Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

АОСТНГ Все закупки и тендеры АОСТНГ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Блоки оконные ОК1 (47шт), ОК2 (12шт), ОК3 (4шт), ОК4 (1шт), ОК5 (2шт) ГОСТ 30674-99 по черт. 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.3118.301-АС л.2,3,10 в полном объеме, в комплекте с подоконниками ПВХ, с учетом примечаний и ТТ на л.10 и общих данных; Учесть размеры проемов по чертежу РД 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.3118.301-АС л.22,23; Цветовую окраску принять в соответствии с цветовыми решениями фасадов на л.62" Кол-во: 66

"Позиция 2" "Блоки оконные ОК1 (36 шт.) ЛСКОС ПР-С (1200x1800) ТУ 25.11.23.120-019-91039138-2018 по черт. 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0204.025-АС л.1.1-1.12, 2, 133 в полном объеме с учетом т.т. п. 16 ,17, 18 на л. 2. Цветовую окраску принять в соответствии с цветовыми решениями фасадов на л. 133 РД 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0204.025-АС." Кол-во: 36

"Позиция 3" "Блоки оконные ОК2 (8 шт.) ОП Д2 1200-1800 ГОСТ 30674-99 по черт. 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0204.025-АС л.1.1-1.12, 2, 133 в полном объеме с учетом т.т. п. 18 на л. 2. Цветовую окраску принять в соответствии с цветовыми решениями фасадов на л. 133 РД 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0204.025-АС." Кол-во: 8

"Позиция 4" "Блок дверной ДСН, А, Оп, Прг, Л, Н, М4 (2070х980) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать доводчиками по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнением в притворах. Приведенное сопротивление теплопередачи принять не ниже 0,65м2 С/Вт." Кол-во: 1

"Позиция 5" "Блок дверной ДСН, А, Дп, Прг, Пр, Н, М4 (2070х2000) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать доводчиками по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнением в притворах. Приведенное сопротивление теплопередачи принять не ниже 0,65м2 С/Вт." Кол-во: 2

"Позиция 6" "Блок дверной ДСН, А, Оп, Прг, Пр, Н, М4 (2070х980) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать доводчиками по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнением в притворах. Приведенное сопротивление теплопередачи принять не ниже 0,65м2 С/Вт." Кол-во: 2

"Позиция 7" "Блок дверной ДСН, А, Оп, Прг, Л, Н, М4 (2070х980) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать доводчиками по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнением в притворах. Приведенное сопротивление теплопередачи принять не ниже 0,65м2 С/Вт." Кол-во: 1

"Позиция 8" "Блок дверной ДСН, А, Оп, Прг, Л, Вн, М4 (2070х1080) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать доводчиками по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнением в притворах. Приведенное сопротивление теплопередачи принять не ниже 0,65м2 С/Вт." Кол-во: 1

"Позиция 9" "Блок дверной ДСВ, В, Оп, Брг, Пр, Н, М3 (2070х1580) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Приведенное сопротивление теплопередачи принять не ниже 0,65м2 С/Вт." Кол-во: 1

"Позиция 10" "Блок дверной ДСВх, В, Оп, Прг, Л, Вн, М3 (2070х980) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать доводчиками по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнением в притворах. Приведенное сопротивление теплопередачи принять не ниже 0,65м2 С/Вт." Кол-во: 1

"Позиция 11" "Блок оконный ОП Г2 1160х1770 (4М1-8-4 М1-8-4М1) в комплекте с материалами для монтажа.Приведенное сопротивление теплопередаче принять не ниже 0,49м2 С/Вт. Конфигурация оконных блоков см. шифр РД 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0506.022-АС изм.1 л.1-3,5,60" Кол-во: 20

"Позиция 12" "Блок оконный ОП Г2 1160х1160 (4М1-8-4 М1-8-4М1) в комплекте с материалами для монтажа.Приведенное сопротивление теплопередаче принять не ниже 0,49м2 С/Вт. Конфигурация оконных блоков см. шифр РД 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0506.022-АС изм.1 л.1-3,5,60" Кол-во: 3

"Позиция 13" "Блок дверной ДСН, А, Оп, Пр, Прг, Н, Псп, М3, У3 (2070х980) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Принять третьего класса по показателю приведенного сопротивления теплопередачи по ГОСТ 31173-2016" Кол-во: 5

"Позиция 14" "Блок дверной ДСН, А, Дп, Пр, Прг, Н, Псп, М3, У3 (2070х1480) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Принять третьего класса по показателю приведенного сопротивления теплопередачи по ГОСТ 31173-2016" Кол-во: 3

"Позиция 15" "Блок дверной ДСН, А, Дп, Пр, Прг,Н, Псп, М3, У3 (2070х1580) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Принять третьего класса по показателю приведенного сопротивления теплопередачи по ГОСТ 31173-2016" Кол-во: 1

"Позиция 16" "Блок дверной ДСН, А, Дп, Пр, Прг, Н, Псп, М3, У3 (2070х1780) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Принять третьего класса по показателю приведенного сопротивления теплопередачи по ГОСТ 31173-2016" Кол-во: 1

"Позиция 17" "Блок дверной ДСН, А, Дп, Пр, Прг, Н, Псп, М3, У3 (2070х2000) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Принять третьего класса по показателю приведенного сопротивления теплопередачи по ГОСТ 31173-2016" Кол-во: 1

"Позиция 18" "Блок дверной ДСВ, В, Оп, Пр, Брг, Н, О, М3 (2070х980) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с доборными планками, обналичкой, ручками, замками, защелками." Кол-во: 3

"Позиция 19" "Блок дверной ДСВ, В, Оп, Пр, Брг, Н, О, М3 (2070х1080) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с доборными планками, обналичкой, ручками, замками, защелками." Кол-во: 1

"Позиция 20" "Блок оконный ОП Д2 1160х1770 (4М1-16-4М1) в комплекте с материалами для монтажа. Конфигурация оконных блоков см. шифр РД 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0078.030-АС изм.2 л.1-4,33" Кол-во: 5

"Позиция 21" "Блок оконный ОП Д2 1160х1770 (4М1-16-4М1) в комплекте с материалами для монтажа. Конфигурация оконных блоков см. шифр РД 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0078.030-АС изм.2 л.1-4,33" Кол-во: 4

"Позиция 22" "Блок дверной ДСН, Дп, Пр, Прг, Н (2070х1280) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Изготовить утепленными с приведенным сопротивлением теплопередачи R=0,55 м2 С/Вт. Оборудовать приспособлениями для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнениями в притворах." Кол-во: 3

"Позиция 23" "Блок дверной ДСН, Оп, Пр, Прг, Н (2070х1080) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Изготовить утепленными с приведенным сопротивлением теплопередачи R=0,55 м2 С/Вт. Оборудовать приспособлениями для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнениями в притворах." Кол-во: 3

"Позиция 24" "Блок дверной ДСН, Дп, Прг, Н (2070х1980) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Изготовить утепленными с приведенным сопротивлением теплопередачи R=0,55 м2 С/Вт. Оборудовать приспособлениями для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнениями в притворах." Кол-во: 4

"Позиция 25" "Блок дверной ДСН, Дп, Пр, Прг, Н (2070х1580) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Изготовить утепленными с приведенным сопротивлением теплопередачи R=0,55 м2 С/Вт. Оборудовать приспособлениями для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнениями в притворах." Кол-во: 1

"Позиция 26" "Блок дверной ДСН, Дп, Пр, Прг, Н (2070х1380) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Изготовить утепленными с приведенным сопротивлением теплопередачи R=0,55 м2 С/Вт. Оборудовать приспособлениями для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнениями в притворах." Кол-во: 1

"Позиция 27" "Блок дверной ДСВ, Дп, Пр, Прг (2070х1280) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать приспособлениями для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнениями в притворах." Кол-во: 2

"Позиция 28" "Блок дверной ДСВ, Оп, Пр, Прг (2070х980) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать приспособлениями для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнениями в притворах." Кол-во: 2

"Позиция 29" "Блок дверной ДСН, Оп, Пр, Прг, Н (2070х980) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Изготовить утепленными с приведенным сопротивлением теплопередачи R=0,55 м2 С/Вт. Оборудовать приспособлениями для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнениями в притворах." Кол-во: 6

"Позиция 30" "Блок дверной ДСН, Оп, Пр, Прг, Н (2070х1080) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Изготовить утепленными с приведенным сопротивлением теплопередачи R=0,55 м2 С/Вт. Оборудовать приспособлениями для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнениями в притворах, самозакрывающимися замками ЗВ4 по ГОСТ 5089-2011, отпираемыми без ключа изнутри помещений согласно ПУЭ изд.7 п.4.2.96" Кол-во: 1

"Позиция 31" "Блок дверной ДСН, Дп, Л, Прг, Н (2070х1580) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Изготовить утепленными с приведенным сопротивлением теплопередачи R=0,55 м2 С/Вт. Оборудовать приспособлениями для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнениями в притворах." Кол-во: 2

"Позиция 32" "Блок дверной ДСН, Дп, Прг (2070х1880) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Изготовить утепленными с приведенным сопротивлением теплопередачи R=0,55 м2 С/Вт. Оборудовать приспособлениями для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнениями в притворах." Кол-во: 4

"Позиция 33" "Блок дверной ДСН, Оп, Л, Прг, Н (2070х980) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Изготовить утепленными с приведенным сопротивлением теплопередачи R=0,55 м2 С/Вт. Оборудовать приспособлениями для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнениями в притворах." Кол-во: 3

"Позиция 34" "Блок оконный ЛСКОС ПР-С (1200х1800) ТУ 25.11.23.120-019-91039138-2018. Выполнить согласно РД шифр 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0016.032-АС изм.1 л.1-4,217,218 в полном объеме, в комплекте с подоконниками ПВХ, с учетом примечаний и ТТ на л.2 и общих данных." Кол-во: 22

"Позиция 35" "Блок дверной ДСВ, В, Оп, Л, Бпр, Н, П2пс М2,0 (2070х1080) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с креплением, фурнитурой, наличниками, доборными планками, защелками, уплотнением в притворах, ручками, материалами и метизами для монтажа. Оборудовать самозапирающим цилиндрическим замком класса 3 ГОСТ 5089-2011, отпираемым без ключа изнутри помещения в соотвествии с п.4.2.92 ПУЭ изд.6. Двери выполнить с учетом ТТ 4, 6 шифр 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.4512.078-АС изм.2, л.2" Кол-во: 1

"Позиция 36" "Блок оконный ОП Д2 1200-1800 ГОСТ 30674-99. Выполнить согласно РД шифр 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0016.032-АС изм.1 л.1-4,217,218 в полном объеме, в комплекте с подоконниками ПВХ, с учетом примечаний и ТТ на л.2 и общих данных." Кол-во: 2

"Позиция 37" "Блок дверной ДПВ Г П Оп Пр Р 2070х1070 ГОСТ 30970-2014 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками." Кол-во: 3

"Позиция 38" "Блок дверной ДПВ Г Бпр Оп Л Р 2070х770 ГОСТ 30970-2014 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками." Кол-во: 1

"Позиция 39" "Блок дверной ДПВ Г Бпр Оп Пр Р 2070х970 ГОСТ 30970-2014 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками." Кол-во: 2

"Позиция 40" "Блок дверной ДВ 1 Рл 21х10 Г ПрБ Мд1 ГОСТ 475-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками." Кол-во: 3

"Позиция 41" "Блок дверной ДВ 1 Рп 21х10 Г ПрБ Мд1 ГОСТ 475-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками." Кол-во: 1

"Позиция 42" "Блок дверной ДСН, Оп, Пр, Прг, Н (2070х1080) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Изготовить утепленными с приведенным сопротивлением теплопередачи R=0,55 м2 С/Вт. Оборудовать приспособлениями для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнениями в притворах." Кол-во: 1

"Позиция 43" "Блок дверной ДСВ, В, Оп, Л, Прг, Н, П2пс М2,0 (2070х1080) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с креплением, фурнитурой, наличниками, доборными планками, защелками, уплотнением в притворах, ручками, материалами и метизами для монтажа. Двери выполнить с учетом ТТ 6 шифр 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.4512.078-АС изм.2, л.2" Кол-во: 1

"Позиция 44" "Блок дверной ДСН, В, Оп, Л, Прг, Н, П2пс М2,0 (2070х980) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с креплением, фурнитурой, наличниками, приспособлением для самозакрывания по ГОСТ Р56177-2014 и уплотнением в притворах, ручками, материалами и метизами для монтажа. Двери выполнить с учетом ТТ 3,7 шифр 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.4512.078-АС изм.2, л.2" Кол-во: 1

"Позиция 45" "Блок дверной ДСН, В, Оп, Пр, Прг, Н, П2пс М2,0 (2070х980) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с креплением, фурнитурой, наличниками, приспособлением для самозакрывания по ГОСТ Р56177-2014 и уплотнением в притворах, ручками, материалами и метизами для монтажа. Двери выполнить с учетом ТТ 3,7 шифр 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.4512.078-АС изм.2, л.2" Кол-во: 1

"Позиция 46" "Блок дверной ДСН А Дп Л Прг Н Пкомб М3,0 (2070х1380) остекленный ГОСТ 31173-2016, в комплекте с креплением, фурнитурой, уплотнением в притворах, ручками, замком, приспособлением для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014, двери с приведенным сопротивлением теплопередачи R=0,62м2 гр С/Вт, размер большей створки 900мм, фиксация второго полотна не допускается. Двери выполнить с учетом ТТ 3,4, шифр 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.3118.301-АС,л.10." Кол-во: 2

"Позиция 47" "Блок дверной ДСН А Дп Пр Прг Н Пкомб М3,0 (2070х1380) остекленный ГОСТ 31173-2016, в комплекте с креплением, фурнитурой, уплотнением в притворах, ручками, замком, приспособлением для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014, двери с приведенным сопротивлением теплопередачи R=0,62м2 гр С/Вт, размер большей створки 900мм, фиксация второго полотна не допускается. Двери выполнить с учетом ТТ 3,4, шифр 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.3118.301-АС,л.10." Кол-во: 1

"Позиция 48" "Блок дверной ДСН А Дп Прг Н Пкомб М3,0 (2070х1480) ГОСТ 31173-2016, в комплекте с креплением, фурнитурой, уплотнением в притворах, ручками, замком, приспособлением для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014, двери с приведенным сопротивлением теплопередачи R=0,62м2 гр С/Вт, размер большей створки 900мм" Кол-во: 1

"Позиция 49" "Блок дверной ДСН А Оп Пр Прг Н Пкомб М3,0 (2070х980) остекленный ГОСТ 31173-2016, в комплекте с креплением, фурнитурой, уплотнением в притворах, ручками, замком, приспособлением для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014, двери с приведенным сопротивлением теплопередачи R=0,62м2 гр С/Вт" Кол-во: 1

"Позиция 50" "Блок дверной ДСН А Оп Л Прг Н Пкомб М3,0 (2070х1180) ГОСТ 31173-2016, в комплекте с креплением, фурнитурой, уплотнением в притворах, ручками, замком, приспособлением для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014, двери с приведенным сопротивлением теплопередачи R=0,62м2 гр С/Вт" Кол-во: 1

"Позиция 51" "Блок дверной ДПВ О П Дп Л Р (2070-1470) ГОСТ 30970-2014, в комплекте с креплением, фурнитурой, уплотнением в притворах, ручками, замком, доводчиком, размер большей створки 900мм, фиксация второго полотна не допускается, двери с приведенным сопротивлением теплопередачи R=0,62м2 гр С/Вт. Двери выполнить с учетом ТТ 3,4, шифр 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.3118.301-АС,л.10" Кол-во: 1

"Позиция 52" "Блок дверной ДСВ В Оп Пр Прг П2пс М2,0 (2070х980) остекленный ГОСТ 31173-2016, в комплекте с креплением, фурнитурой, уплотнением в притворах, ручками, замком, двери с приведенным сопротивлением теплопередачи R=0,62м2 гр С/Вт" Кол-во: 1

"Позиция 53" "Блок дверной ДПВ О П Дп Л Р (2070-1370) ГОСТ 30970-2014, в комплекте с креплением, фурнитурой, уплотнением в притворах, ручками, замком, доводчиком, размер большей створки 900мм, фиксация второго полотна не допускается, двери с приведенным сопротивлением теплопередачи R=0,62м2 гр С/Вт. Двери выполнить с учетом ТТ 3,4, шифр 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.3118.301-АС,л.10" Кол-во: 1

"Позиция 54" "Блок дверной ДСВ В Оп Пр Прг П2пс М2,0 (2070х980) ГОСТ 31173-2016, в комплекте с креплением, фурнитурой, ручками, замком" Кол-во: 3

"Позиция 55" "Блок дверной ДСВ В Оп Л Прг П2пс М2,0 (2070х980) ГОСТ 31173-2016, в комплекте с креплением, фурнитурой, ручками, замком" Кол-во: 1

"Позиция 56" "Блок дверной ДПВ Г П Оп Л Р (2070-970) ГОСТ 30970-2014, в комплекте с креплением, фурнитурой, ручками, замком" Кол-во: 11

"Позиция 57" "Блок дверной ДПВ Г П Дп Л Р (2070-1370) ГОСТ 30970-2014, в комплекте с креплением, фурнитурой, уплотнением в притворах, ручками, замком, доводчиком, размер большей створки 900мм, фиксация второго полотна не допускается. Двери выполнить с учетом ТТ 3,4, шифр 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.3118.301-АС,л.10" Кол-во: 2

"Позиция 58" "Блок дверной ДПВ Г П Оп Л Р (2070-870) ГОСТ 30970-2014, в комплекте с креплением, фурнитурой, ручками, замком" Кол-во: 6

"Позиция 59" "Блок дверной ДПВ Г П Оп Пр Р (2070-970) ГОСТ 30970-2014, в комплекте с креплением, фурнитурой, ручками, замком" Кол-во: 8

"Позиция 60" "Блок дверной ДПВ Г П Оп Л Р (2070-1170) ГОСТ 30970-2014, в комплекте с креплением, фурнитурой, ручками, замком" Кол-во: 3

"Позиция 61" "Блок дверной ДПВ Г П Дп Пр Р (2070-1370) ГОСТ 30970-2014, в комплекте с креплением, фурнитурой, уплотнением в притворах, ручками, замком, доводчиком, размер большей створки 900мм, фиксация второго полотна не допускается. Двери выполнить с учетом ТТ 3,4, шифр 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.3118.301-АС,л.10" Кол-во: 3

"Позиция 62" "Блок дверной ДПВ Г П Оп Пр Р (2070-870) ГОСТ 30970-2014, в комплекте с креплением, фурнитурой, ручками, замком" Кол-во: 3

"Позиция 63" "Блок дверной ДСВ В Дп Прг П2пс М2,0 (2070х1480) ГОСТ 31173-2016, в комплекте с креплением, фурнитурой, ручками, замком, размер большей створки 900мм" Кол-во: 1

"Позиция 64" "Блок дверной ДПВ Г Бпр Оп Пр Р 2070х970 ГОСТ 30970-2014 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками." Кол-во: 1

"Позиция 65" "Блок дверной ДВ 1 Рл 21х10 Г Пр (улучшенная) ГОСТ 475-2016, в комплекте с креплением, наличниками, доборами, ручками, замком" Кол-во: 12

"Позиция 66" "Блок дверной ДВ 1 Рп 21х10 Г Пр (улучшенная) ГОСТ 475-2016, в комплекте с креплением, наличниками, доборами, ручками, замком" Кол-во: 7

"Позиция 67" "Блок дверной ДСВ В Оп Пр Прг П2пс М2,0 (2070х980) ГОСТ 31173-2016, в комплекте с креплением, фурнитурой, ручками, замком, уплотнением в притворах, двери с приведенным сопротивлением теплопередачи R=0,62м2 гр С/Вт" Кол-во: 1

"Позиция 68" "Блок дверной ДСВ В Оп Л Прг П2пс М2,0 (2070х1080) ГОСТ 31173-2016, в комплекте с креплением, фурнитурой, ручками, замком, двери с приведенным сопротивлением теплопередачи R=0,62м2 гр С/Вт" Кол-во: 3

"Позиция 69" "Блок дверной ДСВ В Дп Пр Прг П2пс М2,0 (2070х1380) ГОСТ 31173-2016, в комплекте с креплением, фурнитурой, ручками, замком, размер большей створки 900мм" Кол-во: 4

"Позиция 70" "Блок дверной ДСВ В Дп Л Прг П2пс М2,0 (2070х1380) ГОСТ 31173-2016, в комплекте с креплением, фурнитурой, ручками, замком, размер большей створки 900мм" Кол-во: 4

"Позиция 71" "Блок дверной ДСВ В Оп Пр Прг П2пс М2,0 (2070х1080) ГОСТ 31173-2016, в комплекте с креплением, фурнитурой, ручками, замком" Кол-во: 1

"Позиция 72" "Блок дверной ДСВ, В, Оп, Л, Прг, Вн, М2 (2100х1010) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах по ГОСТ Р 56177-2014." Кол-во: 1

"Позиция 73" "Блок дверной ДСВ, В, Оп, Л, Прг, Вн, П2лс, М2, О (980х2070) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать приспособлением для самозакрывания типа ДН по ГОСТ Р 56177-2014. Дополнительно комплектуется врезным самозапирающимся цилиндрическим замком класса 3 ГОСТ 5089-2011, отпираемым без ключа изнутри помещения в соответствии с п.4.1.23 ПУЭ издание 7." Кол-во: 1

"Позиция 74" "Блок дверной ДСВ, В, Оп, Л, Прг, Вн, П2лс, М2, О (980х2070) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать приспособлением для самозакрывания типа ДН по ГОСТ Р 56177-2014." Кол-во: 1

"Позиция 75" "Блок дверной ДСВ, В, Оп, Пр, Прг, Вн, П2лс, М2, О (980х2070) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать приспособлением для самозакрывания типа ДН по ГОСТ Р 56177-2014." Кол-во: 1

"Позиция 76" "Блок дверной ДСВ, В, Дп, Л, Прг, Н, П2лс, М2, О (1380х2070) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать приспособлением для самозакрывания типа ДН по ГОСТ Р 56177-2014." Кол-во: 1

"Позиция 77" "Блок дверной ДСВ Дп Пр Прг (2070х1280) ГОСТ 31173-2016, в комплекте с материалами и метизами для монтажа, ручками, замком, приспособлением для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014, уплотнением в притворах, минимальный размер проема в свету - не менее 800мм" Кол-во: 1

"Позиция 78" "Блок дверной ДСВ Оп Пр Прг (2070х980) ГОСТ 31173-2016, в комплекте с материалами и метизами для монтажа, ручками, замком самозакрывающимся ЗВ4 по ГОСТ 5089-2011, отпираемым без ключа изнутри помещения согласно ПУЭ изд.7 п.4.2.96, приспособлением для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014, уплотнением в притворах, минимальный размер проема в свету - не менее 800мм" Кол-во: 1

"Позиция 79" "Блок дверной ДПВ Км П Дп Пр Р 2070х1400 ГОСТ 30970-2014 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оба полотна оборудовать устройством для самозакрывания и уплотнения в притворах." Кол-во: 3

"Позиция 80" "Блок дверной ДПВ Км П Дп Пр Р 2070х1400 ГОСТ 30970-2014 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками." Кол-во: 2

"Позиция 81" "Блок дверной ДПВ Г П Оп Пр Р 2070х970 ГОСТ 30970-2014 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками." Кол-во: 5

"Позиция 82" "Блок дверной ДПВ Г П Оп Л Р 2070х970 ГОСТ 30970-2014 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками." Кол-во: 5

"Позиция 83" "Блок дверной ДПВ Км Бпр Дп Пр Р 2070х1400 ГОСТ 30970-2014 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками." Кол-во: 2

"Позиция 84" "Блок дверной ДВ 1Рп 21х10 Г ПрБ Мд3 ГОСТ 475-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками." Кол-во: 5

"Позиция 85" "Блок дверной ДВ 2Рп 21х13 Г ПрБ Мд3 ГОСТ 475-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками." Кол-во: 1

"Позиция 86" "Блок дверной ДВ 2Рл 21х14 Г ПрБ Мд3 ГОСТ 475-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками." Кол-во: 3

"Позиция 87" "Блок дверной ДСВ, В, Оп, Л, Брг, Н, О, М2 2070х1080 ГОСТ 31173-2014 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками." Кол-во: 1

"Позиция 88" "Блок дверной ДСВ, В, Дп, Л, Брг, Н, О, М2 2070х2080 ГОСТ 31173-2014 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками." Кол-во: 1

"Позиция 89" "Блок дверной ДВ 2Рп 21х14 Г ПрБ Мд3 ГОСТ 475-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками." Кол-во: 4

"Позиция 90" "Блок дверной ДВ 1Рл 21х10 Г ПрБ Мд3 ГОСТ 475-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками." Кол-во: 2

"Позиция 91" "Блок дверной ДПВ Г Бпр Оп Л Р 2070х970 ГОСТ 30970-2014 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками." Кол-во: 4

"Позиция 92" "Блок дверной ДПВ Км Л Дп Пр Р 2070х1400 ГОСТ 30970-2014 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оба полотна оборудовать устройством для самозакрывания и уплотнения в притворах." Кол-во: 1

"Позиция 93" "Доска подоконная ПВХ 2100х200х20(h) в комплекте с боковыми заглушками" Кол-во: 34

"Позиция 94" "Доска подоконная ПВХ 2100х400х20(h) в комплекте с боковыми заглушками" Кол-во: 2

"Позиция 95" "Блок дверной ДСВ, В, Оп, Прг, Пр, Пкомб, М2, О 2070х980 ГОСТ 31173-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, наличниками, доборами, фурнитурой, ручкой, замком, уплотнителями в притворах" Кол-во: 1

"Позиция 96" "Блок дверной ДПВ О П Дп Пр Р 2070-1370 ГОСТ 30970-2014 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, наличниками, доборами, фурнитурной, ручкой, замком" Кол-во: 3

"Позиция 97" "Блок дверной ДПВ Г Бпр Оп Пр Р 2070-970 ГОСТ 30970-2014 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками." Кол-во: 2

"Позиция 98" "Блок дверной ДПВ Г Бпр Оп Пр Р 2070-770 ГОСТ 30970-2014 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками." Кол-во: 1

"Позиция 99" "Блок дверной ДПВ Г П Дп Пр Р 2070-1370 ГОСТ 30970-2014 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, наличниками, доборами, фурнитурной, ручкой, замком" Кол-во: 1

"Позиция 100" "Блок дверной ДПВ Г П Оп Л Р 2070-970 ГОСТ 30970-2014 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, наличниками, доборами, фурнитурной, ручкой, замком" Кол-во: 6

"Позиция 101" "Блок дверной ДПВ Г П Оп Пр Р 2070-970 ГОСТ 30970-2014 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, наличниками, доборами, фурнитурной, ручкой, замком" Кол-во: 5

"Позиция 102" "Блок дверной ДСН, А, Оп, Пр, Прг, Н, П2пс, М3, У3 2070-1170 ГОСТ 31173-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. В верхней части двери выполнить отверстие с решеткой вентиляционной АРН+450х300 ТУ 4863-049-53261172-2007. Чертеж 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.3728.305-АС изм.1 л.5" Кол-во: 1

"Позиция 103" "Блок дверной ДПВ Г П Оп Л Р 2070-870 ГОСТ 30970-2014 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, наличниками, доборами, фурнитурной, ручкой, замком" Кол-во: 3

"Позиция 104" "Блок дверной ДПВ Г П Оп Пр Р 2070-1070 ГОСТ 30970-2014 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, наличниками, доборами, фурнитурной, ручкой, замком" Кол-во: 1

"Позиция 105" "Блок дверной ДСН, А, Оп, Пр, Прг, Н, П2пс, М3, У3 ГОСТ 31173-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками." Кол-во: 1

"Позиция 106" "Блок дверной ДПВ Г П Оп Пр Р 2070-870 ГОСТ 30970-2014 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, наличниками, доборами, фурнитурной, ручкой, замком" Кол-во: 1

"Позиция 107" "Блок дверной ДСВв, Дп, Прг, Псп, М3, О 2170-1970 ГОСТ 31173-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Изготовить с приведенным сопротивлением теплопередаче не менее R=0,8м2 С/Вт" Кол-во: 1

"Позиция 108" "Блок дверной ДВ 1 Рл 21х10 Г Пр (улучшенная) ГОСТ 475-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, наличниками, доборами, фурнитурной, ручкой, замком" Кол-во: 3

"Позиция 109" "Дверь защитно-герметическая ДУ-lll-5 2200х2000 Правая ДУ-lll-5.00.00.000СБ в комплекте с материалами и метизами для монтажа, выполнить по серии 01.036-1" Кол-во: 2

"Позиция 110" "Блок дверной ДВ 1 Рп 21х10 Г Пр (улучшенная) ГОСТ 475-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, наличниками, доборами, фурнитурной, ручкой, замком" Кол-во: 5

"Позиция 111" "Дверь защитно-герметическая ДУ-lll-5 2000х1200 Правая ДУ-lll-5.00.00.000СБ в комплекте с материалами и метизами для монтажа, выполнить по серии 01.036-1" Кол-во: 2

"Позиция 112" "Блок дверной ДВ 2 Рл 21х13 Пр (улучшенная) ГОСТ 475-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, наличниками, доборами, фурнитурной, ручкой, замком" Кол-во: 1

"Позиция 113" "Блок дверной ДСВв, Оп, Пр, Прг, Псп, М3, О 2070-1170 ГОСТ 31173-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Изготовить с приведенным сопротивлением теплопередаче не менее R=0,8м2 С/Вт" Кол-во: 1

"Позиция 114" "Блок дверной ДПВ Г Бпр Оп Л Р 2070-770 ГОСТ 30970-2014 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками." Кол-во: 1