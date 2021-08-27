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Номер извещения
АП002954
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка СИЗ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
24.08.2021 18:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Почтовый адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 753
Факс
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Адрес электронной почты
m.khorkova@isource.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хорькова Мария Станиславовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка СИЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.08.2021 16:00 GMT +327.08.2021 16:0027.08.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002954Дата и время окончания срока приема заявок Закупка СИЗМосква
Подведение итогов не позднее
30.09.2021 18:0030.09.2021 18:0030.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002954Подведение итогов не позднее Закупка СИЗМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.09.202130.09.2021 18:0030.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002954Подведение итогов не позднее Закупка СИЗМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка СИЗ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с форматом ТКП
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ЯНАО, г. Новый Уренгой, Северная промзона, база ООО «Мегатранс»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Адрес местонахождения
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
32.50.42.120
Документация лота
Кол-во: 300
Кол-во: 25
Кол-во: 25
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 150
Кол-во: 350
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