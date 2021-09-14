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Номер извещения
ГП144162
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Реализация средств наземного обслуживания ВС, запчастей и авиационно-технического имущества / Sale of aircraft ground handling equipment, spare parts and aviation technical equipment
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
24.08.2021 17:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1
Контактный телефон
+7 495 664-00-01 доб. 44318
Факс
--
Адрес электронной почты
nbusarov@aeroflot.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бусаров Николай Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
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1. Cредства наземного обслуживания ВС / Aircraft ground handling equipment Лот является ДЕЛИМЫМ. Данная процедура является анализом рынка. В случае заинтересованности предложение Участника должно содержать информацию о перечне и попозиционной стоимости имущества в соответствии с прилагаемой к документации Спецификацией. Предложение должно быть внесено в Спецификацию и загружено на ЭТП в виде вложенного файла в формате .xlsx и скан-копии в формате .pdf. Дополнительные сведения в документации. 100% предоплата (100% prepayment); самовывоз (EXW SVO; FCA SVO); состояние "как есть" ("as is" condition); дополнительная информация по запросу на omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru / additional information by request: omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.09.2021 18:00 GMT +314.09.2021 18:0014.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144162Дата и время окончания срока приема заявок 1. Cредства наземного обслуживания ВС / Aircraft ground handling equipment Лот является ДЕЛИМЫМ. Данная процедура является анализом рынка. В случае заинтересованности предложение Участника должно содержать информацию о перечне и попозиционной стоимости имущества в соответствии с прилагаемой к документации Спецификацией. Предложение должно быть внесено в Спецификацию и загружено на ЭТП в виде вложенного файла в формате .xlsx и скан-копии в формате .pdf. Дополнительные сведения в документации. 100% предоплата (100% prepayment); самовывоз (EXW SVO; FCA SVO); состояние "как есть" ("as is" condition); дополнительная информация по запросу на omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru / additional information by request: omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru.Москва
Подведение итогов не позднее
12.10.2021 18:0012.10.2021 18:0012.10.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144162Подведение итогов не позднее 1. Cредства наземного обслуживания ВС / Aircraft ground handling equipment Лот является ДЕЛИМЫМ. Данная процедура является анализом рынка. В случае заинтересованности предложение Участника должно содержать информацию о перечне и попозиционной стоимости имущества в соответствии с прилагаемой к документации Спецификацией. Предложение должно быть внесено в Спецификацию и загружено на ЭТП в виде вложенного файла в формате .xlsx и скан-копии в формате .pdf. Дополнительные сведения в документации. 100% предоплата (100% prepayment); самовывоз (EXW SVO; FCA SVO); состояние "как есть" ("as is" condition); дополнительная информация по запросу на omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru / additional information by request: omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.10.202112.10.2021 18:0012.10.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144162Подведение итогов не позднее 1. Cредства наземного обслуживания ВС / Aircraft ground handling equipment Лот является ДЕЛИМЫМ. Данная процедура является анализом рынка. В случае заинтересованности предложение Участника должно содержать информацию о перечне и попозиционной стоимости имущества в соответствии с прилагаемой к документации Спецификацией. Предложение должно быть внесено в Спецификацию и загружено на ЭТП в виде вложенного файла в формате .xlsx и скан-копии в формате .pdf. Дополнительные сведения в документации. 100% предоплата (100% prepayment); самовывоз (EXW SVO; FCA SVO); состояние "как есть" ("as is" condition); дополнительная информация по запросу на omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru / additional information by request: omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
1. Cредства наземного обслуживания ВС / Aircraft ground handling equipment Лот является ДЕЛИМЫМ. Данная процедура является анализом рынка. В случае заинтересованности предложение Участника должно содержать информацию о перечне и попозиционной стоимости имущества в соответствии с прилагаемой к документации Спецификацией. Предложение должно быть внесено в Спецификацию и загружено на ЭТП в виде вложенного файла в формате .xlsx и скан-копии в формате .pdf. Дополнительные сведения в документации. 100% предоплата (100% prepayment); самовывоз (EXW SVO; FCA SVO); состояние "как есть" ("as is" condition); дополнительная информация по запросу на omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru / additional information by request: omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,
119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1
28.99
28.22
29.10.59.390
29.10.59.240
42.11.10.130
28.99.39.190
27.90.40.190
29.10.59.270
29.10.30.111
Документация лота
Кол-во:
2. Запчасти / Spare parts Лот является ДЕЛИМЫМ. Данная процедура является анализом рынка. В случае заинтересованности предложение Участника должно содержать информацию о перечне и попозиционной стоимости имущества в соответствии с прилагаемой к документации Спецификацией. Предложение должно быть внесено в Спецификацию и загружено на ЭТП в виде вложенного файла в формате .xlsx и скан-копии в формате .pdf. Дополнительные сведения в документации. 100% предоплата (100% prepayment); самовывоз (EXW SVO; FCA SVO); состояние "как есть" ("as is" condition); дополнительная информация по запросу на omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru / additional information by request: omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.09.2021 18:00 GMT +314.09.2021 18:0014.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144162Дата и время окончания срока приема заявок 2. Запчасти / Spare parts Лот является ДЕЛИМЫМ. Данная процедура является анализом рынка. В случае заинтересованности предложение Участника должно содержать информацию о перечне и попозиционной стоимости имущества в соответствии с прилагаемой к документации Спецификацией. Предложение должно быть внесено в Спецификацию и загружено на ЭТП в виде вложенного файла в формате .xlsx и скан-копии в формате .pdf. Дополнительные сведения в документации. 100% предоплата (100% prepayment); самовывоз (EXW SVO; FCA SVO); состояние "как есть" ("as is" condition); дополнительная информация по запросу на omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru / additional information by request: omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru.Москва
Подведение итогов не позднее
12.10.2021 18:0012.10.2021 18:0012.10.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144162Подведение итогов не позднее 2. Запчасти / Spare parts Лот является ДЕЛИМЫМ. Данная процедура является анализом рынка. В случае заинтересованности предложение Участника должно содержать информацию о перечне и попозиционной стоимости имущества в соответствии с прилагаемой к документации Спецификацией. Предложение должно быть внесено в Спецификацию и загружено на ЭТП в виде вложенного файла в формате .xlsx и скан-копии в формате .pdf. Дополнительные сведения в документации. 100% предоплата (100% prepayment); самовывоз (EXW SVO; FCA SVO); состояние "как есть" ("as is" condition); дополнительная информация по запросу на omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru / additional information by request: omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.10.202112.10.2021 18:0012.10.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144162Подведение итогов не позднее 2. Запчасти / Spare parts Лот является ДЕЛИМЫМ. Данная процедура является анализом рынка. В случае заинтересованности предложение Участника должно содержать информацию о перечне и попозиционной стоимости имущества в соответствии с прилагаемой к документации Спецификацией. Предложение должно быть внесено в Спецификацию и загружено на ЭТП в виде вложенного файла в формате .xlsx и скан-копии в формате .pdf. Дополнительные сведения в документации. 100% предоплата (100% prepayment); самовывоз (EXW SVO; FCA SVO); состояние "как есть" ("as is" condition); дополнительная информация по запросу на omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru / additional information by request: omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
2. Запчасти / Spare parts Лот является ДЕЛИМЫМ. Данная процедура является анализом рынка. В случае заинтересованности предложение Участника должно содержать информацию о перечне и попозиционной стоимости имущества в соответствии с прилагаемой к документации Спецификацией. Предложение должно быть внесено в Спецификацию и загружено на ЭТП в виде вложенного файла в формате .xlsx и скан-копии в формате .pdf. Дополнительные сведения в документации. 100% предоплата (100% prepayment); самовывоз (EXW SVO; FCA SVO); состояние "как есть" ("as is" condition); дополнительная информация по запросу на omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru / additional information by request: omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,
119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1
29.32.30.390
Документация лота
Кол-во:
3. Авиационно-техническое имущество / Aviation technical equipment Лот является ДЕЛИМЫМ. Данная процедура является анализом рынка. В случае заинтересованности предложение Участника должно содержать информацию о перечне и попозиционной стоимости имущества в соответствии с прилагаемой к документации Спецификацией. Предложение должно быть внесено в Спецификацию и загружено на ЭТП в виде вложенного файла в формате .xlsx и скан-копии в формате .pdf. Дополнительные сведения в документации. 100% предоплата (100% prepayment); самовывоз (EXW SVO; FCA SVO); состояние "как есть" ("as is" condition); дополнительная информация по запросу на omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru / additional information by request: omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.09.2021 18:00 GMT +314.09.2021 18:0014.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144162Дата и время окончания срока приема заявок 3. Авиационно-техническое имущество / Aviation technical equipment Лот является ДЕЛИМЫМ. Данная процедура является анализом рынка. В случае заинтересованности предложение Участника должно содержать информацию о перечне и попозиционной стоимости имущества в соответствии с прилагаемой к документации Спецификацией. Предложение должно быть внесено в Спецификацию и загружено на ЭТП в виде вложенного файла в формате .xlsx и скан-копии в формате .pdf. Дополнительные сведения в документации. 100% предоплата (100% prepayment); самовывоз (EXW SVO; FCA SVO); состояние "как есть" ("as is" condition); дополнительная информация по запросу на omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru / additional information by request: omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru.Москва
Подведение итогов не позднее
12.10.2021 18:0012.10.2021 18:0012.10.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144162Подведение итогов не позднее 3. Авиационно-техническое имущество / Aviation technical equipment Лот является ДЕЛИМЫМ. Данная процедура является анализом рынка. В случае заинтересованности предложение Участника должно содержать информацию о перечне и попозиционной стоимости имущества в соответствии с прилагаемой к документации Спецификацией. Предложение должно быть внесено в Спецификацию и загружено на ЭТП в виде вложенного файла в формате .xlsx и скан-копии в формате .pdf. Дополнительные сведения в документации. 100% предоплата (100% prepayment); самовывоз (EXW SVO; FCA SVO); состояние "как есть" ("as is" condition); дополнительная информация по запросу на omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru / additional information by request: omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.10.202112.10.2021 18:0012.10.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144162Подведение итогов не позднее 3. Авиационно-техническое имущество / Aviation technical equipment Лот является ДЕЛИМЫМ. Данная процедура является анализом рынка. В случае заинтересованности предложение Участника должно содержать информацию о перечне и попозиционной стоимости имущества в соответствии с прилагаемой к документации Спецификацией. Предложение должно быть внесено в Спецификацию и загружено на ЭТП в виде вложенного файла в формате .xlsx и скан-копии в формате .pdf. Дополнительные сведения в документации. 100% предоплата (100% prepayment); самовывоз (EXW SVO; FCA SVO); состояние "как есть" ("as is" condition); дополнительная информация по запросу на omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru / additional information by request: omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
3. Авиационно-техническое имущество / Aviation technical equipment Лот является ДЕЛИМЫМ. Данная процедура является анализом рынка. В случае заинтересованности предложение Участника должно содержать информацию о перечне и попозиционной стоимости имущества в соответствии с прилагаемой к документации Спецификацией. Предложение должно быть внесено в Спецификацию и загружено на ЭТП в виде вложенного файла в формате .xlsx и скан-копии в формате .pdf. Дополнительные сведения в документации. 100% предоплата (100% prepayment); самовывоз (EXW SVO; FCA SVO); состояние "как есть" ("as is" condition); дополнительная информация по запросу на omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru / additional information by request: omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,
119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1
30.30.50.110
Документация лота
Кол-во:
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