400 {600-319-3240} Фильтр 600-411-1171/P554075/BW5076 Фильтр воздушный EE139200/600-185-6100 Фильтр 41Е-16-11210 Фильтр HK25480/07063-51210/20Y-62-51691
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP НерюнгриРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
C
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 90
Кол-во: 30
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 24
Кол-во: 12
Кол-во: 20
Кол-во: 116
Кол-во: 12
Кол-во: 36
Кол-во: 36
Кол-во: 8
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 8
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 116
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 64
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 90
Кол-во: 30
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 24
Кол-во: 12
Кол-во: 20
Кол-во: 116
Кол-во: 12
Кол-во: 36
Кол-во: 36
Кол-во: 36
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 36
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 64
Кол-во: 64
Кол-во: 36
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 68
Кол-во: 34
Кол-во: 34
Кол-во: 17
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 36
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 24
Кол-во: 64
Кол-во: 64
Кол-во: 32
Кол-во: 24
Кол-во: 64
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 64
Кол-во: 24
Кол-во: 10
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 32
Кол-во: 32
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
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