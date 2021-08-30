Оказание услуг по Мобилизации/Демобилизации оборудования из России в Сербию и из Сербии в Россию

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения АП002953 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по Мобилизации/Демобилизации оборудования из России в Сербию и из Сербии в Россию Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ Юридический адрес 119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2 Почтовый адрес 119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2 Контактный телефон +7 495 276-00-51 доб. 749 Факс {} Адрес электронной почты aa.romanov@isource.ru Ф.И.О. контактного лица Романов Артём Алексеевич Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

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