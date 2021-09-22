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Наименование процедуры
Публичное предложение, проводимое в электронной форме на ООО «ЭТП ГПБ», на право заключения договора купли-продажи имущества OOО "Газпром НГХК" (гараж на 13 авто в г. Новый Уренгой).
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Новый Уренгой, Восточная промзона.
Номер извещения
ГП144174
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Предмет договора
Здание: Гараж на 13 автомашин (инв.№ 1000301), кадастровый № 89:11:000000:2459, нежилое здание, площадь 355,30 кв.м., расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, Восточная промзона.
Начальная цена
14469252.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
100000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
25-08-2021 00:38 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.09.2021 18:00
Дата и время проведения
23.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Здание: Гараж на 13 автомашин (инв.№ 1000301), кадастровый № 89:11:000000:2459, нежилое здание, площадь 355,30 кв.м., расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, Восточная промзона.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
109900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
Юридический адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Контактный телефон
+7 911 152-01-00
Адрес электронной почты
rappp2001@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Потемин Илья Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
rappp2001@gmail.com
Телефон продавца/инициатора
+7 911 152-01-00
Адрес местонахождения продавца/инициатора
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с условиями извещения
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с условиями извещения
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
E.Korovina@nghk.gazprom.ru, тел.: 8(3494) 970 - 475
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
//polaris89.ru
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