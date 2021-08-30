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    Главная / Торги / Автоперевозка грузов полноприводными ТС г/п до 3,5 тн по вдольтрасоовому проезду ООО «Транснефть восток» ВСТО (Тарифные участки 1,2,3,4)

    Автоперевозка грузов полноприводными ТС г/п до 3,5 тн по вдольтрасоовому проезду ООО «Транснефть восток» ВСТО (Тарифные участки 1,2,3,4)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 12:0030.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144165Дата и время окончания срока приема заявок Автоперевозка грузов полноприводными ТС г/п до 3,5 тн по вдольтрасоовому проезду ООО «Транснефть восток» ВСТО (Тарифные участки 1,2,3,4)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144165

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    284

    Наименование закупки

    Автоперевозка грузов полноприводными ТС г/п до 3,5 тн по вдольтрасоовому проезду ООО «Транснефть восток» ВСТО (Тарифные участки 1,2,3,4)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    24.08.2021 18:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_ВСТО.docx

    Форма_ТКП.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17 доб. 1782

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    il.vasilev@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Васильев Илья Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Автоперевозка грузов полноприводными ТС г/п до 3,5 тн по вдольтрасоовому проезду ООО «Транснефть восток» ВСТО (Тарифные участки 1,2,3,4)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.08.2021 12:00 GMT +330.08.2021 12:0030.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144165Дата и время окончания срока приема заявок Автоперевозка грузов полноприводными ТС г/п до 3,5 тн по вдольтрасоовому проезду ООО «Транснефть восток» ВСТО (Тарифные участки 1,2,3,4)Москва

    Подведение итогов не позднее

    04.10.2021 12:0004.10.2021 12:0004.10.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144165Подведение итогов не позднее Автоперевозка грузов полноприводными ТС г/п до 3,5 тн по вдольтрасоовому проезду ООО «Транснефть восток» ВСТО (Тарифные участки 1,2,3,4)Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    04.10.202104.10.2021 12:0004.10.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144165Подведение итогов не позднее Автоперевозка грузов полноприводными ТС г/п до 3,5 тн по вдольтрасоовому проезду ООО «Транснефть восток» ВСТО (Тарифные участки 1,2,3,4)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автоперевозка грузов полноприводными ТС г/п до 3,5 тн по вдольтрасоовому проезду ООО «Транснефть восток» ВСТО (Тарифные участки 1,2,3,4)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно техническому заданиюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно техническому заданию
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    49

    Услуги сухопутного и трубопроводного транспорта

    Классификатор ОКВЭД2

    49

    Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стоимость перевозки грузов на полноприводном ТС г/п до 1 тн по прямому маршруту с г. Усть-Кут до Чаяндинского НГКМ / Чаяндинское НГКМ - г. Усть-Кут, руб. без учета НДС (прямой маршрут)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Стоимость перевозки грузов на полноприводном ТС г/п от 1 тн до 3,5 тн по прямому маршруту с г. Усть-Кут до Чаяндинского НГКМ / Чаяндинское НГКМ - г. Усть-Кут, руб. без учета НДС (прямой маршрут)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Стоимость перевозки грузов на полноприводном ТС г/п до 1 тн по прямому маршруту с г. Усть-Кут до Чаяндинского НГКМ / Чаяндинское НГКМ - г. Усть-Кут, руб. без учета НДС (обратный маршрут)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Стоимость перевозки грузов на полноприводном ТС г/п от 1 тн до 3,5 тн по прямому маршруту с г. Усть-Кут до Чаяндинского НГКМ / Чаяндинское НГКМ - г. Усть-Кут, руб. без учета НДС (обратный маршрут)"

    Кол-во: 1

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