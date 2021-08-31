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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме на право заключения Договора поставки щитовой опалубки (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Запрос котировок в электронной форме на право заключения Договора поставки щитовой опалубки (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 10:0031.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110582619Дата и время окончания срока приема заявок Поставка щитовой опалубкиМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110582619

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме на право заключения Договора поставки щитовой опалубки (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    24.08.2021 17:40

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Проект_договора__Приложение___3_к_Извещению_.docx

    Извещение_о_котировке_для_мсп_с_обеспечением_заявки_с_антидемпингом.pdf

    Итоговый_протокол_запроса_котировок_32110582619_01_.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВТОДОР - ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
    Все закупки и тендеры АВТОДОР - ТП

    Юридический адрес

    127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6

    Почтовый адрес

    127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6

    Контактный телефон

    +7 495 727-11-95 доб. 5922

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    avtodorzakupki@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Шувалова Нина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка щитовой опалубки

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.09.202101.09.2021 23:5901.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110582619Подведение итогов не позднее Поставка щитовой опалубкиМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка щитовой опалубки

    Начальная цена

    5 723 767,68

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    114 475,35 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с требованиями Извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с требованиями ИзвещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с требованиями Извещения
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СК Автодор
    Все закупки и тендеры СК Автодор

    Адрес местонахождения

    127006, Российская Федерация, Москва, Страстной бульвар, дом 9, этаж 1, помещение V, комната 2

    Классификатор ОКПД2

    16.23.12.110

    Опалубка деревянная для бетонных строительных работ

    Классификатор ОКВЭД2

    16.23

    Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1024073/name/6130c0c94a3332.05131582

    02.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий"

    Кол-во: 154.00000

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