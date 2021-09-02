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Номер извещения
32110583015
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка Испытательно-измерительного комплекса РЕТОМ-61 или эквивалента для нужд ООО ХК «СДС-Энерго»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
25.08.2021 04:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45
Почтовый адрес
650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45
Контактный телефон
+7 3842 34-64-83
Факс
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Адрес электронной почты
fz223@td.hcsds.ru
Ф.И.О. контактного лица
Капштык Сергей Викторович
Место рассмотрения предложений
Кемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 218
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка Испытательно-измерительного комплекса РЕТОМ-61
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2021 11:00 GMT +302.09.2021 11:0002.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110583015Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Испытательно-измерительного комплекса РЕТОМ-61Кемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 218
Дата и время вскрытия заявок
02.09.2021 11:0002.09.2021 11:0002.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110583015Дата и время вскрытия заявок Поставка Испытательно-измерительного комплекса РЕТОМ-61Кемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 218
Подведение итогов не позднее
08.09.2021 08:0008.09.2021 08:0008.09.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110583015Подведение итогов не позднее Поставка Испытательно-измерительного комплекса РЕТОМ-61Кемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 218
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Испытательно-измерительного комплекса РЕТОМ-61
Начальная цена
2 325 045,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ХК СДС-Энерго
Все закупки и тендеры ХК СДС-Энерго
Адрес местонахождения
650066, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Октябрьский пр-кт, 53/2
26.51.45.190
26
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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