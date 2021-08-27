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    Главная / Торги / Закупка противопожарного оборудования

    Закупка противопожарного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 12:0027.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002952Дата и время окончания срока приема заявок Закупка противопожарного оборудованияСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП002952

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка противопожарного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    24.08.2021 17:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение 1 _Форма Спецификации_к Договору поставки (прямой)_ЦЗС-Покупатель - ПравкиДарьи.docx

    Приложение 3 к Договору поставки_прямой_ЦЗС_Покупатель_Соглашение об ЭДО - ПравкиДарьи.docx

    Приложение 2_Антикоррупционная оговорка - ПравкиДарьи.docx

    Договор_Поставки_ЦЗС-Покупатель - ПравкиДарьи.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 581

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    s.balashov@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Балашов Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка противопожарного оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.08.2021 12:00 GMT +327.08.2021 12:0027.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002952Дата и время окончания срока приема заявок Закупка противопожарного оборудованияСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    15.09.2021 17:3115.09.2021 17:3115.09.2021 17:31Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002952Подведение итогов не позднее Закупка противопожарного оборудованияСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 17:3115.09.2021 17:31Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002952Подведение итогов не позднее Закупка противопожарного оборудованияСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка противопожарного оборудования

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно характеристикам позиции лота

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    МоскваРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    30 дней по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    28.99.39.190

    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Модуль пожаротушения"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Газовый огнетушащий состав"

    Кол-во: 178

    "Позиция 3"

    "Пусковое устройство"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Сигнализатор давления газовый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Стеновое крепление модуля"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Устройство выпускное"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Модуль пожаротушения"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Газовый огнетушащий состав"

    Кол-во: 178

    "Позиция 9"

    "Пусковое устройство"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Прибор приёмно-контрольный и управления пожарный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Аккумулятор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Контрольно-пусковой блок"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Оповещатель световой «ГАЗ! Не входи!» 24В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Оповещатель световой «ГАЗ! Уходи!» 24В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Оповещатель световой «Автоматика отключена!»"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Светозвуковой оповещатель 24В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Пожарный извещатель дымовой с базой"

    Кол-во: 3

    "Позиция 18"

    "Извещатель магнитоконтактный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Считыватель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Ключ с брелоком-Ч"

    Кол-во: 3

    "Позиция 21"

    "Извещатель охранно-пожарный ручной "Пуск газа""

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Антивандальный ящик с окном для ручного извещателя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Устройство контроля шлейфов ОПС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Кабель монтажный для ОПС, не поддерживающий горения"

    Кол-во: 70

    "Позиция 25"

    "Кабель монтажный для ОПС, не поддерживающий горения"

    Кол-во: 25

    "Позиция 26"

    "Кабель монтажный для ОПС, не поддерживающий горения"

    Кол-во: 5

    "Позиция 27"

    "Кабель заземления"

    Кол-во: 30

    "Позиция 28"

    "Короб с аксессуарами и креплением"

    Кол-во: 65

    "Позиция 29"

    "Труба легкая гофрированная с протяжкой, цвет серый ПВХ"

    Кол-во: 65

    "Позиция 30"

    "Скобы металлические оцинкованные 20 мм"

    Кол-во: 130

    "Позиция 31"

    "Монтажный комплект (стяжки, маркеры и т.п.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Мастика противопожарная для кабельных проводок"

    Кол-во: 5

    "Позиция 33"

    "Устройство сигнально- пусковое пожарное"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Кабель для сигнализации и блокировки"

    Кол-во: 1600

    "Позиция 35"

    "Кабель для сигнализации и блокировки"

    Кол-во: 420

    "Позиция 36"

    "Огнестойкая пена"

    Кол-во: 10

    "Позиция 37"

    "Мастика протовопожарная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 38"

    "Сигнально- пусковой блок"

    Кол-во: 4

    "Позиция 39"

    "Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой 10 Вт"

    Кол-во: 117

    "Позиция 40"

    "Статический оповещатель“Указатель направления движения""

    Кол-во: 58

    "Позиция 41"

    "Оповещатель охранно-пожарный световой "Выход""

    Кол-во: 33

    "Позиция 42"

    "Огнестойкая пена"

    Кол-во: 20

    "Позиция 43"

    "Мастика противопожарная для кабельных проводок с пределом Еl 90"

    Кол-во: 5

    "Позиция 44"

    "Огнестойкая противопожарная пена"

    Кол-во: 3

    "Позиция 45"

    "Терморасширяющаяся противопожарная мастика"

    Кол-во: 3

    "Позиция 46"

    "Пульт контроля и управления"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Контроллер двухпроводной линии связи"

    Кол-во: 18

    "Позиция 48"

    "Сигнально- пусковой блок"

    Кол-во: 21

    "Позиция 49"

    "Адресный двухзонный расширитель"

    Кол-во: 11

    "Позиция 50"

    "Адресный релейный блок"

    Кол-во: 9

    "Позиция 51"

    "Блок изолирующий"

    Кол-во: 28

    "Позиция 52"

    "Извещатель пожарный пламени"

    Кол-во: 57

    "Позиция 53"

    "Извещатель пожарный дымовой адресный"

    Кол-во: 955

    "Позиция 54"

    "Извещатель пожарный ручной адресный"

    Кол-во: 76

    "Позиция 55"

    "Извещатель линейный дымовой однопозиционный ”ИПДЛ-52М”"

    Кол-во: 10

    "Позиция 56"

    "Блок контрольный-пусковой"

    Кол-во: 3

    "Позиция 57"

    "Блок защитный коммутационный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 58"

    "Реле переключающее"

    Кол-во: 8

    "Позиция 59"

    "Щит с монтажной панелью /Р31 500x400x220 мм (ВхШхГ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Блок индикации"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Шкаф контрольно- пусковой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Шкаф контрольно- пусковой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Огнестойкая пена БГ, баллон 740 мл"

    Кол-во: 20

    "Позиция 64"

    "Огнейстойкая противопожарная пена"

    Кол-во: 46

    "Позиция 65"

    "Терморасширяющаяся противопожарная мастика СР 611 А"

    Кол-во: 33

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