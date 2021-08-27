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    Главная / Торги / Закупка СИЗ

    Закупка СИЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 16:0027.08.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002954Дата и время окончания срока приема заявок Закупка СИЗМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП002954

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка СИЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    24.08.2021 18:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Информационное письмо.pdf

    Форма_ТКП_Новый Уренгой.xlsx

    Анонс.docx

    Договор поставки.7z

    АП002954_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 753

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    m.khorkova@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хорькова Мария Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка СИЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.08.2021 16:00 GMT +327.08.2021 16:0027.08.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002954Дата и время окончания срока приема заявок Закупка СИЗМосква

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2021 18:0030.09.2021 18:0030.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002954Подведение итогов не позднее Закупка СИЗМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.202130.09.2021 18:0030.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002954Подведение итогов не позднее Закупка СИЗМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка СИЗ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с форматом ТКП

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЯНАО, г. Новый Уренгой, Северная промзона, база ООО «Мегатранс»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    30 дней по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    32.50.42.120

    Очки защитные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1046317/name/6155b079efe518.51261672

    30.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стекло защитное поликарбонатное 110х90"

    Кол-во: 300

    "Позиция 2"

    "Светофильтр для сварочной маски №11 : 110х90"

    Кол-во: 25

    "Позиция 3"

    "Светофильтр для сварочной маски №12 : 110х90"

    Кол-во: 25

    "Позиция 4"

    "Светофильтр для сварочной маски №13 : 110х90"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Светофильтр для сварочной маски №10 : 110х90"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Сварочная маска KEMPPI BETA 90P 90x110"

    Кол-во: 30

    "Позиция 7"

    "Очки защитные закрытые UVEX Ультравижн, прозрачные, ацетатная линза, защита от запотевания"

    Кол-во: 150

    "Позиция 8"

    "Респиратор защитный У-2К"

    Кол-во: 350

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    Прием заявок:
    02.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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