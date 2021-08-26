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Номер извещения
ГП144169
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка Алюминий фракционированный, гранулированный марки АВ87 фр. 10-70мм с определением победителя в один этап и заключения договора поставки
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Предварительный отбор\Квалификационный отбор
Дата публикации
24.08.2021 19:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117218, Российская Федерация, Московская область, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Котловка, ул. Большая Черемушкинская, д. 25 стр. 97, этаж 5 офис 522 Б 4
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Ленинградская область, Москва, Пресненская наб., д.8, строен.1, этаж 10, помещение IN, комната 16
Контактный телефон
+7 916 106-88-79
Факс
Адрес электронной почты
Shuteev.a@smetalls.com
Ф.И.О. контактного лица
Шутеев Александр Леонидович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка Алюминий фракционированный, гранулированный марки АВ87 фр. 10-70мм или аналог. Упаковка: биг-бэг. График отгрузки: Авг.21 - 40 тн; Сент 21 - 40 тн; Окт.21 - 40 тн; Ноя.21 - 40 тн
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144169Подведение итогов не позднее Закупка Алюминий фракционированный, гранулированный марки АВ87 фр. 10-70мм или аналог. Упаковка: биг-бэг. График отгрузки: Авг.21 - 40 тн; Сент 21 - 40 тн; Окт.21 - 40 тн; Ноя.21 - 40 тнСанкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка Алюминий фракционированный, гранулированный марки АВ87 фр. 10-70мм или аналог. Упаковка: биг-бэг. График отгрузки: Авг.21 - 40 тн; Сент 21 - 40 тн; Окт.21 - 40 тн; Ноя.21 - 40 тн
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
Все закупки и тендеры СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
Адрес местонахождения
117218, Российская Федерация, Московская область, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Котловка, ул. Большая Черемушкинская, д. 25 стр. 97, этаж 5 офис 522 Б 4
123112, Российская Федерация, Ленинградская область, Москва, Пресненская наб., д.8, строен.1, этаж 10, помещение IN, комната 16
24.42.11.130
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 160
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