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    Главная / Торги / Огнезащитный материал «МОНОКОТ» для обустройства Семаковского месторождения.

    Огнезащитный материал «МОНОКОТ» для обустройства Семаковского месторождения.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 18:0031.08.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144160Дата и время окончания срока приема заявок Огнезащитный материал «МОНОКОТ» для обустройства Семаковского месторождения.г. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144160

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Огнезащитный материал «МОНОКОТ» для обустройства Семаковского месторождения.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    24.08.2021 17:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_запросе_предложений.docx

    Извещение_о_закупке.docx

    Форма___2.1_Техническое_предложение.xlsx

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ_и_Спецификация_СК_РусВелдинг_ПОКУПАТЕЛЬ__4_.pdf

    Форма___2_Коммерческое_предложение.xlsx

    Протокол_решения_ЗП___59_ГП144160__ЭТП_ГПБ_.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК РУСВЕЛДИНГ
    Все закупки и тендеры СК РУСВЕЛДИНГ

    Юридический адрес

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Почтовый адрес

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Контактный телефон

    +7 495 727-94-71

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    af.petrov@ruswelding.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петров Алексей Федорович

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва

    Закупки и тендеры Забайкальский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Огнезащитный материал «МОНОКОТ» для обустройства Семаковского месторождения.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.08.2021 18:00 GMT +331.08.2021 18:0031.08.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144160Дата и время окончания срока приема заявок Огнезащитный материал «МОНОКОТ» для обустройства Семаковского месторождения.г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    10.09.2021 15:0010.09.2021 15:0010.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144160Подведение итогов не позднее Огнезащитный материал «МОНОКОТ» для обустройства Семаковского месторождения.г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.09.202110.09.2021 15:0010.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144160Подведение итогов не позднее Огнезащитный материал «МОНОКОТ» для обустройства Семаковского месторождения.г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Огнезащитный материал «МОНОКОТ» для обустройства Семаковского месторождения.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с формой коммерческого предложения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с формой коммерческого предложенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 30 календарных дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СК РУСВЕЛДИНГ
    Все закупки и тендеры СК РУСВЕЛДИНГ

    Адрес местонахождения

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Классификатор ОКПД2

    20.59.59.900

    Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1027679/name/61387aa0660be7.65275710

    08.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Состав огнезащитный «Монокот ТМ-КрилаК Z» (предел огнестойкости R150)"

    Кол-во: 1955

    "Позиция 2"

    "Состав огнезащитный «Монокот ТМ-КрилаК Z» (предел огнестойкости R150)"

    Кол-во: 1465.1

    "Позиция 3"

    "Состав огнезащитный «Монокот ТМ-КрилаК Z» (предел огнестойкости R150)"

    Кол-во: 1702.8

    "Позиция 4"

    "Состав огнезащитный «Монокот ТМ-КрилаК Z» (предел огнестойкости R150)"

    Кол-во: 658.17

    "Позиция 5"

    "Состав огнезащитный «Монокот ТМ-КрилаК Z» (предел огнестойкости R150)"

    Кол-во: 930.74

    "Позиция 6"

    "Состав огнезащитный «Монокот ТМ-КрилаК Z» (предел огнестойкости R150)"

    Кол-во: 1584.7

    "Позиция 7"

    "Состав огнезащитный «Монокот ТМ-КрилаК Z» (предел огнестойкости R150)"

    Кол-во: 619.2

    "Позиция 8"

    "Состав огнезащитный «Монокот ТМ-КрилаК Z» (предел огнестойкости R150)"

    Кол-во: 524.05

    "Позиция 9"

    "Состав огнезащитный «Монокот ТМ-КрилаК Z» (предел огнестойкости R150)"

    Кол-во: 1407.6

    "Позиция 10"

    "Состав огнезащитный «Монокот ТМ-КрилаК Z» (предел огнестойкости R150)"

    Кол-во: 619.2

    "Позиция 11"

    "Состав огнезащитный «Монокот ТМ-КрилаК Z» (предел огнестойкости R150)"

    Кол-во: 1260.4

    "Позиция 12"

    "Состав огнезащитный «Монокот ТМ-КрилаК Z» (предел огнестойкости R150)"

    Кол-во: 619.2

    "Позиция 13"

    "Состав огнезащитный «Монокот ТМ-КрилаК Z» (предел огнестойкости R150)"

    Кол-во: 244.95

    "Позиция 14"

    "Состав огнезащитный «Монокот ТМ-КрилаК Z» (предел огнестойкости R150)"

    Кол-во: 1053.4

    "Позиция 15"

    "Состав огнезащитный «Монокот ТМ-КрилаК Z» (предел огнестойкости R150)"

    Кол-во: 855.6

    "Позиция 16"

    "Состав огнезащитный «Монокот ТМ-КрилаК Z» (предел огнестойкости R150)"

    Кол-во: 928.8

    "Позиция 17"

    "Состав огнезащитный «Монокот ТМ-КрилаК Z» (предел огнестойкости R150)"

    Кол-во: 491.15

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