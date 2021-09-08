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Номер извещения
32110582997
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение оценки уязвимости, разработка и утверждение плана обеспепчения транспортной безопасности
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
25.08.2021 04:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,
Почтовый адрес
692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41
Контактный телефон
+7 423 321-20-32 доб. 139184
Факс
+7 42331 2-03-21
Адрес электронной почты
Olga.Arhangelskaya@mechelgroup.ru
Ф.И.О. контактного лица
Архангельская Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
Хасанский район
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Проведение оценки уязвимости, разработка и утверждение плана обеспепчения транспортной безопасности
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.09.2021 10:00 GMT +308.09.2021 10:0008.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110582997Дата и время окончания срока приема заявок Проведение оценки уязвимости, разработка и утверждение плана обеспепчения транспортной безопасностиХасанский район
Подведение итогов не позднее
08.11.2021 10:0008.11.2021 10:0008.11.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110582997Подведение итогов не позднее Проведение оценки уязвимости, разработка и утверждение плана обеспепчения транспортной безопасностиХасанский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение оценки уязвимости, разработка и утверждение плана обеспепчения транспортной безопасности
Начальная цена
600 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО "Торговый порт Посьет", пгт. Посьет, ул. Портовая, д. 41, 692705Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
Все закупки и тендеры АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
Адрес местонахождения
692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,
692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41
74.90.15.110
74.90
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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