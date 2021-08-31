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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110582619
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос котировок в электронной форме на право заключения Договора поставки щитовой опалубки (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
24.08.2021 17:40
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6
Почтовый адрес
127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6
Контактный телефон
+7 495 727-11-95 доб. 5922
Факс
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Адрес электронной почты
avtodorzakupki@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Шувалова Нина Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка щитовой опалубки
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка щитовой опалубки
Начальная цена
5 723 767,68
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
114 475,35 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с требованиями Извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с требованиями ИзвещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
СК Автодор
Все закупки и тендеры СК Автодор
Адрес местонахождения
127006, Российская Федерация, Москва, Страстной бульвар, дом 9, этаж 1, помещение V, комната 2
16.23.12.110
16.23
Документация лота
Кол-во: 154.00000
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