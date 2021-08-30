Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Стоимость перевозки грузов на полноприводном ТС г/п до 1 тн по прямому маршруту с г. Усть-Кут до Чаяндинского НГКМ / Чаяндинское НГКМ - г. Усть-Кут, руб. без учета НДС (прямой маршрут)" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Стоимость перевозки грузов на полноприводном ТС г/п от 1 тн до 3,5 тн по прямому маршруту с г. Усть-Кут до Чаяндинского НГКМ / Чаяндинское НГКМ - г. Усть-Кут, руб. без учета НДС (прямой маршрут)" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Стоимость перевозки грузов на полноприводном ТС г/п до 1 тн по прямому маршруту с г. Усть-Кут до Чаяндинского НГКМ / Чаяндинское НГКМ - г. Усть-Кут, руб. без учета НДС (обратный маршрут)" Кол-во: 1