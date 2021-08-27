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    Главная / Торги / Поставка запасных частей к специальной технике Белаз

    Поставка запасных частей к специальной технике Белаз

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 18:0027.08.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144170Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к специальной технике БелазСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144170

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей к специальной технике Белаз

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    24.08.2021 19:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Все закупки и тендеры СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС

    Юридический адрес

    117218, Российская Федерация, Московская область, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Котловка, ул. Большая Черемушкинская, д. 25 стр. 97, этаж 5 офис 522 Б 4

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Ленинградская область, Москва, Пресненская наб., д.8, строен.1, этаж 10, помещение IN, комната 16

    Контактный телефон

    +7 915 492-91-55

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki4@smetalls.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Е. Татьяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей к специальной технике Белаз

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.08.2021 18:00 GMT +327.08.2021 18:0027.08.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144170Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к специальной технике БелазСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    27.08.2021 18:3027.08.2021 18:3027.08.2021 18:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144170Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к специальной технике БелазСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    27.08.202127.08.2021 18:3027.08.2021 18:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144170Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к специальной технике БелазСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей к специальной технике Белаз

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    объем ориентировочный

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    доставка до склада в г. ТаганрогРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    постоплата

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Все закупки и тендеры СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС

    Адрес местонахождения

    117218, Российская Федерация, Московская область, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Котловка, ул. Большая Черемушкинская, д. 25 стр. 97, этаж 5 офис 522 Б 4

    123112, Российская Федерация, Ленинградская область, Москва, Пресненская наб., д.8, строен.1, этаж 10, помещение IN, комната 16

    Классификатор ОКПД2

    29.3

    Части и принадлежности для автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Палец штанги 7523-2919078"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "Палец крепления цилиндра 540-2917446-11"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Сальник 540-2917454-12"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "Подшидпник Шсл60к"

    Кол-во: 14

    "Позиция 5"

    "Манжета 540-3519137-Б"

    Кол-во: 6

    "Позиция 6"

    "Ремкомплект цилиндра подвески 548-2907018"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Шкворень вилки 540-2919429-40"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Подшипник шарнирный 6ШСЛ-60"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Уплотнитель 540-2919600"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Палец вилки 75481-2919426"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Сальник вилки 540-2919440-11"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Подшипник шарнирный ШСЛ-60К"

    Кол-во: 6

    "Позиция 13"

    "Палец штанги 7523-2919078"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Ремкомплект цилиндра подвески 548-2907018"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Манжета 540-3519137-5"

    Кол-во: 8

    "Позиция 16"

    "Сальник 540-2402052"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Насос к/н7555-1704010-11"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Шестерня коронная 1 ряда 7519-2405284-20"

    Кол-во: 5

    "Позиция 19"

    "Шестерня к/н7548-1731075"

    Кол-во: 5

    "Позиция 20"

    "Шестерня к/н7548-1701532-10"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "Шестерня к/н7548-1701588-10"

    Кол-во: 3

    "Позиция 22"

    "Шестерня к/н7555-1701560"

    Кол-во: 3

    "Позиция 23"

    "Шестерня к/н7555-1701568"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Шестерня коренная 1-ряда 7512-2405284-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Шестерня к/н7555-1701582"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Шестерня ведомая к/н7555-1701538"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Фрикцион 7548-1711600-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Фрикцион 7555-1711700-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Диск ведущий к/н7548-1711482"

    Кол-во: 15

    "Позиция 30"

    "Диск ведомый к/н7548-1711484"

    Кол-во: 10

    "Позиция 31"

    "Накладка 548-3501105"

    Кол-во: 36

    "Позиция 32"

    "Накладка 549А-3507020"

    Кол-во: 12

    "Позиция 33"

    "Вентиль КГ-240"

    Кол-во: 5

    "Позиция 34"

    "Вентиль КГ-85"

    Кол-во: 5

    "Позиция 35"

    "Ремкомплект цилиндра повор.7548-3429007"

    Кол-во: 4

    "Позиция 36"

    "Ремкомплект ЦОМа к/н548А-8603006"

    Кол-во: 30

    "Позиция 37"

    "Кран к/н7548-1305020"

    Кол-во: 3

    "Позиция 38"

    "Кольцо к/н540-2917064 Б"

    Кол-во: 36

    "Позиция 39"

    "Пружина к/н540-1701424"

    Кол-во: 5

    "Позиция 40"

    "Пружина 540-8402532"

    Кол-во: 5

    "Позиция 41"

    "Крышка шестерен прив.к/н7555-1701490-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Крышка 7548-3572152-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Шайба дифференциала к/н525-2403051-В"

    Кол-во: 4

    "Позиция 44"

    "Шайба опорная шестерни 7555-2403051-1010"

    Кол-во: 4

    "Позиция 45"

    "Шайба сателлита к/н7822-2403058"

    Кол-во: 4

    "Позиция 46"

    "Шайба сателлитов к/н548-2403058"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Полуось в сборе к/н548-2403068-20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Крыльчатка в сборе 7548-3572110-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Опора шаровая 7519-2907500"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Элемент фильтрующ.к/нЭФВ 091-1109080"

    Кол-во: 18

    "Позиция 51"

    "Элемент фильтрующ.к/нЭФВ 092-1109080"

    Кол-во: 18

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