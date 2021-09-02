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    Главная / Торги / Поставка Испытательно-измерительного комплекса РЕТОМ-61 или эквивалента для нужд ООО ХК «СДС-Энерго»

    Поставка Испытательно-измерительного комплекса РЕТОМ-61 или эквивалента для нужд ООО ХК «СДС-Энерго»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 11:0002.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110583015Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Испытательно-измерительного комплекса РЕТОМ-61Кемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 218Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110583015

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка Испытательно-измерительного комплекса РЕТОМ-61 или эквивалента для нужд ООО ХК «СДС-Энерго»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    25.08.2021 04:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение__14_21_ЭН_Ретом.doc

    Обоснование_НМЦД.docx

    Приложение_1.docx

    Документация___14_21_ЭН_Ретом.doc

    14_21_ЭН.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ СДС-ТРЕЙД
    Все закупки и тендеры ТД СДС-ТРЕЙД

    Юридический адрес

    650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45

    Почтовый адрес

    650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45

    Контактный телефон

    +7 3842 34-64-83

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    fz223@td.hcsds.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Капштык Сергей Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Кемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 218

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Испытательно-измерительного комплекса РЕТОМ-61

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2021 11:00 GMT +302.09.2021 11:0002.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110583015Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Испытательно-измерительного комплекса РЕТОМ-61Кемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 218

    Дата и время вскрытия заявок

    02.09.2021 11:0002.09.2021 11:0002.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110583015Дата и время вскрытия заявок Поставка Испытательно-измерительного комплекса РЕТОМ-61Кемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 218

    Подведение итогов не позднее

    08.09.2021 08:0008.09.2021 08:0008.09.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110583015Подведение итогов не позднее Поставка Испытательно-измерительного комплекса РЕТОМ-61Кемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 218

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.09.202108.09.2021 08:0008.09.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110583015Подведение итогов не позднее Поставка Испытательно-измерительного комплекса РЕТОМ-61Кемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 218

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Испытательно-измерительного комплекса РЕТОМ-61

    Начальная цена

    2 325 045,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ СДС-ТРЕЙД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ХК СДС-Энерго
    Все закупки и тендеры ХК СДС-Энерго

    Адрес местонахождения

    650066, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Октябрьский пр-кт, 53/2

    Классификатор ОКПД2

    26.51.45.190

    Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    26

    Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1027190/name/61384423286aa1.39412496

    08.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство компьютеров, электронных и оптических изделий"

    Кол-во: 1.00000

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