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    Главная / Торги / Поставка фрезы дорожной № AB0004537

    Поставка фрезы дорожной № AB0004537

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.09.2021 11:5916.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110582531Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фрезы дорожнойСмоленскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110582531

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    AB0004537

    Наименование закупки

    Поставка фрезы дорожной № AB0004537

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    24.08.2021 17:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    _Извещение_4537.docx

    _Документация_4537.docx

    _Приложение_к_Форме_1_ТП_4537.xlsx

    Приложение_3___Методика_оценки_заявок_AB0004537.docx

    _Приложение_1_Проект_договора_поставки.docx

    _Приложение__к_Форме__1_КП.docx

    _Приложение_2._Техническая_часть_4537.docx

    протокол_рассмотрения_оценки_сопоставления_и_подведения_итогов_публ.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК

    Юридический адрес

    214019, ОБЛ СМОЛЕНСКАЯ, Г СМОЛЕНСК, ПРОЕЗД ТРАМВАЙНЫЙ, 10,

    Почтовый адрес

    214019, Смоленская область, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д.10

    Контактный телефон

    +7 4812 61-07-37

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    79203000707@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лапиков Павел Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Смоленск

    Закупки и тендеры Смоленская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка фрезы дорожной

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.09.202117.09.2021 14:0017.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110582531Подведение итогов не позднее Поставка фрезы дорожнойСмоленск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фрезы дорожной

    Начальная цена

    650 004,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК

    Адрес местонахождения

    214019, ОБЛ СМОЛЕНСКАЯ, Г СМОЛЕНСК, ПРОЕЗД ТРАМВАЙНЫЙ, 10,

    214019, Смоленская область, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д.10

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.3

    Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1035644/name/61446fd403f254.10130438

    17.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства"

    Кол-во: 1.00000

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