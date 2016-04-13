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Номер извещения
ГП604440
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка: Шлюзовой затвор для настенного монтажа.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.04.2016 11:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Почтовый адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Контактный телефон
+7 495 660-91-91 доб. 205
Факс
+7 495 660-91-91
Адрес электронной почты
andrey.cherednichenko@mega-stroy.su
Ф.И.О. контактного лица
Чередниченко Андрей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Домодедово
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Затвор шлюзовой 700х700мм, ручное управление. (Шлюзовой затвор для настенного монтажа. Размер: 700х700 двунаправленный. Уровень воды до шлюза - 1700мм. Установка: настенный монтаж. Уплотнение 4-х стороннее. Материал рамы и щита - нерж. Сталь AISI304, уплотнение - NBR. Управление: наклонная колонка (чугун). Расстояние от низа шлюза до колонки управления 5189мм))
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.04.2016 13:00 GMT +313.04.2016 13:0013.04.2016 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП604440Дата и время окончания срока приема заявок Затвор шлюзовой 700х700мм, ручное управление. (Шлюзовой затвор для настенного монтажа. Размер: 700х700 двунаправленный. Уровень воды до шлюза - 1700мм. Установка: настенный монтаж. Уплотнение 4-х стороннее. Материал рамы и щита - нерж. Сталь AISI304, уплотнение - NBR. Управление: наклонная колонка (чугун). Расстояние от низа шлюза до колонки управления 5189мм))Домодедово
Дата и время вскрытия заявок
13.04.2016 13:0013.04.2016 13:0013.04.2016 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП604440Дата и время вскрытия заявок Затвор шлюзовой 700х700мм, ручное управление. (Шлюзовой затвор для настенного монтажа. Размер: 700х700 двунаправленный. Уровень воды до шлюза - 1700мм. Установка: настенный монтаж. Уплотнение 4-х стороннее. Материал рамы и щита - нерж. Сталь AISI304, уплотнение - NBR. Управление: наклонная колонка (чугун). Расстояние от низа шлюза до колонки управления 5189мм))Домодедово
Подведение итогов не позднее
20.04.2016 14:3020.04.2016 14:3020.04.2016 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП604440Подведение итогов не позднее Затвор шлюзовой 700х700мм, ручное управление. (Шлюзовой затвор для настенного монтажа. Размер: 700х700 двунаправленный. Уровень воды до шлюза - 1700мм. Установка: настенный монтаж. Уплотнение 4-х стороннее. Материал рамы и щита - нерж. Сталь AISI304, уплотнение - NBR. Управление: наклонная колонка (чугун). Расстояние от низа шлюза до колонки управления 5189мм))Домодедово
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Дата подведения итогов
20.04.201620.04.2016 14:3020.04.2016 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП604440Подведение итогов не позднее Затвор шлюзовой 700х700мм, ручное управление. (Шлюзовой затвор для настенного монтажа. Размер: 700х700 двунаправленный. Уровень воды до шлюза - 1700мм. Установка: настенный монтаж. Уплотнение 4-х стороннее. Материал рамы и щита - нерж. Сталь AISI304, уплотнение - NBR. Управление: наклонная колонка (чугун). Расстояние от низа шлюза до колонки управления 5189мм))Домодедово
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Затвор шлюзовой 700х700мм, ручное управление. (Шлюзовой затвор для настенного монтажа. Размер: 700х700 двунаправленный. Уровень воды до шлюза - 1700мм. Установка: настенный монтаж. Уплотнение 4-х стороннее. Материал рамы и щита - нерж. Сталь AISI304, уплотнение - NBR. Управление: наклонная колонка (чугун). Расстояние от низа шлюза до колонки управления 5189мм))
Начальная цена
1 023 060,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Цена указана с доставкой/Срок поставки 16.05.16Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Реконструкция
Все закупки и тендеры Реконструкция
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Отсутствуют
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2