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    Главная / Торги / Кабели симметричные

    Кабели симметричные

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 19:0027.08.2021 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144163Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабельной продукцииМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144163

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Кабели симметричные

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    24.08.2021 18:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_Договора.7z

    Документация.docx

    Форма_ТКП_кабель.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4262

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    n.smetannikova@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сметанникова Надежда Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кабельной продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.08.2021 19:00 GMT +327.08.2021 19:0027.08.2021 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144163Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабельной продукцииМосква

    Подведение итогов не позднее

    14.09.2021 19:0014.09.2021 19:0014.09.2021 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144163Подведение итогов не позднее Поставка кабельной продукцииМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    14.09.202114.09.2021 19:0014.09.2021 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144163Подведение итогов не позднее Поставка кабельной продукцииМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кабельной продукции

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    27.3

    Кабели и арматура кабельная

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель КСБКнг(А)-FRHF 10х2х1,13 ТУ 16.К99-037-2009 (с черной оболочкой)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 2"

    "Кабель КСБКнг(А)-FRHF 4х2х1,38 ТУ 16.К99-037-2009 (с черной оболочкой)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 3"

    "Кабель КСБнг(А)-FRLS 1х2х0,80 ТУ 16.К99-037-2009"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "Кабель КПСВВнг(А)-LS 1х2х1,0 ТУ 16.К99-014-2004"

    Кол-во: 45

    "Позиция 5"

    "Кабель КСБнг(А)-FRLS 2х2х1,13 ТУ 3581-030-59680332-2013"

    Кол-во: 360

    "Позиция 6"

    "Кабель КСБнг(А)-FRLS 2х2х1,13 ТУ 3581-030-59680332-2013"

    Кол-во: 460

    "Позиция 7"

    "Кабель КВПЭфнг(А)-HF-5е 4х2х0,52 ТУ 16.К99-014-2004"

    Кол-во: 3220

    "Позиция 8"

    "Кабель РК75-4,8-331фнг(С)-HF ТУ16.К.99-006-2001 коаксиальный радиочастотный"

    Кол-во: 580

    "Позиция 9"

    "Кабель РК75-7-323ф-Снг(С)-HF ТУ16.К.99-006-2001 коаксиальный радиочастотный"

    Кол-во: 160

    "Позиция 10"

    "Кабель КСБКнг(А)-FRHF 12х2х1,13 ТУ 16.К99-037-2009 (с черной оболочкой)"

    Кол-во: 350

    "Позиция 11"

    "Кабель КСБКнг(А)-FRHF 8х2х1,13 ТУ 16.К99-037-2009 (с черной оболочкой)"

    Кол-во: 350

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