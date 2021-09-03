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Номер извещения
АП002965
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка свай и комплектующих
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
24.08.2021 18:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Почтовый адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Контактный телефон
+7 922 777-06-07
Факс
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Адрес электронной почты
o.kovylkova@isource.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ковылкова Оксана Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка свай и комплектующих
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2021 18:00 GMT +303.09.2021 18:0003.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002965Дата и время окончания срока приема заявок Закупка свай и комплектующихМосква
Подведение итогов не позднее
18.10.2021 20:0018.10.2021 20:0018.10.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002965Подведение итогов не позднее Закупка свай и комплектующихМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка свай и комплектующих
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно характеристикам позиции лота
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ЯНАО, г. Новый Уренгой, Северная промзона, база ООО «Мегатранс»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Адрес местонахождения
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
25.11.23.119
Документация лота
Кол-во: 176
Кол-во: 64
Кол-во: 192
Кол-во: 192
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