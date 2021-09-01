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    Главная / Торги / Двери и окна (КГКМ)

    Двери и окна (КГКМ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 15:3001.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144249Дата и время окончания срока приема заявок Двери и окна (КГКМ)Санкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144249

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Двери и окна (КГКМ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    25.08.2021 13:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_открытого_запроса_цен.docx

    Приложение__Форма_КП.xlsx

    Приложения_1_7_к_Договору_СТНГ.doc

    Договор_СТНГ_ЗКП_.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    ir.bondareva@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бондарева Ирина Маратовна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Двери и окна (КГКМ)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.09.2021 15:30 GMT +301.09.2021 15:3001.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144249Дата и время окончания срока приема заявок Двери и окна (КГКМ)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    24.09.2021 16:0024.09.2021 16:0024.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144249Подведение итогов не позднее Двери и окна (КГКМ)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    24.09.202124.09.2021 16:0024.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144249Подведение итогов не позднее Двери и окна (КГКМ)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Двери и окна (КГКМ)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    25.12.10.000

    Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блоки оконные ОК1 (47шт), ОК2 (12шт), ОК3 (4шт), ОК4 (1шт), ОК5 (2шт) ГОСТ 30674-99 по черт. 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.3118.301-АС л.2,3,10 в полном объеме, в комплекте с подоконниками ПВХ, с учетом примечаний и ТТ на л.10 и общих данных; Учесть размеры проемов по чертежу РД 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.3118.301-АС л.22,23; Цветовую окраску принять в соответствии с цветовыми решениями фасадов на л.62"

    Кол-во: 66

    "Позиция 2"

    "Блоки оконные ОК1 (36 шт.) ЛСКОС ПР-С (1200x1800) ТУ 25.11.23.120-019-91039138-2018 по черт. 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0204.025-АС л.1.1-1.12, 2, 133 в полном объеме с учетом т.т. п. 16 ,17, 18 на л. 2. Цветовую окраску принять в соответствии с цветовыми решениями фасадов на л. 133 РД 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0204.025-АС."

    Кол-во: 36

    "Позиция 3"

    "Блоки оконные ОК2 (8 шт.) ОП Д2 1200-1800 ГОСТ 30674-99 по черт. 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0204.025-АС л.1.1-1.12, 2, 133 в полном объеме с учетом т.т. п. 18 на л. 2. Цветовую окраску принять в соответствии с цветовыми решениями фасадов на л. 133 РД 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0204.025-АС."

    Кол-во: 8

    "Позиция 4"

    "Блок дверной ДСН, А, Оп, Прг, Л, Н, М4 (2070х980) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать доводчиками по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнением в притворах. Приведенное сопротивление теплопередачи принять не ниже 0,65м2 С/Вт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Блок дверной ДСН, А, Дп, Прг, Пр, Н, М4 (2070х2000) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать доводчиками по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнением в притворах. Приведенное сопротивление теплопередачи принять не ниже 0,65м2 С/Вт."

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Блок дверной ДСН, А, Оп, Прг, Пр, Н, М4 (2070х980) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать доводчиками по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнением в притворах. Приведенное сопротивление теплопередачи принять не ниже 0,65м2 С/Вт."

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Блок дверной ДСН, А, Оп, Прг, Л, Н, М4 (2070х980) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать доводчиками по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнением в притворах. Приведенное сопротивление теплопередачи принять не ниже 0,65м2 С/Вт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Блок дверной ДСН, А, Оп, Прг, Л, Вн, М4 (2070х1080) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать доводчиками по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнением в притворах. Приведенное сопротивление теплопередачи принять не ниже 0,65м2 С/Вт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Блок дверной ДСВ, В, Оп, Брг, Пр, Н, М3 (2070х1580) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Приведенное сопротивление теплопередачи принять не ниже 0,65м2 С/Вт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Блок дверной ДСВх, В, Оп, Прг, Л, Вн, М3 (2070х980) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать доводчиками по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнением в притворах. Приведенное сопротивление теплопередачи принять не ниже 0,65м2 С/Вт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Блок оконный ОП Г2 1160х1770 (4М1-8-4 М1-8-4М1) в комплекте с материалами для монтажа.Приведенное сопротивление теплопередаче принять не ниже 0,49м2 С/Вт. Конфигурация оконных блоков см. шифр РД 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0506.022-АС изм.1 л.1-3,5,60"

    Кол-во: 20

    "Позиция 12"

    "Блок оконный ОП Г2 1160х1160 (4М1-8-4 М1-8-4М1) в комплекте с материалами для монтажа.Приведенное сопротивление теплопередаче принять не ниже 0,49м2 С/Вт. Конфигурация оконных блоков см. шифр РД 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0506.022-АС изм.1 л.1-3,5,60"

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "Блок дверной ДСН, А, Оп, Пр, Прг, Н, Псп, М3, У3 (2070х980) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Принять третьего класса по показателю приведенного сопротивления теплопередачи по ГОСТ 31173-2016"

    Кол-во: 5

    "Позиция 14"

    "Блок дверной ДСН, А, Дп, Пр, Прг, Н, Псп, М3, У3 (2070х1480) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Принять третьего класса по показателю приведенного сопротивления теплопередачи по ГОСТ 31173-2016"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "Блок дверной ДСН, А, Дп, Пр, Прг,Н, Псп, М3, У3 (2070х1580) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Принять третьего класса по показателю приведенного сопротивления теплопередачи по ГОСТ 31173-2016"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Блок дверной ДСН, А, Дп, Пр, Прг, Н, Псп, М3, У3 (2070х1780) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Принять третьего класса по показателю приведенного сопротивления теплопередачи по ГОСТ 31173-2016"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Блок дверной ДСН, А, Дп, Пр, Прг, Н, Псп, М3, У3 (2070х2000) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Принять третьего класса по показателю приведенного сопротивления теплопередачи по ГОСТ 31173-2016"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Блок дверной ДСВ, В, Оп, Пр, Брг, Н, О, М3 (2070х980) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с доборными планками, обналичкой, ручками, замками, защелками."

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "Блок дверной ДСВ, В, Оп, Пр, Брг, Н, О, М3 (2070х1080) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с доборными планками, обналичкой, ручками, замками, защелками."

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Блок оконный ОП Д2 1160х1770 (4М1-16-4М1) в комплекте с материалами для монтажа. Конфигурация оконных блоков см. шифр РД 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0078.030-АС изм.2 л.1-4,33"

    Кол-во: 5

    "Позиция 21"

    "Блок оконный ОП Д2 1160х1770 (4М1-16-4М1) в комплекте с материалами для монтажа. Конфигурация оконных блоков см. шифр РД 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0078.030-АС изм.2 л.1-4,33"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "Блок дверной ДСН, Дп, Пр, Прг, Н (2070х1280) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Изготовить утепленными с приведенным сопротивлением теплопередачи R=0,55 м2 С/Вт. Оборудовать приспособлениями для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнениями в притворах."

    Кол-во: 3

    "Позиция 23"

    "Блок дверной ДСН, Оп, Пр, Прг, Н (2070х1080) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Изготовить утепленными с приведенным сопротивлением теплопередачи R=0,55 м2 С/Вт. Оборудовать приспособлениями для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнениями в притворах."

    Кол-во: 3

    "Позиция 24"

    "Блок дверной ДСН, Дп, Прг, Н (2070х1980) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Изготовить утепленными с приведенным сопротивлением теплопередачи R=0,55 м2 С/Вт. Оборудовать приспособлениями для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнениями в притворах."

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Блок дверной ДСН, Дп, Пр, Прг, Н (2070х1580) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Изготовить утепленными с приведенным сопротивлением теплопередачи R=0,55 м2 С/Вт. Оборудовать приспособлениями для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнениями в притворах."

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Блок дверной ДСН, Дп, Пр, Прг, Н (2070х1380) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Изготовить утепленными с приведенным сопротивлением теплопередачи R=0,55 м2 С/Вт. Оборудовать приспособлениями для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнениями в притворах."

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Блок дверной ДСВ, Дп, Пр, Прг (2070х1280) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать приспособлениями для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнениями в притворах."

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Блок дверной ДСВ, Оп, Пр, Прг (2070х980) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать приспособлениями для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнениями в притворах."

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Блок дверной ДСН, Оп, Пр, Прг, Н (2070х980) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Изготовить утепленными с приведенным сопротивлением теплопередачи R=0,55 м2 С/Вт. Оборудовать приспособлениями для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнениями в притворах."

    Кол-во: 6

    "Позиция 30"

    "Блок дверной ДСН, Оп, Пр, Прг, Н (2070х1080) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Изготовить утепленными с приведенным сопротивлением теплопередачи R=0,55 м2 С/Вт. Оборудовать приспособлениями для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнениями в притворах, самозакрывающимися замками ЗВ4 по ГОСТ 5089-2011, отпираемыми без ключа изнутри помещений согласно ПУЭ изд.7 п.4.2.96"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Блок дверной ДСН, Дп, Л, Прг, Н (2070х1580) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Изготовить утепленными с приведенным сопротивлением теплопередачи R=0,55 м2 С/Вт. Оборудовать приспособлениями для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнениями в притворах."

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Блок дверной ДСН, Дп, Прг (2070х1880) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Изготовить утепленными с приведенным сопротивлением теплопередачи R=0,55 м2 С/Вт. Оборудовать приспособлениями для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнениями в притворах."

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "Блок дверной ДСН, Оп, Л, Прг, Н (2070х980) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Изготовить утепленными с приведенным сопротивлением теплопередачи R=0,55 м2 С/Вт. Оборудовать приспособлениями для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнениями в притворах."

    Кол-во: 3

    "Позиция 34"

    "Блок оконный ЛСКОС ПР-С (1200х1800) ТУ 25.11.23.120-019-91039138-2018. Выполнить согласно РД шифр 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0016.032-АС изм.1 л.1-4,217,218 в полном объеме, в комплекте с подоконниками ПВХ, с учетом примечаний и ТТ на л.2 и общих данных."

    Кол-во: 22

    "Позиция 35"

    "Блок дверной ДСВ, В, Оп, Л, Бпр, Н, П2пс М2,0 (2070х1080) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с креплением, фурнитурой, наличниками, доборными планками, защелками, уплотнением в притворах, ручками, материалами и метизами для монтажа. Оборудовать самозапирающим цилиндрическим замком класса 3 ГОСТ 5089-2011, отпираемым без ключа изнутри помещения в соотвествии с п.4.2.92 ПУЭ изд.6. Двери выполнить с учетом ТТ 4, 6 шифр 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.4512.078-АС изм.2, л.2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Блок оконный ОП Д2 1200-1800 ГОСТ 30674-99. Выполнить согласно РД шифр 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.0016.032-АС изм.1 л.1-4,217,218 в полном объеме, в комплекте с подоконниками ПВХ, с учетом примечаний и ТТ на л.2 и общих данных."

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Блок дверной ДПВ Г П Оп Пр Р 2070х1070 ГОСТ 30970-2014 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками."

    Кол-во: 3

    "Позиция 38"

    "Блок дверной ДПВ Г Бпр Оп Л Р 2070х770 ГОСТ 30970-2014 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками."

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Блок дверной ДПВ Г Бпр Оп Пр Р 2070х970 ГОСТ 30970-2014 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками."

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Блок дверной ДВ 1 Рл 21х10 Г ПрБ Мд1 ГОСТ 475-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками."

    Кол-во: 3

    "Позиция 41"

    "Блок дверной ДВ 1 Рп 21х10 Г ПрБ Мд1 ГОСТ 475-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками."

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Блок дверной ДСН, Оп, Пр, Прг, Н (2070х1080) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Изготовить утепленными с приведенным сопротивлением теплопередачи R=0,55 м2 С/Вт. Оборудовать приспособлениями для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014 и уплотнениями в притворах."

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Блок дверной ДСВ, В, Оп, Л, Прг, Н, П2пс М2,0 (2070х1080) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с креплением, фурнитурой, наличниками, доборными планками, защелками, уплотнением в притворах, ручками, материалами и метизами для монтажа. Двери выполнить с учетом ТТ 6 шифр 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.4512.078-АС изм.2, л.2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Блок дверной ДСН, В, Оп, Л, Прг, Н, П2пс М2,0 (2070х980) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с креплением, фурнитурой, наличниками, приспособлением для самозакрывания по ГОСТ Р56177-2014 и уплотнением в притворах, ручками, материалами и метизами для монтажа. Двери выполнить с учетом ТТ 3,7 шифр 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.4512.078-АС изм.2, л.2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Блок дверной ДСН, В, Оп, Пр, Прг, Н, П2пс М2,0 (2070х980) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с креплением, фурнитурой, наличниками, приспособлением для самозакрывания по ГОСТ Р56177-2014 и уплотнением в притворах, ручками, материалами и метизами для монтажа. Двери выполнить с учетом ТТ 3,7 шифр 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.4512.078-АС изм.2, л.2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Блок дверной ДСН А Дп Л Прг Н Пкомб М3,0 (2070х1380) остекленный ГОСТ 31173-2016, в комплекте с креплением, фурнитурой, уплотнением в притворах, ручками, замком, приспособлением для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014, двери с приведенным сопротивлением теплопередачи R=0,62м2 гр С/Вт, размер большей створки 900мм, фиксация второго полотна не допускается. Двери выполнить с учетом ТТ 3,4, шифр 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.3118.301-АС,л.10."

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Блок дверной ДСН А Дп Пр Прг Н Пкомб М3,0 (2070х1380) остекленный ГОСТ 31173-2016, в комплекте с креплением, фурнитурой, уплотнением в притворах, ручками, замком, приспособлением для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014, двери с приведенным сопротивлением теплопередачи R=0,62м2 гр С/Вт, размер большей створки 900мм, фиксация второго полотна не допускается. Двери выполнить с учетом ТТ 3,4, шифр 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.3118.301-АС,л.10."

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Блок дверной ДСН А Дп Прг Н Пкомб М3,0 (2070х1480) ГОСТ 31173-2016, в комплекте с креплением, фурнитурой, уплотнением в притворах, ручками, замком, приспособлением для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014, двери с приведенным сопротивлением теплопередачи R=0,62м2 гр С/Вт, размер большей створки 900мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Блок дверной ДСН А Оп Пр Прг Н Пкомб М3,0 (2070х980) остекленный ГОСТ 31173-2016, в комплекте с креплением, фурнитурой, уплотнением в притворах, ручками, замком, приспособлением для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014, двери с приведенным сопротивлением теплопередачи R=0,62м2 гр С/Вт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Блок дверной ДСН А Оп Л Прг Н Пкомб М3,0 (2070х1180) ГОСТ 31173-2016, в комплекте с креплением, фурнитурой, уплотнением в притворах, ручками, замком, приспособлением для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014, двери с приведенным сопротивлением теплопередачи R=0,62м2 гр С/Вт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Блок дверной ДПВ О П Дп Л Р (2070-1470) ГОСТ 30970-2014, в комплекте с креплением, фурнитурой, уплотнением в притворах, ручками, замком, доводчиком, размер большей створки 900мм, фиксация второго полотна не допускается, двери с приведенным сопротивлением теплопередачи R=0,62м2 гр С/Вт. Двери выполнить с учетом ТТ 3,4, шифр 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.3118.301-АС,л.10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Блок дверной ДСВ В Оп Пр Прг П2пс М2,0 (2070х980) остекленный ГОСТ 31173-2016, в комплекте с креплением, фурнитурой, уплотнением в притворах, ручками, замком, двери с приведенным сопротивлением теплопередачи R=0,62м2 гр С/Вт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Блок дверной ДПВ О П Дп Л Р (2070-1370) ГОСТ 30970-2014, в комплекте с креплением, фурнитурой, уплотнением в притворах, ручками, замком, доводчиком, размер большей створки 900мм, фиксация второго полотна не допускается, двери с приведенным сопротивлением теплопередачи R=0,62м2 гр С/Вт. Двери выполнить с учетом ТТ 3,4, шифр 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.3118.301-АС,л.10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Блок дверной ДСВ В Оп Пр Прг П2пс М2,0 (2070х980) ГОСТ 31173-2016, в комплекте с креплением, фурнитурой, ручками, замком"

    Кол-во: 3

    "Позиция 55"

    "Блок дверной ДСВ В Оп Л Прг П2пс М2,0 (2070х980) ГОСТ 31173-2016, в комплекте с креплением, фурнитурой, ручками, замком"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Блок дверной ДПВ Г П Оп Л Р (2070-970) ГОСТ 30970-2014, в комплекте с креплением, фурнитурой, ручками, замком"

    Кол-во: 11

    "Позиция 57"

    "Блок дверной ДПВ Г П Дп Л Р (2070-1370) ГОСТ 30970-2014, в комплекте с креплением, фурнитурой, уплотнением в притворах, ручками, замком, доводчиком, размер большей створки 900мм, фиксация второго полотна не допускается. Двери выполнить с учетом ТТ 3,4, шифр 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.3118.301-АС,л.10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "Блок дверной ДПВ Г П Оп Л Р (2070-870) ГОСТ 30970-2014, в комплекте с креплением, фурнитурой, ручками, замком"

    Кол-во: 6

    "Позиция 59"

    "Блок дверной ДПВ Г П Оп Пр Р (2070-970) ГОСТ 30970-2014, в комплекте с креплением, фурнитурой, ручками, замком"

    Кол-во: 8

    "Позиция 60"

    "Блок дверной ДПВ Г П Оп Л Р (2070-1170) ГОСТ 30970-2014, в комплекте с креплением, фурнитурой, ручками, замком"

    Кол-во: 3

    "Позиция 61"

    "Блок дверной ДПВ Г П Дп Пр Р (2070-1370) ГОСТ 30970-2014, в комплекте с креплением, фурнитурой, уплотнением в притворах, ручками, замком, доводчиком, размер большей створки 900мм, фиксация второго полотна не допускается. Двери выполнить с учетом ТТ 3,4, шифр 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.3118.301-АС,л.10"

    Кол-во: 3

    "Позиция 62"

    "Блок дверной ДПВ Г П Оп Пр Р (2070-870) ГОСТ 30970-2014, в комплекте с креплением, фурнитурой, ручками, замком"

    Кол-во: 3

    "Позиция 63"

    "Блок дверной ДСВ В Дп Прг П2пс М2,0 (2070х1480) ГОСТ 31173-2016, в комплекте с креплением, фурнитурой, ручками, замком, размер большей створки 900мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Блок дверной ДПВ Г Бпр Оп Пр Р 2070х970 ГОСТ 30970-2014 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками."

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Блок дверной ДВ 1 Рл 21х10 Г Пр (улучшенная) ГОСТ 475-2016, в комплекте с креплением, наличниками, доборами, ручками, замком"

    Кол-во: 12

    "Позиция 66"

    "Блок дверной ДВ 1 Рп 21х10 Г Пр (улучшенная) ГОСТ 475-2016, в комплекте с креплением, наличниками, доборами, ручками, замком"

    Кол-во: 7

    "Позиция 67"

    "Блок дверной ДСВ В Оп Пр Прг П2пс М2,0 (2070х980) ГОСТ 31173-2016, в комплекте с креплением, фурнитурой, ручками, замком, уплотнением в притворах, двери с приведенным сопротивлением теплопередачи R=0,62м2 гр С/Вт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Блок дверной ДСВ В Оп Л Прг П2пс М2,0 (2070х1080) ГОСТ 31173-2016, в комплекте с креплением, фурнитурой, ручками, замком, двери с приведенным сопротивлением теплопередачи R=0,62м2 гр С/Вт"

    Кол-во: 3

    "Позиция 69"

    "Блок дверной ДСВ В Дп Пр Прг П2пс М2,0 (2070х1380) ГОСТ 31173-2016, в комплекте с креплением, фурнитурой, ручками, замком, размер большей створки 900мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 70"

    "Блок дверной ДСВ В Дп Л Прг П2пс М2,0 (2070х1380) ГОСТ 31173-2016, в комплекте с креплением, фурнитурой, ручками, замком, размер большей створки 900мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 71"

    "Блок дверной ДСВ В Оп Пр Прг П2пс М2,0 (2070х1080) ГОСТ 31173-2016, в комплекте с креплением, фурнитурой, ручками, замком"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Блок дверной ДСВ, В, Оп, Л, Прг, Вн, М2 (2100х1010) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах по ГОСТ Р 56177-2014."

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Блок дверной ДСВ, В, Оп, Л, Прг, Вн, П2лс, М2, О (980х2070) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать приспособлением для самозакрывания типа ДН по ГОСТ Р 56177-2014. Дополнительно комплектуется врезным самозапирающимся цилиндрическим замком класса 3 ГОСТ 5089-2011, отпираемым без ключа изнутри помещения в соответствии с п.4.1.23 ПУЭ издание 7."

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Блок дверной ДСВ, В, Оп, Л, Прг, Вн, П2лс, М2, О (980х2070) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать приспособлением для самозакрывания типа ДН по ГОСТ Р 56177-2014."

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Блок дверной ДСВ, В, Оп, Пр, Прг, Вн, П2лс, М2, О (980х2070) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать приспособлением для самозакрывания типа ДН по ГОСТ Р 56177-2014."

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Блок дверной ДСВ, В, Дп, Л, Прг, Н, П2лс, М2, О (1380х2070) ГОСТ 31173-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оборудовать приспособлением для самозакрывания типа ДН по ГОСТ Р 56177-2014."

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Блок дверной ДСВ Дп Пр Прг (2070х1280) ГОСТ 31173-2016, в комплекте с материалами и метизами для монтажа, ручками, замком, приспособлением для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014, уплотнением в притворах, минимальный размер проема в свету - не менее 800мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Блок дверной ДСВ Оп Пр Прг (2070х980) ГОСТ 31173-2016, в комплекте с материалами и метизами для монтажа, ручками, замком самозакрывающимся ЗВ4 по ГОСТ 5089-2011, отпираемым без ключа изнутри помещения согласно ПУЭ изд.7 п.4.2.96, приспособлением для самозакрывания по ГОСТ Р 56177-2014, уплотнением в притворах, минимальный размер проема в свету - не менее 800мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Блок дверной ДПВ Км П Дп Пр Р 2070х1400 ГОСТ 30970-2014 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оба полотна оборудовать устройством для самозакрывания и уплотнения в притворах."

    Кол-во: 3

    "Позиция 80"

    "Блок дверной ДПВ Км П Дп Пр Р 2070х1400 ГОСТ 30970-2014 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками."

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "Блок дверной ДПВ Г П Оп Пр Р 2070х970 ГОСТ 30970-2014 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками."

    Кол-во: 5

    "Позиция 82"

    "Блок дверной ДПВ Г П Оп Л Р 2070х970 ГОСТ 30970-2014 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками."

    Кол-во: 5

    "Позиция 83"

    "Блок дверной ДПВ Км Бпр Дп Пр Р 2070х1400 ГОСТ 30970-2014 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками."

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "Блок дверной ДВ 1Рп 21х10 Г ПрБ Мд3 ГОСТ 475-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками."

    Кол-во: 5

    "Позиция 85"

    "Блок дверной ДВ 2Рп 21х13 Г ПрБ Мд3 ГОСТ 475-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками."

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Блок дверной ДВ 2Рл 21х14 Г ПрБ Мд3 ГОСТ 475-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками."

    Кол-во: 3

    "Позиция 87"

    "Блок дверной ДСВ, В, Оп, Л, Брг, Н, О, М2 2070х1080 ГОСТ 31173-2014 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками."

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Блок дверной ДСВ, В, Дп, Л, Брг, Н, О, М2 2070х2080 ГОСТ 31173-2014 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками."

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Блок дверной ДВ 2Рп 21х14 Г ПрБ Мд3 ГОСТ 475-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками."

    Кол-во: 4

    "Позиция 90"

    "Блок дверной ДВ 1Рл 21х10 Г ПрБ Мд3 ГОСТ 475-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками."

    Кол-во: 2

    "Позиция 91"

    "Блок дверной ДПВ Г Бпр Оп Л Р 2070х970 ГОСТ 30970-2014 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками."

    Кол-во: 4

    "Позиция 92"

    "Блок дверной ДПВ Км Л Дп Пр Р 2070х1400 ГОСТ 30970-2014 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Оба полотна оборудовать устройством для самозакрывания и уплотнения в притворах."

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Доска подоконная ПВХ 2100х200х20(h) в комплекте с боковыми заглушками"

    Кол-во: 34

    "Позиция 94"

    "Доска подоконная ПВХ 2100х400х20(h) в комплекте с боковыми заглушками"

    Кол-во: 2

    "Позиция 95"

    "Блок дверной ДСВ, В, Оп, Прг, Пр, Пкомб, М2, О 2070х980 ГОСТ 31173-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, наличниками, доборами, фурнитурой, ручкой, замком, уплотнителями в притворах"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Блок дверной ДПВ О П Дп Пр Р 2070-1370 ГОСТ 30970-2014 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, наличниками, доборами, фурнитурной, ручкой, замком"

    Кол-во: 3

    "Позиция 97"

    "Блок дверной ДПВ Г Бпр Оп Пр Р 2070-970 ГОСТ 30970-2014 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками."

    Кол-во: 2

    "Позиция 98"

    "Блок дверной ДПВ Г Бпр Оп Пр Р 2070-770 ГОСТ 30970-2014 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками."

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "Блок дверной ДПВ Г П Дп Пр Р 2070-1370 ГОСТ 30970-2014 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, наличниками, доборами, фурнитурной, ручкой, замком"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Блок дверной ДПВ Г П Оп Л Р 2070-970 ГОСТ 30970-2014 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, наличниками, доборами, фурнитурной, ручкой, замком"

    Кол-во: 6

    "Позиция 101"

    "Блок дверной ДПВ Г П Оп Пр Р 2070-970 ГОСТ 30970-2014 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, наличниками, доборами, фурнитурной, ручкой, замком"

    Кол-во: 5

    "Позиция 102"

    "Блок дверной ДСН, А, Оп, Пр, Прг, Н, П2пс, М3, У3 2070-1170 ГОСТ 31173-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. В верхней части двери выполнить отверстие с решеткой вентиляционной АРН+450х300 ТУ 4863-049-53261172-2007. Чертеж 0092.020.014.Р5.0004.149.0002.3728.305-АС изм.1 л.5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Блок дверной ДПВ Г П Оп Л Р 2070-870 ГОСТ 30970-2014 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, наличниками, доборами, фурнитурной, ручкой, замком"

    Кол-во: 3

    "Позиция 104"

    "Блок дверной ДПВ Г П Оп Пр Р 2070-1070 ГОСТ 30970-2014 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, наличниками, доборами, фурнитурной, ручкой, замком"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Блок дверной ДСН, А, Оп, Пр, Прг, Н, П2пс, М3, У3 ГОСТ 31173-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками."

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Блок дверной ДПВ Г П Оп Пр Р 2070-870 ГОСТ 30970-2014 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, наличниками, доборами, фурнитурной, ручкой, замком"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Блок дверной ДСВв, Дп, Прг, Псп, М3, О 2170-1970 ГОСТ 31173-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Изготовить с приведенным сопротивлением теплопередаче не менее R=0,8м2 С/Вт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Блок дверной ДВ 1 Рл 21х10 Г Пр (улучшенная) ГОСТ 475-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, наличниками, доборами, фурнитурной, ручкой, замком"

    Кол-во: 3

    "Позиция 109"

    "Дверь защитно-герметическая ДУ-lll-5 2200х2000 Правая ДУ-lll-5.00.00.000СБ в комплекте с материалами и метизами для монтажа, выполнить по серии 01.036-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 110"

    "Блок дверной ДВ 1 Рп 21х10 Г Пр (улучшенная) ГОСТ 475-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, наличниками, доборами, фурнитурной, ручкой, замком"

    Кол-во: 5

    "Позиция 111"

    "Дверь защитно-герметическая ДУ-lll-5 2000х1200 Правая ДУ-lll-5.00.00.000СБ в комплекте с материалами и метизами для монтажа, выполнить по серии 01.036-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 112"

    "Блок дверной ДВ 2 Рл 21х13 Пр (улучшенная) ГОСТ 475-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, наличниками, доборами, фурнитурной, ручкой, замком"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Блок дверной ДСВв, Оп, Пр, Прг, Псп, М3, О 2070-1170 ГОСТ 31173-2016 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками. Изготовить с приведенным сопротивлением теплопередаче не менее R=0,8м2 С/Вт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "Блок дверной ДПВ Г Бпр Оп Л Р 2070-770 ГОСТ 30970-2014 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками."

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "Блок дверной ДПВ Г Бпр Оп Л Р 2070-770 ГОСТ 30970-2014 в комплекте с материалами и метизами для монтажа, фурнитурой, наличниками."

    Кол-во: 1

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