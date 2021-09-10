Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка электронно-вычислительного оборудования и оргтехники для нужд Производственно-эксплуатационного управления Сахалинской области АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»

    Поставка электронно-вычислительного оборудования и оргтехники для нужд Производственно-эксплуатационного управления Сахалинской области АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2021 04:5910.09.2021 04:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110583182Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электронно-вычислительного оборудования и оргтехники680011, РФ, г. Хабаровск, ул. Брестская, д. 70, каб. 303Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110583182

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    МИ/65-08/21

    Наименование закупки

    Поставка электронно-вычислительного оборудования и оргтехники для нужд Производственно-эксплуатационного управления Сахалинской области АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    25.08.2021 07:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения_в_документации.pdf

    Извещение__Редакция_2_.doc

    Документация__Редакция_2_.docx

    Приложение_2___Техническая_часть.xlsx

    Приложение_3___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Приложение_к_Форме_1___Коммерческое_предложение.xlsx

    Спецификация_к_Приложению_1___Проект_договора.xlsx

    Приложение_1___Проект_договора.doc

    Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

    Юридический адрес

    680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 51

    Почтовый адрес

    680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 51

    Контактный телефон

    +7 4212 41-74-48 доб. 64507

    Факс

    +7 4212 41-74-01

    Адрес электронной почты

    safonovas@gazdv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафонов Алексей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    680011, РФ, г. Хабаровск, ул. Брестская, д. 70, каб. 303

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электронно-вычислительного оборудования и оргтехники

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.09.202117.09.2021 06:0017.09.2021 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110583182Подведение итогов не позднее Поставка электронно-вычислительного оборудования и оргтехники680011, РФ, г. Хабаровск, ул. Брестская, д. 70, каб. 303

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электронно-вычислительного оборудования и оргтехники

    Начальная цена

    145 675,02

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Технической частью Документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Технической частью ДокументацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 51

    Классификатор ОКПД2

    26.3

    Оборудование коммуникационное

    Классификатор ОКВЭД2

    26.3

    Производство коммуникационного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1034955/name/61440c3095a860.21594850

    17.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Антенна автомобильная AW6"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Крепление магнитное на автомобиль MC-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Радиостанция стационарная Ермак М-1410"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Радиостанция мобильная Ермак М-1411"

    Кол-во: 2

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК
    Конкурентный отбор № 32211078109
    Открытый конкурентный отбор в электронной форме №15-2022 на поставку устройства телеметрии и телемеханики для ПРГ
    Открытый конкурентный отбор в электронной форме №15-2022 на поставку устройства телеметрии и...
    593108
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    6 070 792
    Лоты:
    1
    Регион:
    Брянская область
    БАНК ГПБ (АО)
    Редукцион № ГП225674
    № ОР22-01-08 предмет: «Поставка POS-терминалов и валидаторов для нужд Банка ГПБ (АО)» в четырёх лотах Лот №3 Программное обеспечение (лицензии) для терминалов Newpos 9220
    № ОР22-01-08 предмет: «Поставка POS-терминалов и валидаторов для нужд Банка ГПБ (АО)» в...
    592004
    Закупки корпоративных заказчиков
    Редукцион
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить