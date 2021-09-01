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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП144249
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Двери и окна (КГКМ)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
25.08.2021 13:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
ir.bondareva@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бондарева Ирина Маратовна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Двери и окна (КГКМ)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.09.2021 15:30 GMT +301.09.2021 15:3001.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144249Дата и время окончания срока приема заявок Двери и окна (КГКМ)Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
24.09.2021 16:0024.09.2021 16:0024.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144249Подведение итогов не позднее Двери и окна (КГКМ)Санкт-Петербург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Двери и окна (КГКМ)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
25.12.10.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 1
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