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Номер извещения
ГП144165
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Автоперевозка грузов полноприводными ТС г/п до 3,5 тн по вдольтрасоовому проезду ООО «Транснефть восток» ВСТО (Тарифные участки 1,2,3,4)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
24.08.2021 18:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 741-48-17 доб. 1782
Факс
--
Адрес электронной почты
il.vasilev@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Васильев Илья Михайлович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Автоперевозка грузов полноприводными ТС г/п до 3,5 тн по вдольтрасоовому проезду ООО «Транснефть восток» ВСТО (Тарифные участки 1,2,3,4)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.08.2021 12:00 GMT +330.08.2021 12:0030.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144165Дата и время окончания срока приема заявок Автоперевозка грузов полноприводными ТС г/п до 3,5 тн по вдольтрасоовому проезду ООО «Транснефть восток» ВСТО (Тарифные участки 1,2,3,4)Москва
Подведение итогов не позднее
04.10.2021 12:0004.10.2021 12:0004.10.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144165Подведение итогов не позднее Автоперевозка грузов полноприводными ТС г/п до 3,5 тн по вдольтрасоовому проезду ООО «Транснефть восток» ВСТО (Тарифные участки 1,2,3,4)Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автоперевозка грузов полноприводными ТС г/п до 3,5 тн по вдольтрасоовому проезду ООО «Транснефть восток» ВСТО (Тарифные участки 1,2,3,4)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно техническому заданиюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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