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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
АП002953
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по Мобилизации/Демобилизации оборудования из России в Сербию и из Сербии в Россию
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
24.08.2021 17:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Почтовый адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 749
Факс
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Адрес электронной почты
aa.romanov@isource.ru
Ф.И.О. контактного лица
Романов Артём Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по Мобилизации/Демобилизации оборудования из России в Сербию и из Сербии в Россию
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.08.2021 18:00 GMT +330.08.2021 18:0030.08.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002953Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по Мобилизации/Демобилизации оборудования из России в Сербию и из Сербии в РоссиюСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
06.09.2021 16:0006.09.2021 16:0006.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002953Подведение итогов не позднее Оказание услуг по Мобилизации/Демобилизации оборудования из России в Сербию и из Сербии в РоссиюСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по Мобилизации/Демобилизации оборудования из России в Сербию и из Сербии в Россию
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно характеристикам позиции лота
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
из России в Сербию и из Сербии в РоссиюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Gazpromneft Supply International doo
Все закупки и тендеры Gazpromneft Supply International doo
Адрес местонахождения
5229, Сербия, Белград, улица Рудничка, Дом 14
49.41.19.900
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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