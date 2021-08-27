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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП144166
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Кабель силовой, провод
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
24.08.2021 18:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4262
Факс
--
Адрес электронной почты
n.smetannikova@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сметанникова Надежда Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кабельной продукции
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.08.2021 19:00 GMT +327.08.2021 19:0027.08.2021 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144166Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабельной продукцииМосква
Подведение итогов не позднее
14.09.2021 19:0014.09.2021 19:0014.09.2021 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144166Подведение итогов не позднее Поставка кабельной продукцииМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кабельной продукции
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
27.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 155
Кол-во: 110
Кол-во: 30
Кол-во: 120
Кол-во: 530
Кол-во: 50
Кол-во: 60
Кол-во: 180
Кол-во: 55
Кол-во: 195
Кол-во: 75
Кол-во: 50
Кол-во: 195
Кол-во: 390
Кол-во: 10
Кол-во: 58
Кол-во: 10
Кол-во: 70
Кол-во: 35
Кол-во: 20
Кол-во: 25
Кол-во: 10
Кол-во: 10
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