Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Реализация средств наземного обслуживания ВС, запчастей и авиационно-технического имущества / Sale of aircraft ground handling equipment, spare parts and aviation technical equipment

    Реализация средств наземного обслуживания ВС, запчастей и авиационно-технического имущества / Sale of aircraft ground handling equipment, spare parts and aviation technical equipment

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.09.2021 18:0014.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144162Дата и время окончания срока приема заявок 3. Авиационно-техническое имущество / Aviation technical equipment Лот является ДЕЛИМЫМ. Данная процедура является анализом рынка. В случае заинтересованности предложение Участника должно содержать информацию о перечне и попозиционной стоимости имущества в соответствии с прилагаемой к документации Спецификацией. Предложение должно быть внесено в Спецификацию и загружено на ЭТП в виде вложенного файла в формате .xlsx и скан-копии в формате .pdf. Дополнительные сведения в документации. 100% предоплата (100% prepayment); самовывоз (EXW SVO; FCA SVO); состояние "как есть" ("as is" condition); дополнительная информация по запросу на omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru / additional information by request: omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru.МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144162

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Реализация средств наземного обслуживания ВС, запчастей и авиационно-технического имущества / Sale of aircraft ground handling equipment, spare parts and aviation technical equipment

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    24.08.2021 17:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    __Документация_ГПБ.docx

    __Спецификация_АТИ.xlsx

    __Спецификация_ЗПЧ.xlsx

    __Спецификация_СНО.xlsx

    __Типовой_договор_реализации_v3_18.12.20.docx

    ГП144162_second_parts_protocol__1_.rtf

    ГП144162_second_parts_protocol.rtf

    ГП144162_second_parts_protocol__2_.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ
    Все закупки и тендеры ПАО АЭРОФЛОТ

    Юридический адрес

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1

    Контактный телефон

    +7 495 664-00-01 доб. 44318

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    nbusarov@aeroflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бусаров Николай Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    1. Cредства наземного обслуживания ВС / Aircraft ground handling equipment Лот является ДЕЛИМЫМ. Данная процедура является анализом рынка. В случае заинтересованности предложение Участника должно содержать информацию о перечне и попозиционной стоимости имущества в соответствии с прилагаемой к документации Спецификацией. Предложение должно быть внесено в Спецификацию и загружено на ЭТП в виде вложенного файла в формате .xlsx и скан-копии в формате .pdf. Дополнительные сведения в документации. 100% предоплата (100% prepayment); самовывоз (EXW SVO; FCA SVO); состояние "как есть" ("as is" condition); дополнительная информация по запросу на omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru / additional information by request: omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.09.2021 18:00 GMT +314.09.2021 18:0014.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144162Дата и время окончания срока приема заявок 1. Cредства наземного обслуживания ВС / Aircraft ground handling equipment Лот является ДЕЛИМЫМ. Данная процедура является анализом рынка. В случае заинтересованности предложение Участника должно содержать информацию о перечне и попозиционной стоимости имущества в соответствии с прилагаемой к документации Спецификацией. Предложение должно быть внесено в Спецификацию и загружено на ЭТП в виде вложенного файла в формате .xlsx и скан-копии в формате .pdf. Дополнительные сведения в документации. 100% предоплата (100% prepayment); самовывоз (EXW SVO; FCA SVO); состояние "как есть" ("as is" condition); дополнительная информация по запросу на omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru / additional information by request: omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru.Москва

    Подведение итогов не позднее

    12.10.2021 18:0012.10.2021 18:0012.10.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144162Подведение итогов не позднее 1. Cредства наземного обслуживания ВС / Aircraft ground handling equipment Лот является ДЕЛИМЫМ. Данная процедура является анализом рынка. В случае заинтересованности предложение Участника должно содержать информацию о перечне и попозиционной стоимости имущества в соответствии с прилагаемой к документации Спецификацией. Предложение должно быть внесено в Спецификацию и загружено на ЭТП в виде вложенного файла в формате .xlsx и скан-копии в формате .pdf. Дополнительные сведения в документации. 100% предоплата (100% prepayment); самовывоз (EXW SVO; FCA SVO); состояние "как есть" ("as is" condition); дополнительная информация по запросу на omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru / additional information by request: omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.10.202112.10.2021 18:0012.10.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144162Подведение итогов не позднее 1. Cредства наземного обслуживания ВС / Aircraft ground handling equipment Лот является ДЕЛИМЫМ. Данная процедура является анализом рынка. В случае заинтересованности предложение Участника должно содержать информацию о перечне и попозиционной стоимости имущества в соответствии с прилагаемой к документации Спецификацией. Предложение должно быть внесено в Спецификацию и загружено на ЭТП в виде вложенного файла в формате .xlsx и скан-копии в формате .pdf. Дополнительные сведения в документации. 100% предоплата (100% prepayment); самовывоз (EXW SVO; FCA SVO); состояние "как есть" ("as is" condition); дополнительная информация по запросу на omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru / additional information by request: omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    1. Cредства наземного обслуживания ВС / Aircraft ground handling equipment Лот является ДЕЛИМЫМ. Данная процедура является анализом рынка. В случае заинтересованности предложение Участника должно содержать информацию о перечне и попозиционной стоимости имущества в соответствии с прилагаемой к документации Спецификацией. Предложение должно быть внесено в Спецификацию и загружено на ЭТП в виде вложенного файла в формате .xlsx и скан-копии в формате .pdf. Дополнительные сведения в документации. 100% предоплата (100% prepayment); самовывоз (EXW SVO; FCA SVO); состояние "как есть" ("as is" condition); дополнительная информация по запросу на omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru / additional information by request: omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО АЭРОФЛОТ
    Все закупки и тендеры ПАО АЭРОФЛОТ

    Адрес местонахождения

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1

    Классификатор ОКПД2

    28.99

    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    28.22

    Оборудование подъемно-транспортное

    29.10.59.390

    Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки

    29.10.59.240

    Средства транспортные для перевозки пищевых жидкостей

    42.11.10.130

    Ограждения дорожные

    28.99.39.190

    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    27.90.40.190

    Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки

    29.10.59.270

    Средства транспортные, оснащенные подъемниками с рабочими платформами

    29.10.30.111

    Автобусы, предназначенные для перевозки стоящих и сидящих пассажиров, имеющие технически допустимую максимальную массу более 5 т

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    __Типовой_договор_реализации_v3_18.12.20.docx

    24.08.2021

    __Спецификация_СНО.xlsx

    24.08.2021

    __Документация_ГПБ.docx

    24.08.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1037881/name/6149955e33f7f5.57784417

    21.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Средства наземного обслуживания ВС"

    Кол-во:

    Лот 2

    2. Запчасти / Spare parts Лот является ДЕЛИМЫМ. Данная процедура является анализом рынка. В случае заинтересованности предложение Участника должно содержать информацию о перечне и попозиционной стоимости имущества в соответствии с прилагаемой к документации Спецификацией. Предложение должно быть внесено в Спецификацию и загружено на ЭТП в виде вложенного файла в формате .xlsx и скан-копии в формате .pdf. Дополнительные сведения в документации. 100% предоплата (100% prepayment); самовывоз (EXW SVO; FCA SVO); состояние "как есть" ("as is" condition); дополнительная информация по запросу на omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru / additional information by request: omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.09.2021 18:00 GMT +314.09.2021 18:0014.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144162Дата и время окончания срока приема заявок 2. Запчасти / Spare parts Лот является ДЕЛИМЫМ. Данная процедура является анализом рынка. В случае заинтересованности предложение Участника должно содержать информацию о перечне и попозиционной стоимости имущества в соответствии с прилагаемой к документации Спецификацией. Предложение должно быть внесено в Спецификацию и загружено на ЭТП в виде вложенного файла в формате .xlsx и скан-копии в формате .pdf. Дополнительные сведения в документации. 100% предоплата (100% prepayment); самовывоз (EXW SVO; FCA SVO); состояние "как есть" ("as is" condition); дополнительная информация по запросу на omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru / additional information by request: omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru.Москва

    Подведение итогов не позднее

    12.10.2021 18:0012.10.2021 18:0012.10.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144162Подведение итогов не позднее 2. Запчасти / Spare parts Лот является ДЕЛИМЫМ. Данная процедура является анализом рынка. В случае заинтересованности предложение Участника должно содержать информацию о перечне и попозиционной стоимости имущества в соответствии с прилагаемой к документации Спецификацией. Предложение должно быть внесено в Спецификацию и загружено на ЭТП в виде вложенного файла в формате .xlsx и скан-копии в формате .pdf. Дополнительные сведения в документации. 100% предоплата (100% prepayment); самовывоз (EXW SVO; FCA SVO); состояние "как есть" ("as is" condition); дополнительная информация по запросу на omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru / additional information by request: omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.10.202112.10.2021 18:0012.10.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144162Подведение итогов не позднее 2. Запчасти / Spare parts Лот является ДЕЛИМЫМ. Данная процедура является анализом рынка. В случае заинтересованности предложение Участника должно содержать информацию о перечне и попозиционной стоимости имущества в соответствии с прилагаемой к документации Спецификацией. Предложение должно быть внесено в Спецификацию и загружено на ЭТП в виде вложенного файла в формате .xlsx и скан-копии в формате .pdf. Дополнительные сведения в документации. 100% предоплата (100% prepayment); самовывоз (EXW SVO; FCA SVO); состояние "как есть" ("as is" condition); дополнительная информация по запросу на omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru / additional information by request: omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    2. Запчасти / Spare parts Лот является ДЕЛИМЫМ. Данная процедура является анализом рынка. В случае заинтересованности предложение Участника должно содержать информацию о перечне и попозиционной стоимости имущества в соответствии с прилагаемой к документации Спецификацией. Предложение должно быть внесено в Спецификацию и загружено на ЭТП в виде вложенного файла в формате .xlsx и скан-копии в формате .pdf. Дополнительные сведения в документации. 100% предоплата (100% prepayment); самовывоз (EXW SVO; FCA SVO); состояние "как есть" ("as is" condition); дополнительная информация по запросу на omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru / additional information by request: omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО АЭРОФЛОТ
    Все закупки и тендеры ПАО АЭРОФЛОТ

    Адрес местонахождения

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30.390

    Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    __Типовой_договор_реализации_v3_18.12.20.docx

    24.08.2021

    __Документация_ГПБ.docx

    24.08.2021

    __Спецификация_ЗПЧ.xlsx

    24.08.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1037887/name/614995b6013bf1.10221531

    21.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запчасти"

    Кол-во:

    Лот 3

    3. Авиационно-техническое имущество / Aviation technical equipment Лот является ДЕЛИМЫМ. Данная процедура является анализом рынка. В случае заинтересованности предложение Участника должно содержать информацию о перечне и попозиционной стоимости имущества в соответствии с прилагаемой к документации Спецификацией. Предложение должно быть внесено в Спецификацию и загружено на ЭТП в виде вложенного файла в формате .xlsx и скан-копии в формате .pdf. Дополнительные сведения в документации. 100% предоплата (100% prepayment); самовывоз (EXW SVO; FCA SVO); состояние "как есть" ("as is" condition); дополнительная информация по запросу на omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru / additional information by request: omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.09.2021 18:00 GMT +314.09.2021 18:0014.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144162Дата и время окончания срока приема заявок 3. Авиационно-техническое имущество / Aviation technical equipment Лот является ДЕЛИМЫМ. Данная процедура является анализом рынка. В случае заинтересованности предложение Участника должно содержать информацию о перечне и попозиционной стоимости имущества в соответствии с прилагаемой к документации Спецификацией. Предложение должно быть внесено в Спецификацию и загружено на ЭТП в виде вложенного файла в формате .xlsx и скан-копии в формате .pdf. Дополнительные сведения в документации. 100% предоплата (100% prepayment); самовывоз (EXW SVO; FCA SVO); состояние "как есть" ("as is" condition); дополнительная информация по запросу на omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru / additional information by request: omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru.Москва

    Подведение итогов не позднее

    12.10.2021 18:0012.10.2021 18:0012.10.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144162Подведение итогов не позднее 3. Авиационно-техническое имущество / Aviation technical equipment Лот является ДЕЛИМЫМ. Данная процедура является анализом рынка. В случае заинтересованности предложение Участника должно содержать информацию о перечне и попозиционной стоимости имущества в соответствии с прилагаемой к документации Спецификацией. Предложение должно быть внесено в Спецификацию и загружено на ЭТП в виде вложенного файла в формате .xlsx и скан-копии в формате .pdf. Дополнительные сведения в документации. 100% предоплата (100% prepayment); самовывоз (EXW SVO; FCA SVO); состояние "как есть" ("as is" condition); дополнительная информация по запросу на omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru / additional information by request: omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.10.202112.10.2021 18:0012.10.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144162Подведение итогов не позднее 3. Авиационно-техническое имущество / Aviation technical equipment Лот является ДЕЛИМЫМ. Данная процедура является анализом рынка. В случае заинтересованности предложение Участника должно содержать информацию о перечне и попозиционной стоимости имущества в соответствии с прилагаемой к документации Спецификацией. Предложение должно быть внесено в Спецификацию и загружено на ЭТП в виде вложенного файла в формате .xlsx и скан-копии в формате .pdf. Дополнительные сведения в документации. 100% предоплата (100% prepayment); самовывоз (EXW SVO; FCA SVO); состояние "как есть" ("as is" condition); дополнительная информация по запросу на omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru / additional information by request: omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    3. Авиационно-техническое имущество / Aviation technical equipment Лот является ДЕЛИМЫМ. Данная процедура является анализом рынка. В случае заинтересованности предложение Участника должно содержать информацию о перечне и попозиционной стоимости имущества в соответствии с прилагаемой к документации Спецификацией. Предложение должно быть внесено в Спецификацию и загружено на ЭТП в виде вложенного файла в формате .xlsx и скан-копии в формате .pdf. Дополнительные сведения в документации. 100% предоплата (100% prepayment); самовывоз (EXW SVO; FCA SVO); состояние "как есть" ("as is" condition); дополнительная информация по запросу на omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru / additional information by request: omelekhin@aeroflot.ru; nbusarov@aeroflot.ru.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО АЭРОФЛОТ
    Все закупки и тендеры ПАО АЭРОФЛОТ

    Адрес местонахождения

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1

    Классификатор ОКПД2

    30.30.50.110

    Комплектующие (запасные части) летательных аппаратов, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    __Типовой_договор_реализации_v3_18.12.20.docx

    24.08.2021

    __Документация_ГПБ.docx

    24.08.2021

    __Спецификация_АТИ.xlsx

    24.08.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1037892/name/6149964e6d66e6.70616846

    21.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Авиационно-техническое имущество"

    Кол-во:

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО АЭРОФЛОТ
    Попозиционная № ГП213484
    Реализация средств наземного обслуживания ВС, запчастей и авиационно-технического имущества согласно спецификации.
    Реализация средств наземного обслуживания ВС, запчастей и авиационно-технического имущества...
    587461
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить