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    Главная / Торги / Крепеж

    Крепеж

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 11:0002.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002970Дата и время окончания срока приема заявок КрепежЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП002970

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    748

    Наименование закупки

    Крепеж

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    24.08.2021 21:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение №1_Заявка на участие в закупке.docx

    ДОГОВОР поставки типовой рамочный (февраль 2021).docx

    Приложение №3_Справка об опыте работы.docx

    Приложение №4 Свидетельство изготовителя.docx

    Извещение_о_проведении_закупки.docx

    АП002970_Протокол_подведения_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 336-61-37

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мамакова Анна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Крепеж

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2021 11:00 GMT +302.09.2021 11:0002.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002970Дата и время окончания срока приема заявок КрепежЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    13.09.2021 18:0013.09.2021 18:0013.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002970Подведение итогов не позднее КрепежЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.09.202113.09.2021 18:0013.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002970Подведение итогов не позднее КрепежЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Крепеж

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1056924/name/6167ab8648b115.79451964

    14.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ШПИЛЬКА; 20; 4.М64х2500.; ГОСТ 24379.1-2012"

    Кол-во: 16

    "Позиция 2"

    "БОЛТ; М20-6gх120.58(S30); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 8

    "Позиция 3"

    "ГАЙКА; М20-6H.5(S30); ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 147

    "Позиция 4"

    "ШАЙБА; А.16.02.Ст3.06; ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 70

    "Позиция 5"

    "ЗАКЛЕПКА; 10КП; 409741.202-05; 4Х12; ГОСТ 10300-80"

    Кол-во: 18

    "Позиция 6"

    "ГАЙКА; М64-6Н.04.019; ГОСТ 10606-72"

    Кол-во: 42

    "Позиция 7"

    "ВИНТ; М12-6gх30.56; ГОСТ 11738-84"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "ШПИЛЬКА; М12-6gх35.46.019; ГОСТ 22032-76"

    Кол-во: 196

    "Позиция 9"

    "ГАЙКА; М56х4.11.019(S85); ГОСТ 10605-94"

    Кол-во: 41

    "Позиция 10"

    "ШПОНКА; 20х12х90; ГОСТ 23360-78"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "ГАЙКА; М72х6.05.019; ГОСТ 10607-94"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "ШАЙБА; А.6.02.Ст3.06; ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 260

    "Позиция 13"

    "БОЛТ; М16-6gХ120.58.019; ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 28

    "Позиция 14"

    "ГАЙКА; 7003-0309; М36.Ц15хр; ГОСТ 8918-69"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "БОЛТ; М20-6gХ160.58.019; (S30); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "ШАЙБА; 50.02.Ст3; ГОСТ 9649-78"

    Кол-во: 50

    "Позиция 17"

    "ШАЙБА; А8.02.Ст3.029; ГОСТ 6958-78"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "ШПОНКА; 20х12х125; ГОСТ 23360-78"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "ГАЙКА; М12-6H.5; ГОСТ 5918-73"

    Кол-во: 8

    "Позиция 20"

    "ШТИФТ; 2.50х110.06; ГОСТ 3128-70"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "ШАЙБА; С.30.02.Ст3; ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 80

    "Позиция 22"

    "САМОРЕЗ; 3,8Х64"

    Кол-во: 3

    "Позиция 23"

    "ВИНТ; М16-6gх50.88.40Х; ГОСТ 11738-84"

    Кол-во: 24

    "Позиция 24"

    "ШТИФТ; 3х6 Zn; DIN 7"

    Кол-во: 5

    "Позиция 25"

    "ГАЙКА; М12.8; DIN 934"

    Кол-во: 64

    "Позиция 26"

    "БОЛТ; М24-6gх110.58(S36); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 404

    "Позиция 27"

    "БОЛТ; М30-6gх130.58(S46); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 84

    "Позиция 28"

    "ШТИФТ; 2.30х60.05; ГОСТ 3128-70"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "ШАЙБА; С.24.02.Ст3.019; ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 432

    "Позиция 30"

    "ШПИЛЬКА; М16-6gх40.46.019; ГОСТ 22032-76"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "ЗАКЛЕПКА; 09Г2; 24х80.10; ГОСТ 10299-80"

    Кол-во: 288

    "Позиция 32"

    "ГАЙКА; М48х1,5-6H.05.019; ГОСТ 11871-88"

    Кол-во: 22

    "Позиция 33"

    "ШПИЛЬКА; М42-6gх120.46; ГОСТ 22034-76"

    Кол-во: 8

    "Позиция 34"

    "ГАЙКА; М42-6H.5(S65); ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 1842

    "Позиция 35"

    "ВИНТ С ПОТАЙ.ГОЛОВ.И; шестигр.углуб.п/ключ; М6х12-10.9; ГОСТ Р ИСО 10642-201"

    Кол-во: 12

    "Позиция 36"

    "ГАЙКА; М24-6H.04.019(S36); ГОСТ 5916-70"

    Кол-во: 220

    "Позиция 37"

    "ОСЬ; 40.1.167...228.Ц15хр; 6-10d11х40.; ГОСТ 9650-80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "ШТИФТ; 2.12х30.019; ГОСТ 3128-70"

    Кол-во: 6

    "Позиция 39"

    "ШПЛИНТ; 5х36.019; ГОСТ 397-79"

    Кол-во: 10

    "Позиция 40"

    "ХОМУТ; 1Т 90-110-6; ГОСТ 28191-89"

    Кол-во: 8

    "Позиция 41"

    "ХОМУТ; 1Т 70-90-6; ГОСТ 28191-89"

    Кол-во: 8

    "Позиция 42"

    "БОЛТ; М10-6gх16.58(S16); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 50

    "Позиция 43"

    "БОЛТ; М20-6gх25.58(S30); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 10

    "Позиция 44"

    "БОЛТ; М24-6gх50.58(S36); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 108

    "Позиция 45"

    "ШАЙБА; А.20.02.Ст3; ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 131

    "Позиция 46"

    "БОЛТ; М12-6gх20.58(S18); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 195

    "Позиция 47"

    "БОЛТ; М56-6gх140.04; ГОСТ 18125-72"

    Кол-во: 13

    "Позиция 48"

    "БОЛТ; М10-6gх30.58(S16); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 18

    "Позиция 49"

    "САМОРЕЗ; 4,2Х32"

    Кол-во: 230

    "Позиция 50"

    "ГАЙКА; М6-6H.5.029(S10); ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 518

    "Позиция 51"

    "БОЛТ; 3М24-6gх55.58(S36); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 24

    "Позиция 52"

    "ГАЙКА; М64х4.05; ГОСТ 10605-94"

    Кол-во: 76

    "Позиция 53"

    "ГАЙКА; М36-6H.04(S55); ГОСТ 5916-70"

    Кол-во: 304

    "Позиция 54"

    "ГАЙКА; М36х3-6H.04(S55); ГОСТ 5916-70"

    Кол-во: 8

    "Позиция 55"

    "ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ; NORMA TORRO; 16-27/9 С7 W5"

    Кол-во: 60

    "Позиция 56"

    "БОЛТ; 3М24-6gХ170.58.019; (S36); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 220

    "Позиция 57"

    "ШАЙБА; А.20.02.Ст3.019; ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 836

    "Позиция 58"

    "БОЛТ; 3М6-6gх45.58(S10); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 12

    "Позиция 59"

    "САМОРЕЗ; ШСГД; 4,2х75"

    Кол-во: 3

    "Позиция 60"

    "ГАЙКА ШЕСТИГР.НОРМАЛ; ГОСТ ISO 4032-2014; М16-6"

    Кол-во: 368

    "Позиция 61"

    "ШАЙБА; А.12.02.Ст3.06; ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 54

    "Позиция 62"

    "ОСЬ; 40.1.167...228; 2-20d11х90.; ГОСТ 9650-80"

    Кол-во: 9

    "Позиция 63"

    "ШУРУП; 3-5х60.019; ГОСТ 1145-80"

    Кол-во: 20

    "Позиция 64"

    "ВИНТ; М16-6gх50.68; ГОСТ 11738-84"

    Кол-во: 6

    "Позиция 65"

    "КОЛЬЦО; 170 II; ГОСТ 2833-77"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "САМОРЕЗ; сверлоконечный; HD-R 5,5х25; с цинковым покрытием; DIN7504"

    Кол-во: 1152

    "Позиция 67"

    "ГАЙКА; М20-6H.5.019(S30); ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 16

    "Позиция 68"

    "ГАЙКА; М36-6H.6(S55); ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 52

    "Позиция 69"

    "ЗАКЛЕПКА; МТ; 6х14.38.; ГОСТ 10300-80"

    Кол-во: 90

    "Позиция 70"

    "ОСЬ; 40.1.167-228ХимФосПр; м; 6-10d11х25.; ГОСТ 9650-80"

    Кол-во: 4

    "Позиция 71"

    "ШАЙБА; 36.01.019; ГОСТ 13463-77"

    Кол-во: 6

    "Позиция 72"

    "ДЮБЕЛЬ -ГВОЗДЬ; д/монтажн.пистолета; 4,5х40"

    Кол-во: 20

    "Позиция 73"

    "ШАЙБА; С.16.05.019; ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 16

    "Позиция 74"

    "ХОМУТ; 1Л 16-25-6 Н; ГОСТ 28191-89"

    Кол-во: 100

    "Позиция 75"

    "САМОРЕЗ; ШСГД; 3,8Х32; СВФС"

    Кол-во: 4

    "Позиция 76"

    "ГАЙКА; М24-6H.6.019(S36); ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 445

    "Позиция 77"

    "ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ; NORMA TORRO; S60-80/12 C7 W2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 78"

    "САМОРЕЗ КРОВЕЛ.; с шестигр.гол.D=10; оцинк.с шайбой и рез; прокл.5,5х19; наконечник сверло"

    Кол-во: 2217

    "Позиция 79"

    "ВИНТ; М12-6gх45.14H; ГОСТ 1478-93"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "ЗАКЛЕПКА; 6х22.01; ГОСТ 10299-80"

    Кол-во: 4

    "Позиция 81"

    "БОЛТ; М8-6gХ25.58.029(S13); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 24

    "Позиция 82"

    "БОЛТ; М24-6gх65.58(S36); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 12

    "Позиция 83"

    "ШТИФТ; 40х110; ГОСТ 9464-79"

    Кол-во: 6

    "Позиция 84"

    "ХОМУТ СИЛОВОЙ; NORMA GBS 30; 29-31/18 W2"

    Кол-во: 26

    "Позиция 85"

    "ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ; NORMA TORRO; 25-40/9 C7 W1D"

    Кол-во: 200

    "Позиция 86"

    "ГАЙКА; М72х6.05.019; ГОСТ 10605-94"

    Кол-во: 4

    "Позиция 87"

    "БОЛТ; М48-6gх200.58(S75); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 16

    "Позиция 88"

    "БОЛТ; М36-6gХ120.58.; 029(S55); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 8

    "Позиция 89"

    "ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ; NORMA TORRO; 16-27/9 С7 W1D"

    Кол-во: 200

    "Позиция 90"

    "ВИНТ; В.М20-6gХ40.14H; ГОСТ 1482-84"

    Кол-во: 12

    "Позиция 91"

    "ГАЙКА; М20-6H.8.019; ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 576

    "Позиция 92"

    "ШПИЛЬКА; М12-6gх40.46.019; ГОСТ 22032-76"

    Кол-во: 8

    "Позиция 93"

    "КОЛЬЦО; 60С2А; В130.; ГОСТ 13940-86"

    Кол-во: 2

    "Позиция 94"

    "ВИНТ С ПОЛ. ГОЛ.; В.М6-6gх30.58; ГОСТ 17473-80"

    Кол-во: 180

    "Позиция 95"

    "ГАЙКА; М90х6.11.019; ГОСТ 10605-94"

    Кол-во: 32

    "Позиция 96"

    "ХОМУТ СИЛОВОЙ; MGF; 25-40/12 W1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 97"

    "БОЛТ; М30-6gх170.58(S46); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 110

    "Позиция 98"

    "БОЛТ; М30-6gх190.58(S46); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 16

    "Позиция 99"

    "ОСЬ; 40.1.167...228; 6-20d11х50.; ГОСТ 9650-80"

    Кол-во: 6

    "Позиция 100"

    "БОЛТ АНКЕРНЫЙ; с гайкой; 10x140 HNM"

    Кол-во: 114

    "Позиция 101"

    "БОЛТ; 2М16-6gх55.56; ГОСТ 7817-80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 102"

    "БОЛТ; М36-6gх110.58(S55); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 48

    "Позиция 103"

    "ХОМУТ; 1Т 25-40-6; ГОСТ 28191-89"

    Кол-во: 8

    "Позиция 104"

    "ГАЙКА; М145х2-6H.05.05; ГОСТ 11871-88"

    Кол-во: 2

    "Позиция 105"

    "ХОМУТ; 2.1 34х15; ГОСТ 28191-89"

    Кол-во: 20

    "Позиция 106"

    "КОЛЬЦО; 60С2А.029; В90.; ГОСТ 13940-86"

    Кол-во: 8

    "Позиция 107"

    "БОЛТ; 3М12-6gх20.58(S18); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 40

    "Позиция 108"

    "ГАЙКА; 3М30-6H.5(S46); ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 184

    "Позиция 109"

    "БОЛТ; М20-6gх260.58(S30); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 600

    "Позиция 110"

    "БОЛТ; М24-6gХ80.58.019; ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 50

    "Позиция 111"

    "БОЛТ; М24-6gх45.58.019; (S36); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 212

    "Позиция 112"

    "БОЛТ; М42х3х200-5.6; ГОСТ Р ИСО 8765-2013"

    Кол-во: 192

    "Позиция 113"

    "ШАЙБА; 20.019; ГОСТ Р 52646-2006"

    Кол-во: 20

    "Позиция 114"

    "ШТИФТ; 2.30х90; ГОСТ 3129-70"

    Кол-во: 8

    "Позиция 115"

    "ШТИФТ; 2.50х180; ГОСТ 3129-70"

    Кол-во: 12

    "Позиция 116"

    "БОЛТ; 2аМ20-6gх70.66.019; ГОСТ 7817-80"

    Кол-во: 8

    "Позиция 117"

    "ОСЬ; 40.1.167...228.Ц15хр; 6-20d11х55.; ГОСТ 9650-80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 118"

    "ВИНТ; М12х80.8.8; DIN912"

    Кол-во: 4

    "Позиция 119"

    "ВИНТ С ПОТАЙ.ГОЛОВ.И; шестигр.углуб.п/ключ; М12х60-8.8-АЗР; ГОСТ Р ИСО 10642-201"

    Кол-во: 288

    "Позиция 120"

    "БОЛТ; М48-6gх300.58(S75); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 32

    "Позиция 121"

    "ОСЬ; 40.1.167...228; 6-60d11х120.; ГОСТ 9650-80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 122"

    "ШПИЛЬКА; М36-6gх220.46; ГОСТ 22034-76"

    Кол-во: 8

    "Позиция 123"

    "БОЛТ; М30-6gх150.48(S46); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 24

    "Позиция 124"

    "САМОРЕЗ Д/К ЛИСТОВ; металла; ПШ 4,2х14 (1000шт)"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 125"

    "ВИНТ; М8-6gх20.14H; ГОСТ 1477-93"

    Кол-во: 4

    "Позиция 126"

    "САМОРЕЗ; 4,2Х60"

    Кол-во: 40

    "Позиция 127"

    "БОЛТ; М56-6gх220.05; ГОСТ 18125-72"

    Кол-во: 33

    "Позиция 128"

    "БОЛТ; М16-6gх55.58(S24); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 18

    "Позиция 129"

    "ГАЙКА; М10-6H.04(S16); ГОСТ 5916-70"

    Кол-во: 2

    "Позиция 130"

    "БОЛТ; 2аМ30-6gх140.56; ГОСТ 7817-80"

    Кол-во: 96

    "Позиция 131"

    "ВИНТ САМОНАРЕЗАЮЩИЙ; 1-3,5х32; ТУ1640-041-00187240; -2007"

    Кол-во: 1284

    "Позиция 132"

    "ШПИЛЬКА; М24х2-6gх170.56.019; ГОСТ 22032-76"

    Кол-во: 3

    "Позиция 133"

    "ВИНТ С ПОЛУКРУГЛОЙ; головкой и шестигран; углублением; M12 х 45 - 08.8; ГОСТ ISO 7380-1-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 134"

    "ГАЙКА; ВМ20.04 Zn; DIN439"

    Кол-во: 8

    "Позиция 135"

    "БОЛТ; М24-6gх45.58(S36); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 2

    "Позиция 136"

    "ШУРУП; 1-4х16.029; ГОСТ 1144-80"

    Кол-во: 12

    "Позиция 137"

    "ГАЙКА; М8-6H.5.029(S13); ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 24

    "Позиция 138"

    "ГАЙКА; М56.05; ГОСТ 10605-94"

    Кол-во: 64

    "Позиция 139"

    "ГАЙКА; М56х4.05; ГОСТ 10605-94"

    Кол-во: 16

    "Позиция 140"

    "БОЛТ; (с зубчатым фланцем); М16х35-8.8 Zn; DIN 6921"

    Кол-во: 12

    "Позиция 141"

    "ДЮБЕЛЬ РАМНЫЙ; (Анкер) потай-крест.; 10х152"

    Кол-во: 411

    "Позиция 142"

    "ГАЙКА; М56.05; ГОСТ 10607-94"

    Кол-во: 60

    "Позиция 143"

    "БОЛТ; М24-6gХ50.58.019; (S36); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 4

    "Позиция 144"

    "ШПЛИНТ; 10х100.019; ГОСТ 397-79"

    Кол-во: 18

    "Позиция 145"

    "БОЛТ; 3М10-6gХ20.58.019; (S16); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 16

    "Позиция 146"

    "ГАЙКА; М64х4.04; ГОСТ 10605-94"

    Кол-во: 8

    "Позиция 147"

    "ЗАКЛЕПКА; МТ; 6х25; DIN661"

    Кол-во: 384

    "Позиция 148"

    "ЗАКЛЕПКА; 4х18.01; ГОСТ 10299-80"

    Кол-во: 16

    "Позиция 149"

    "ВИНТ С ПОЛ. ГОЛ.; А.М4-6gХ14.58.019; ГОСТ 17473-80"

    Кол-во: 3

    "Позиция 150"

    "БОЛТ; М8-6gХ25.58(S13); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 131

    "Позиция 151"

    "БОЛТ; В.М12-6gх65.46; ГОСТ 3033-79"

    Кол-во: 8

    "Позиция 152"

    "ВИНТ; 7006-1221; М6-6g; l=6; ГОСТ 9052-69"

    Кол-во: 8

    "Позиция 153"

    "ДЮБЕЛЬ РАМНЫЙ; металлический; М8х112"

    Кол-во: 215

    "Позиция 154"

    "БОЛТ; М16-6gХ80.58.; 029(S24); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 8

    "Позиция 155"

    "БОЛТ; М12-6gх35.58(S18); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 78

    "Позиция 156"

    "ВИНТ; М20х65.10.9 Zn; DIN912"

    Кол-во: 24

    "Позиция 157"

    "ШТИФТ; 30х70; ГОСТ 9464-79"

    Кол-во: 4

    "Позиция 158"

    "ГАЙКА; М56.04; ГОСТ 10605-94"

    Кол-во: 32

    "Позиция 159"

    "ГАЙКА; 2М42-6H.5; ГОСТ 5918-73"

    Кол-во: 8

    "Позиция 160"

    "БОЛТ; М42х3х260-5.6; ГОСТ Р ИСО 8765-2013"

    Кол-во: 168

    "Позиция 161"

    "ШАЙБА; 36.03.019; ГОСТ 13463-77"

    Кол-во: 72

    "Позиция 162"

    "БОЛТ; М20-6gХ55.58.019; (S30); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 24

    "Позиция 163"

    "БОЛТ; М20-6gХ60.58.019; (S30); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 400

    "Позиция 164"

    "БОЛТ; 3М30-6gХ70.58.019; (S46); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 324

    "Позиция 165"

    "БОЛТ; В.М12-6gх100.46; ГОСТ 3033-79"

    Кол-во: 2

    "Позиция 166"

    "ШАЙБА; А.30.02.Ст3.019; ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 57

    "Позиция 167"

    "БОЛТ; М6-6gх10.58(S10); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 12

    "Позиция 168"

    "БОЛТ; М30-6gХ95.58.019; (S46); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 12

    "Позиция 169"

    "САМОРЕЗ П/МЕТАЛЛУ; 8х40"

    Кол-во: 500

    "Позиция 170"

    "ОСЬ; 40.1.167...228; 2-20d11х70.; ГОСТ 9650-80"

    Кол-во: 1

    "Позиция 171"

    "ШУРУП; 3-5х25; ГОСТ 1145-80"

    Кол-во: 136

    "Позиция 172"

    "БОЛТ; М30-6gх140.58(S46); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 220

    "Позиция 173"

    "ГАЙКА; М24х2-6H.5.019(S36); ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 5

    "Позиция 174"

    "ВИНТ С ПОТАЙ.ГОЛОВ.И; шестигр.углуб.п/ключ; М16х45-8.8-АЗР; ГОСТ Р ИСО 10642-201"

    Кол-во: 56

    "Позиция 175"

    "ОСЬ; 40.1.167...228; 6-30d11х60.; ГОСТ 9650-80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 176"

    "БОЛТ; М16-6gх260.58(S24); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 46

    "Позиция 177"

    "БОЛТ; М42-6gх150.58(S65); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 2

    "Позиция 178"

    "ВИНТ; 40Х.019; М12-6gх40.109.; ГОСТ 11738-84"

    Кол-во: 4

    "Позиция 179"

    "ШПЛИНТ; 409781.008-09; 6,3Х45; ГОСТ 397-79"

    Кол-во: 10

    "Позиция 180"

    "ВИНТ; М12-6gх25.14H; ГОСТ 1478-93"

    Кол-во: 12

    "Позиция 181"

    "ШПОНКА; 90х45х250; ГОСТ 23360-78"

    Кол-во: 1

    "Позиция 182"

    "ГАЙКА; М12-6H.5(S18); ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 5849

    "Позиция 183"

    "ВИНТ; М16-6gх80.56; ГОСТ 11738-84"

    Кол-во: 6

    "Позиция 184"

    "БОЛТ; М12-6gx130.58(S18); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 14

    "Позиция 185"

    "БОЛТ; М36-6gх200.58(S55); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 96

    "Позиция 186"

    "ВИНТ С ПОЛУКРУГЛОЙ; головкой и шестигран; углублением; M12 х 50 - 08.8; ГОСТ ISO 7380-1-2014"

    Кол-во: 6

    "Позиция 187"

    "ГАЙКА; М12-6H.5.029(S18); ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 60

    "Позиция 188"

    "ВИНТ; М6х16 (латунь); DIN 963"

    Кол-во: 8

    "Позиция 189"

    "БОЛТ; М16-6gХ140.58.019; (S24); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 4

    "Позиция 190"

    "ШПОНКА; 32х18х100; ГОСТ 23360-78"

    Кол-во: 2

    "Позиция 191"

    "ГАЙКА; М16-6H.6(S24); ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 3077

    "Позиция 192"

    "БОЛТ; М6х25.88; DIN 933"

    Кол-во: 4

    "Позиция 193"

    "БОЛТ; В.М10-6gх50.46; ГОСТ 3033-79"

    Кол-во: 12

    "Позиция 194"

    "ГАЙКА; М36-6H.5.019(S55); ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 212

    "Позиция 195"

    "ОСЬ; 40.1.167...228; 2-30d11х100.; ГОСТ 9650-80"

    Кол-во: 1

    "Позиция 196"

    "ГАЙКА; М48-6H.10.40Х.019; ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 32

    "Позиция 197"

    "БОЛТ; М16-6gх200.58(S24); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 288

    "Позиция 198"

    "БОЛТ; М6-6gх12.58(S10); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 40

    "Позиция 199"

    "ШПОНКА; 25х14х125; ГОСТ 23360-78"

    Кол-во: 3

    "Позиция 200"

    "ШПИЛЬКА; 20; 4.М72х6х2800.; ГОСТ 24379.1-2012"

    Кол-во: 4

    "Позиция 201"

    "ГАЙКА; М42-6H.5; ГОСТ 5918-73"

    Кол-во: 4

    "Позиция 202"

    "ШАЙБА; 65Г 019; 14; ГОСТ 6402-70"

    Кол-во: 3

    "Позиция 203"

    "БОЛТ АНКЕРНЫЙ; М12х95, 782246; ф."Wibe""

    Кол-во: 60

    "Позиция 204"

    "ШПОНКА; 20х12х63; ГОСТ 24068-80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 205"

    "ШАЙБА; 65Г 019; 20; ГОСТ 6402-70"

    Кол-во: 498

    "Позиция 206"

    "ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ; NORMA TORRO; S16-27/9 С7 W1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 207"

    "БОЛТ; М12-6gх120.88(S18); ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 16

    "Позиция 208"

    "ГАЙКА; М20-6H.5; ГОСТ 5918-73"

    Кол-во: 12

    "Позиция 209"

    "ВИНТ САМОНАРЕЗАЮЩИЙ; 1-3,5х35; ТУ1640-041-00187240; -2007"

    Кол-во: 16668

    "Позиция 210"

    "ШПИЛЬКА; М16-6gх50.56; ГОСТ 22032-76"

    Кол-во: 84

    "Позиция 211"

    "БОЛТ; М16-6gх25.88.019; ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 2

    "Позиция 212"

    "ШПИЛЬКА; М16-6gх60.46.019; ГОСТ 22032-76"

    Кол-во: 32

    "Позиция 213"

    "ГАЙКА; М30-6H.04(S46); ГОСТ 5916-70"

    Кол-во: 114

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    Москва
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП237337
    Подвески
    Подвески
    594203
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    09.02.2022 20:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Ямал СПГ
    Запрос предложений № ГП121560
    закупка опор ЛЭП для нужд ОАО "Ямал СПГ"
    закупка опор ЛЭП для нужд ОАО "Ямал СПГ"
    533502
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ПАО ЧМК
    Попозиционная № ГП136230
    ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ
    ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ
    572651
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
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