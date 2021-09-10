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    Главная / Торги / Установка и сервисное обслуживание навигационного оборудования ГЛОНАСС/GPS, для мониторинга и контроля движения транспортных средств

    Установка и сервисное обслуживание навигационного оборудования ГЛОНАСС/GPS, для мониторинга и контроля движения транспортных средств

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2021 18:5910.09.2021 18:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110583917Дата и время окончания срока приема заявок Установка и сервисное обслуживание навигационного оборудования ГЛОНАСС/GPS, для мониторинга и контроля движения транспортных средствОрехово-ЗуевоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110583917

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Установка и сервисное обслуживание навигационного оборудования ГЛОНАСС/GPS, для мониторинга и контроля движения транспортных средств

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    25.08.2021 10:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГЛОНАСС.rar

    Протокол_32110583917_11.09.2021.pdf

    Протокол_32110583917_11.09.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОРЕХОВО-ЗУЕВО
    Все закупки и тендеры ИКС ОРЕХОВО-ЗУЕВО

    Юридический адрес

    142600, Российская Федерация, Московская область, Орехово-Зуево, Ленина, д. 97, оф.18

    Почтовый адрес

    142600, Российская Федерация, Московская область, Орехово-Зуево, Ленина, д. 97, оф.18

    Контактный телефон

    +7 952 633-27-56

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    m.cherepanova@iks.plus

    Ф.И.О. контактного лица

    Черепанова Мария Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Орехово-Зуево

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Установка и сервисное обслуживание навигационного оборудования ГЛОНАСС/GPS, для мониторинга и контроля движения транспортных средств

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2021 18:59 GMT +310.09.2021 18:5910.09.2021 18:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110583917Дата и время окончания срока приема заявок Установка и сервисное обслуживание навигационного оборудования ГЛОНАСС/GPS, для мониторинга и контроля движения транспортных средствОрехово-Зуево

    Подведение итогов не позднее

    11.09.2021 12:0011.09.2021 12:0011.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110583917Подведение итогов не позднее Установка и сервисное обслуживание навигационного оборудования ГЛОНАСС/GPS, для мониторинга и контроля движения транспортных средствОрехово-Зуево

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.09.202111.09.2021 12:0011.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110583917Подведение итогов не позднее Установка и сервисное обслуживание навигационного оборудования ГЛОНАСС/GPS, для мониторинга и контроля движения транспортных средствОрехово-Зуево

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Установка и сервисное обслуживание навигационного оборудования ГЛОНАСС/GPS, для мониторинга и контроля движения транспортных средств

    Начальная цена

    1 027 450,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условиям закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИКС ОРЕХОВО-ЗУЕВО
    Все закупки и тендеры ИКС ОРЕХОВО-ЗУЕВО

    Адрес местонахождения

    142600, Российская Федерация, Московская область, Орехово-Зуево, Ленина, д. 97, оф.18

    Классификатор ОКПД2

    26.51

    Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1037929/name/61499c48be2064.10214345

    21.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1045406/name/615493b68f1be4.37189713

    29.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Установка и сервисное обслуживание навигационного оборудования ГЛОНАСС/GPS, для мониторинга и контроля движения транспортных средств"

    Кол-во:

    "Позиция 2"

    "Установка и сервисное обслуживание навигационного оборудования ГЛОНАСС/GPS, для мониторинга и контроля движения транспортных средств"

    Кол-во:

    "Позиция 3"

    "Установка и сервисное обслуживание навигационного оборудования ГЛОНАСС/GPS, для мониторинга и контроля движения транспортных средств"

    Кол-во:

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