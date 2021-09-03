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    Главная / Торги / Закупка свай и комплектующих

    Закупка свай и комплектующих

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 18:0003.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002965Дата и время окончания срока приема заявок Закупка свай и комплектующихМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП002965

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка свай и комплектующих

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    24.08.2021 18:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    НГИ021_2020_РГА_02_13_3_ЭСН_201.4_АС1_изм.3.pdf

    Форма_ТКП_1601_1602.xlsx

    Приложение 4.xlsx

    Приложение 5. Опыт поставки МТР.docx

    Анонс.docx

    Договор.zip

    Письмо_руководителю_организации.pdf

    АП002965_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 922 777-06-07

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    o.kovylkova@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ковылкова Оксана Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка свай и комплектующих

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.09.2021 18:00 GMT +303.09.2021 18:0003.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002965Дата и время окончания срока приема заявок Закупка свай и комплектующихМосква

    Подведение итогов не позднее

    18.10.2021 20:0018.10.2021 20:0018.10.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002965Подведение итогов не позднее Закупка свай и комплектующихМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.10.202118.10.2021 20:0018.10.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002965Подведение итогов не позднее Закупка свай и комплектующихМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка свай и комплектующих

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно характеристикам позиции лота

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЯНАО, г. Новый Уренгой, Северная промзона, база ООО «Мегатранс»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    30 дней по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    25.11.23.119

    Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1076079/name/618a8063c8db68.85191117

    09.11.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оголовок Св1 в составе: Анкер D16 А400С (25Г2С) (L=600) - 136шт"

    Кол-во: 176

    "Позиция 2"

    "Оголовок Св2 в составе: Анкер D16 А400С (25Г2С) (L=600) - 64шт"

    Кол-во: 64

    "Позиция 3"

    "Оголовок Св1 (поз.201.1-201.3) в составе: Анкер D16 А400С (25Г2С) (L=600)"

    Кол-во: 192

    "Позиция 4"

    "Оголовок Св2 (поз.201.1-201.3) в составе: Анкер D16 А400С (25Г2С) (L=600) - 192шт"

    Кол-во: 192

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