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Номер извещения
ГП144168
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка болтов и винтов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
24.08.2021 19:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117218, Российская Федерация, Московская область, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Котловка, ул. Большая Черемушкинская, д. 25 стр. 97, этаж 5 офис 522 Б 4
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Ленинградская область, Москва, Пресненская наб., д.8, строен.1, этаж 10, помещение IN, комната 16
Контактный телефон
+7 915 492-91-55
Факс
Адрес электронной почты
zakupki4@smetalls.com
Ф.И.О. контактного лица
Е. Татьяна Владимировна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка болтов и винтов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.08.2021 18:00 GMT +327.08.2021 18:0027.08.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144168Дата и время окончания срока приема заявок Поставка болтов и винтовСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
27.08.2021 18:3027.08.2021 18:3027.08.2021 18:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144168Подведение итогов не позднее Поставка болтов и винтовСанкт-Петербург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка болтов и винтов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
объем ориентировочный
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
склад г. ТаганрогРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
Все закупки и тендеры СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
Адрес местонахождения
117218, Российская Федерация, Московская область, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Котловка, ул. Большая Черемушкинская, д. 25 стр. 97, этаж 5 офис 522 Б 4
123112, Российская Федерация, Ленинградская область, Москва, Пресненская наб., д.8, строен.1, этаж 10, помещение IN, комната 16
25.94
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 40
Кол-во: 20
Кол-во: 10
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